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Затримано колишніх "антимайданівців", які готували атаки РФ на залізничну інфраструктуру Одещини, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Одещині затримано двох російських агентів, які готували російські атаки на залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ на Одещині затримала російських агентів
СБУ на Одещині затримала російських агентів

Працівники СБУ викрили агентурну групу ФСБ РФ, яка зливала росіянам координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

Так звааним "очільником" групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського "Антимайдану", який особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби.

Також він залучив свого близького родича.

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"За завданням фсб фігуранти мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. Рашисти планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій. Крім того, фсб залучила цих фігурантів до інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави", - йдеться в повідомленні.

"Очільник" групи особисто адміністрував групу прихильників так званої "Новоросії" у одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР".

Також зловмисник створював та поширював у мережі Інтернет матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, він робив це через ресурс novorus.info - так зване "Центральное информагентство новороссии".

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Російських агентів було затримано. Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Його родичу підозра повідомлено за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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СБУ на Одещині затримала російських агентів
СБУ на Одещині затримала російських агентів
СБУ на Одещині затримала російських агентів
СБУ на Одещині затримала російських агентів

Автор: 

Одеська область (3215) СБУ (12821) антимайдан (46)


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Топ коментарі
+15
А головного антимайданівця єрмака коли затримаєте?
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27.05.2024 15:23
+11
Ось вам і приклад щодо передчасного ЗАВЕРШЕННЯ СПРАВ на убивць Майданівців!!
Татаров з ригоАНАЛАМИ, гадять МАЙДАНІВЦЯМ, як тільки його на посаду в ОПУ, припаркували приблуди95!!
Майданівці Україну захищали від московії, а приблуди95, захищають ригоАНАЛЬНИХ убивць МАЙДАНІВЦІВ !!
Тому Українці, самостійно мають час та право щодо ПОКАРАННЯ ригоАНАЛЬНОЇ нечисті в Україні!! Беркутню, суддівські уже давно відпустили…
Співпадіння…
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27.05.2024 15:33
+10
Нічого. ОПа своїх не кидає. Нагородять, вибачаться, і відправлять на Кацапію.
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27.05.2024 15:27
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А головного антимайданівця єрмака коли затримаєте?
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27.05.2024 15:23 Відповісти
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27.05.2024 16:16 Відповісти
Топаз команди ше не давав...
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27.05.2024 16:17 Відповісти
Ой не всіх антимайданівців затримано...
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27.05.2024 15:26 Відповісти
Нічого. ОПа своїх не кидає. Нагородять, вибачаться, і відправлять на Кацапію.
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27.05.2024 15:27 Відповісти
Анє просто не хотіли ваювать. Просто не встигли втікти через Дністер. Адвокатура, налітай!
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27.05.2024 15:31 Відповісти
Ось вам і приклад щодо передчасного ЗАВЕРШЕННЯ СПРАВ на убивць Майданівців!!
Татаров з ригоАНАЛАМИ, гадять МАЙДАНІВЦЯМ, як тільки його на посаду в ОПУ, припаркували приблуди95!!
Майданівці Україну захищали від московії, а приблуди95, захищають ригоАНАЛЬНИХ убивць МАЙДАНІВЦІВ !!
Тому Українці, самостійно мають час та право щодо ПОКАРАННЯ ригоАНАЛЬНОЇ нечисті в Україні!! Беркутню, суддівські уже давно відпустили…
Співпадіння…
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27.05.2024 15:33 Відповісти
Так це ж падельнікі бандитів Єрмака -ларьочника Києва, бандити його підопічного у ВР імені Януковича
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27.05.2024 15:44 Відповісти
щось зламалося у ЗЕЄрмакоборделі?
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27.05.2024 15:46 Відповісти
Затримано колишніх "антимайданівців"

Намагаюся зрозуміти: вони справжні антимайданівці чи фальшиві - тобто "антимайданівці"?
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27.05.2024 15:46 Відповісти
логічне запитання
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27.05.2024 15:54 Відповісти
за цією логікою про "майданівців" треба так писати ...
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27.05.2024 15:55 Відповісти
У 2019-му вони голосували за Зєлю. 100%.
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27.05.2024 15:53 Відповісти
Антимайданівці колишніми не бувають.
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27.05.2024 17:44 Відповісти
...у меня вопрос,кто скрывал списки бывших силовиков....все ж известны кто при туалетном ворюге служил...Второй вопрос,сколько скрывавшему заплатили...
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27.05.2024 18:13 Відповісти
А ГДЕ ТОПАЗ !?)
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28.05.2024 18:44 Відповісти
 
 