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Задержаны две предательницы, работавшие на врага во время оккупации Херсона: одна из них "маскировалась" под вымышленным именем, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще двух предательниц, которые работали на РФ в период оккупации правобережной части Херсона. Одна из них участвовала в организации и проведении псевдореферендума по выходу Херсонщины из состава Украины и присоединении к России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, одна из предательниц - бывшая чиновница местного подразделения Фонда социального страхования.

Во время захвата областного центра она поддержала рашистов, за что получила "должность" в местной оккупационной администрации РФ. Там при протекции предателя Сальдо фигурантка возглавила так называемый "отдел соцполитики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": К 11 и 12 годам приговорены два предателя, сдававшие украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину, - СБУ

Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборационистка подыскивала "единомышленников", из которых пыталась сформировать "штат" своего подразделения.

Также она вводила "законодательство" страны-агрессора и переводила все банковские расчеты на российские рубли.

СБУ затримала двох колаборанток на Херсонщині

Для конспирации вражеская соратница использовала "псевдоним", которым, в частности, подписывала "распорядительные" документы.

Читайте: СБУ сообщила о подозрении "начальнику райотдела МВД РФ" и еще двум оккупационным "полицейским" на Луганщине

После деоккупации областного центра она осталась в городе, а затем устроилась в местный Пенсионный фонд.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки и ее попытки скрыться в государственном учреждении от правосудия.

Другая предательница вступила в "избирком" оккупантов

Еще одна разоблаченная коллаборантка - жительница Корабельного района Херсона. Во время оккупации областного центра она вступила в "избирком" рашистов.

Там она агитировала местных жителей "проголосовать" за присоединение региона в состав России.

СБУ затримала двох колаборанток на Херсонщині

Для сбора "голосов" она делала подворовые обходы и агитировала местных жителей поставить в незаконных бюллетенях отметки в пользу РФ.

Читайте: Задержан экс-охранник российской пыточной в Херсоне, который пытался скрыться от правосудия в рядах ВСУ, - СБУ

После освобождения города коллаборационистка пыталась скрываться, однако Служба безопасности установила ее местонахождение и задержала.

Подозрения

Сейчас следователи СБУ сообщили обеим злоумышленницам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Задержана предательница, которая агитировала жителей Херсона "присоединиться" к РФ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19931) Херсон (2840) коллаборационизм (873)


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Топ комментарии
+24
І скільки ще цього сміття підкацапного по Україні сидить і чекає свого часу,страшно подумати
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30.05.2024 10:16
+17
А що Ви хотіли, коли навіть Президент ще донедавна створив "творчий" колектив під назвою "95 квартал" і більше 10 років втирили наріду славу про "русский мир", топталися по наших традиціях, культурі, мові... Крім малоросійського "кврталу" створили ще за гроші платників податків України проросійські кіностудії і знімали фільми про "сватів" та інше сміття. Але вумний нарід 73% розібрався і дав їм кермо, всю владу і казну.
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30.05.2024 10:27
+10
Ці тьотки невиліковні.
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30.05.2024 10:31
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І скільки ще цього сміття підкацапного по Україні сидить і чекає свого часу,страшно подумати
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30.05.2024 10:16 Ответить
А що Ви хотіли, коли навіть Президент ще донедавна створив "творчий" колектив під назвою "95 квартал" і більше 10 років втирили наріду славу про "русский мир", топталися по наших традиціях, культурі, мові... Крім малоросійського "кврталу" створили ще за гроші платників податків України проросійські кіностудії і знімали фільми про "сватів" та інше сміття. Але вумний нарід 73% розібрався і дав їм кермо, всю владу і казну.
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30.05.2024 10:27 Ответить
Та я й сам не розумію як це ми ще не знищені кацапами при таких розкладах.Бог нас береже
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30.05.2024 11:08 Ответить
Вони вже починаютт піднімати голову і кричати" ми хатим мира" звісно що на умовах х..ла
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30.05.2024 10:40 Ответить
Ви вірите СБУ? А не думали, що у них просто могли бізнес або нерухомість віджати таким ось паскудним чином. Я виїхав з України в 2023 році. У нас в Чернігові таке було всюди.
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30.05.2024 14:45 Ответить
насрато дамам у башті тупорилим совком по повній
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30.05.2024 10:19 Ответить
Під час обміну полоненими відправити їх до паРаші щоб вона їх годувала. А вони РФ і даром не потрібні
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30.05.2024 11:11 Ответить
Дехто скаже, що це боротьба з "тьотками в той час, коли...", але прибираючи дім потрбно вичищати й дрібне сміття...
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30.05.2024 10:26 Ответить
Людина інфікується не банками коробками,і старими ганчірками,а невидимими,але існуючими бактеріями і вірусами...
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30.05.2024 11:10 Ответить
Ці тьотки невиліковні.
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30.05.2024 10:31 Ответить
Пару місяців з туберкульозницею з Бамбасу в одній камері швидко вилікують..
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30.05.2024 11:18 Ответить
І знову пенсіонні бабіщі з піонєрством гіпоталамуса.
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30.05.2024 10:33 Ответить
И опять их морды замылины …😡
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30.05.2024 10:44 Ответить
чергові падлюки бомжацього вигляду. Вбийте сук!
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30.05.2024 10:48 Ответить
Довічне ув,язнення і того мало
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30.05.2024 10:49 Ответить
Як на мене, то ці манкуртки, або привезені кацапки поситдять рік-два, а потім вийде амністія. Ми ж такі толерантні. Прикладів багато.
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30.05.2024 10:58 Ответить
на гіляку запроданок !!!
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30.05.2024 10:49 Ответить
Сначала запенить, чтобы сквозняком не продуло.
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30.05.2024 11:02 Ответить
І нахера ті фотки якщо морди не видно?! Для демонстрації модельної фігури й модного одягу?!
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30.05.2024 10:50 Ответить
А як вони їх знайшли за замиленими обличчями?
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30.05.2024 11:21 Ответить
Njenado kormitj eto ruzzskoje bidlo 10 ljet, prosto pulju v lob! - po zakonam vojeennovo vremenji.
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30.05.2024 11:47 Ответить
"po zakonam vojeennovo vremenji" - Где мона ознакомится с етим "законом" и его статьями???
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30.05.2024 12:55 Ответить
Тю , агент фсб " козир" не ховається взагалі, навпаки світить неголеним фейсом і що?
А тут наловили якихось дуреп і радіють , галочку заробили...
По фсб-м гнидникам - "церквам" мацковського сатанату віра не дозволяє пройтися?
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30.05.2024 12:15 Ответить
Саме так. Віра в рускій мір.
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30.05.2024 12:33 Ответить
Не понімаю! Чого в них ховають морди. Це запроданці .
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30.05.2024 12:53 Ответить
 
 