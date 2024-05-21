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Викрито мережу підпільних типографій, які підробляли документи для "легалізації" за кордоном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізували злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та Євросоюзу.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті спецоперації в різних регіонах України затримано дев’ятьох учасників угруповання. Фігуранти пропонували своїм клієнтам підроблені документи для "легалізації" в зарубіжних країнах, зокрема в Євросоюзі. Йдеться про фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, а також водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто. Вартість таких "послуг" становила від 300 до 700 доларів - сума залежала від виду та кількості підробок.

Підробка документів
Підробка документів

Задокументовано, що за добу зловмисники "штампували" до пів сотні замовлень.

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У СБУ повідомили, що злочинна організація діяла на території Київської, Закарпатської, Харківської, Одеської, Сумської та Дніпропетровської областей. Підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях фігурантів у Харкові та Мукачеві. Там зловмисники встановили спеціальне комп’ютерне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки. Готову продукцію вони пропонували у спеціально створених телеграм-каналах, а її відправлення замовникам здійснювали через поштові сервіси.

Підробка документів
Підробка документів

Так, під час обшуків за місцями перебування фігурантів та в їхніх підпільних цехах виявлено:

  • підроблені документи, відбитки печаток та штампів;
  • обладнання для виготовлення підробки;
  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності;
  • банківські картки, на які надходили кошти від продажу фальшивок.

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Підробка документів
Підробка документів

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Підробка документів
Підробка документів
Підробка документів

Як зазначається, всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358. Одному із організаторів, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру за такими ж статтями Кримінального кодексу України.

Автор: 

підробка (437) СБУ (12818)


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Трошки незаконно, але ж гарно працювали...
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21.05.2024 13:41 Відповісти
А який сенс купувати ці фальшиві довідки, якщо зараз все в комп'ютерах? Марна витрата грошей і стовідсоткова гарантія, що підробку виявлять на кордоні. Як вирішили ризикнути, то краще ці гроші тримати в готівці і спробувати домовлятися на місці - так хоч якийсь шанс буде.
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21.05.2024 13:44 Відповісти
На фото співробітники внутрішньої безпеки СБУ, які займаються власне викриттям безпосередньо в самій СБУ, але чомусь ні слова про те що в справі замішані браві тилові "воїни" СБУ. Всі корупціонери виїхали і ми не знаємо що вони мають на увазі коли кажуть, що в Україні корупція ...
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21.05.2024 14:05 Відповісти
Так. Внутрішня безпека СБУ займається тільки тими справами, у яких замішані співробітники самої СБУ. Але тут про це мовчок. )))
Значить, як мінімум, цим "підпільникам" допомагав у їх благородній діяльності хтось із СБУ.
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21.05.2024 14:51 Відповісти
Такі справи без СБУ, або ментів не робляться. Але у статті про це ні слова. То що, знову замість когось наказати, перевели на іншу посаду?
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21.05.2024 15:22 Відповісти
ДРУКАРЕНЬ мережу вони викрили а не типографій!. Типографія то походу фотка якогось типА.
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21.05.2024 14:11 Відповісти
..и кто был куратором подпольных типографий ???
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21.05.2024 15:17 Відповісти
Перестали ділитися...
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21.05.2024 17:56 Відповісти
 
 