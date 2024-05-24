Затримано інформатора РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ на Покровському та Краматорському напрямках, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора російських спецслужб. Зловмисник відслідковував геолокації Сил оборони поблизу найгарячіших точок східного фронту.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фігурант намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Покровському та Краматорському напрямках.

Ворог сподівався використати ці дані для вогневого ураження позицій ЗСУ з використанням ракетного озброєння.

Втім, Служба безпеки завчасно отримала інформацію про плани окупантів, викрила і поетапно документувала розвідувальну активність фігуранта.

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Завдяки цьому було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ, а потім затримано ворожого поплічника у його власному помешканні.

За даними слідства, ним виявився місцевий житель, який дистанційно співпрацював з російською розвідкою через свою знайому у РФ. Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат в одній із соцмереж.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.

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Що загрожує?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.