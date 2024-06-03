На Харьковщине разоблачили коллаборанток, добровольно трудоустроившихся в "пенсионный фонд" оккупантов, - полиция. ФОТО
Следователи полиции сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности двум жительницам Купянского района Харьковской области. Во время оккупации женщины добровольно вызвались работать в так называемом "пенсионном фонде" российских захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что одна из фигуранток с августа по сентябрь 2022 года занималась формированием списков пенсионеров для выплаты "материальной помощи" от российских оккупантов в размере 10 000 российских рублей. Также подозреваемая внедряла механизмы пенсионного обеспечения граждан в соответствии с законодательством РФ.
Вторая женщина заняла должность "архивариуса отдела административно-хозяйственной деятельности". Отмечается, что она отвечала за работу архива, систематизировала и хранила информацию о льготниках.
Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас обе фигурантки дела скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении их в розыск.
Ранее сообщалось, что 11 лет тюрьмы получила жительница Славянска, которая распространяла информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины во вражеских Telegram-каналах.
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Що «якщо ти будешь обмежувати свободу слова або інші свободи, то
юбку на голову, та хто останній? Я за Вами!» ( пряма мова).
Може, вони вже біженками за кордоном?
Дайте насолодитись миттю здати ці морди, абао наказати добряче!
Ви кожен день бачите рила які ті території відверто здали, а вам поперек горла стоять поауівники пенсійного фонду???? Ви при своєму розумі?
Коли вони працювали на росію, то сплачували податки на війну в Україні.
За це не варто розтягти їх між трьома березами?
Чи ви вважаєте, що їх неправильно підозрюють?
Це ті шавки, які російськими грошима піддобрювали тисячі пенсів за росію.
Ще тільки цього нам не вистачало.
У вас всі вдома?
Одним словом полоумна, засунь ТУДИ собі баварську сосиску і топай шукати три берези......
Ви той пенсінер, який годувався з продажних рук?
Чи ви та морда, яка працювала на окупантів?
Слів немає.
Ще й Україну продайте за російську пенсію
А ми тут, в Баварії тільки й збережемось. Як і було колись.
Потім знову відновимо Україну.
Вам сосиски не дамо, і мізки ваші не потрібні, їжте російське лайно.