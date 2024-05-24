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Затримано інформатора РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ на Покровському та Краматорському напрямках, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора російських спецслужб. Зловмисник відслідковував геолокації Сил оборони поблизу найгарячіших точок східного фронту.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фігурант намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Покровському та Краматорському напрямках.

Ворог сподівався використати ці дані для вогневого ураження позицій ЗСУ з використанням ракетного озброєння.

Російський інформатор на Донеччині

Втім, Служба безпеки завчасно отримала інформацію про плани окупантів, викрила і поетапно документувала розвідувальну активність фігуранта.

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Завдяки цьому було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ, а потім затримано ворожого поплічника у його власному помешканні.

За даними слідства, ним виявився місцевий житель, який дистанційно співпрацював з російською розвідкою через свою знайому у РФ. Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат в одній із соцмереж.

Російський інформатор на Донеччині

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.

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Що загрожує?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Автор: 

СБУ (12818) шпигунство (992) Донецька область (8459)


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Тому після визволення територій ********* Лугандону там або не буде жити ніхто, або місцеві які воювали в ЗСУ. Всі інші з манатками пішки підуть до кацапського раю який вони туди так палко звали. Тамженашілюди хай ідуть в сраку.
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24.05.2024 10:32 Відповісти
До речі щедра Українська держава досі фінансує "наших" людішек на окупованих!

ВПО зняли копійчані виплати на аренду житла, а ждуни у захваті від приходу уского міра, моя сусідка аж з лаптєй вискакує - отримує пенсію від ускіх, зарплату та ще й пенсію від ПФУ((
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24.05.2024 11:35 Відповісти
На Лому схожий.
Прихожанин фсбМП?
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24.05.2024 11:18 Відповісти
Коли я вже прочитаю,що там то і там,ліквідовано інформатора?((((
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24.05.2024 11:44 Відповісти
******* , а хоть на сутки свозить на экскурсию(выставить из клетки во Львове на всеобщее обозрение).
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24.05.2024 12:18 Відповісти
Затем сделать "ипсошный" вброс на ваторесурсах.
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24.05.2024 12:22 Відповісти
"Мєсний" вештається де хоче, і ТЦК їм не цікавиться...
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24.05.2024 13:13 Відповісти
 
 