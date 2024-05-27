Затримано колишніх "антимайданівців", які готували атаки РФ на залізничну інфраструктуру Одещини, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Одещині затримано двох російських агентів, які готували російські атаки на залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.





Працівники СБУ викрили агентурну групу ФСБ РФ, яка зливала росіянам координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

Так звааним "очільником" групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського "Антимайдану", який особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби.

Також він залучив свого близького родича.

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"За завданням фсб фігуранти мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. Рашисти планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій. Крім того, фсб залучила цих фігурантів до інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави", - йдеться в повідомленні.

"Очільник" групи особисто адміністрував групу прихильників так званої "Новоросії" у одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР".

Також зловмисник створював та поширював у мережі Інтернет матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, він робив це через ресурс novorus.info - так зване "Центральное информагентство новороссии".

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Російських агентів було затримано. Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Його родичу підозра повідомлено за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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