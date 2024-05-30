Задержаны две предательницы, работавшие на врага во время оккупации Херсона: одна из них "маскировалась" под вымышленным именем, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще двух предательниц, которые работали на РФ в период оккупации правобережной части Херсона. Одна из них участвовала в организации и проведении псевдореферендума по выходу Херсонщины из состава Украины и присоединении к России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, одна из предательниц - бывшая чиновница местного подразделения Фонда социального страхования.
Во время захвата областного центра она поддержала рашистов, за что получила "должность" в местной оккупационной администрации РФ. Там при протекции предателя Сальдо фигурантка возглавила так называемый "отдел соцполитики".
Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборационистка подыскивала "единомышленников", из которых пыталась сформировать "штат" своего подразделения.
Также она вводила "законодательство" страны-агрессора и переводила все банковские расчеты на российские рубли.
Для конспирации вражеская соратница использовала "псевдоним", которым, в частности, подписывала "распорядительные" документы.
После деоккупации областного центра она осталась в городе, а затем устроилась в местный Пенсионный фонд.
Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки и ее попытки скрыться в государственном учреждении от правосудия.
Другая предательница вступила в "избирком" оккупантов
Еще одна разоблаченная коллаборантка - жительница Корабельного района Херсона. Во время оккупации областного центра она вступила в "избирком" рашистов.
Там она агитировала местных жителей "проголосовать" за присоединение региона в состав России.
Для сбора "голосов" она делала подворовые обходы и агитировала местных жителей поставить в незаконных бюллетенях отметки в пользу РФ.
После освобождения города коллаборационистка пыталась скрываться, однако Служба безопасности установила ее местонахождение и задержала.
Подозрения
Сейчас следователи СБУ сообщили обеим злоумышленницам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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А тут наловили якихось дуреп і радіють , галочку заробили...
По фсб-м гнидникам - "церквам" мацковського сатанату віра не дозволяє пройтися?