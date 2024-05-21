Викрито мережу підпільних типографій, які підробляли документи для "легалізації" за кордоном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізували злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та Євросоюзу.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті спецоперації в різних регіонах України затримано дев’ятьох учасників угруповання. Фігуранти пропонували своїм клієнтам підроблені документи для "легалізації" в зарубіжних країнах, зокрема в Євросоюзі. Йдеться про фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, а також водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто. Вартість таких "послуг" становила від 300 до 700 доларів - сума залежала від виду та кількості підробок.





Задокументовано, що за добу зловмисники "штампували" до пів сотні замовлень.

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У СБУ повідомили, що злочинна організація діяла на території Київської, Закарпатської, Харківської, Одеської, Сумської та Дніпропетровської областей. Підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях фігурантів у Харкові та Мукачеві. Там зловмисники встановили спеціальне комп’ютерне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки. Готову продукцію вони пропонували у спеціально створених телеграм-каналах, а її відправлення замовникам здійснювали через поштові сервіси.





Так, під час обшуків за місцями перебування фігурантів та в їхніх підпільних цехах виявлено:

підроблені документи, відбитки печаток та штампів;

обладнання для виготовлення підробки;

комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності;

банківські картки, на які надходили кошти від продажу фальшивок.

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Як зазначається, всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358. Одному із організаторів, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру за такими ж статтями Кримінального кодексу України.