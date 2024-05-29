К 11 и 12 годам приговорены два предателя, сдававшие украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении двух предателей, помогавших оккупантам в начале полномасштабного вторжения РФ. Таким образом, еще двое вражеских приспешников получили реальные сроки заключения - 11 и 12 лет за решеткой.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, один из мужчин, фермер из Сватовского района Луганской области, получил 12 лет тюрьмы. По данным следствия, во время захвата громады в марте 2022 года он "наводил" оккупантов на квартиры участников движения сопротивления. Также злоумышленник "подсказывал" домашние адреса односельчан, выехавших на подконтрольную Украине территорию или имеющих проукраинскую позицию. Таким образом он помогал рашистам грабить дома местных жителей и "расквартировывать" в них российских солдат.

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Кроме того, предатель своим авто возил командование оккупационной группировки РФ вблизи линии фронта. За это соратник агрессора получил пропуск, позволявший ему свободно передвигаться по всей временно оккупированной территории региона. Отмечается, что сотрудники СБУ задержали мужчину сразу после деоккупации части Луганщины.



Второй осужденный, вражеский пособник из Чугуевского района Харьковской области, получил 11 лет тюрьмы. В период захвата громады он ориентировал оккупантов на местности и "сливал" рашистам адреса украинских патриотов. После этого российские военные вместе со своим приспешником врывались в дома людей, похищали их, а затем грабили их имущество. Во время освобождения района Служба безопасности установила местонахождение злоумышленника и задержала его.

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Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета вероятно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. В отношении 12 из них уже возбуждены уголовные производства о коллаборационистских действиях.