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На Харьковщине разоблачили коллаборанток, добровольно трудоустроившихся в "пенсионный фонд" оккупантов, - полиция. ФОТО

Следователи полиции сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности двум жительницам Купянского района Харьковской области. Во время оккупации женщины добровольно вызвались работать в так называемом "пенсионном фонде" российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что одна из фигуранток с августа по сентябрь 2022 года занималась формированием списков пенсионеров для выплаты "материальной помощи" от российских оккупантов в размере 10 000 российских рублей. Также подозреваемая внедряла механизмы пенсионного обеспечения граждан в соответствии с законодательством РФ.

Вторая женщина заняла должность "архивариуса отдела административно-хозяйственной деятельности". Отмечается, что она отвечала за работу архива, систематизировала и хранила информацию о льготниках.

На Харківщині викрили колаборанток, які добровільно працевлаштувалися до

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обе фигурантки дела скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Ранее сообщалось, что 11 лет тюрьмы получила жительница Славянска, которая распространяла информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины во вражеских Telegram-каналах.

Читайте также: К 11 и 12 годам приговорены два предателя, сдававшие украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину, - СБУ

Автор: 

Харьковщина (5577) коллаборационизм (873)


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Топ комментарии
+10
Тю, у нас вся зевлада працює на ворога, і нема їм до цього діла.
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03.06.2024 21:19
+8
Що за тупа новина? Хтось досі уявляє, що на окупованих територіях немає ніяких служб та установ? Або в Криму ніхто ніде не працює? Зам мера Маріуполя Когут сам розповідав, як "вимушений був" співпрацювати, а зараз спокійно сидить у Львові і до нього питань нема. Нашим правоохоронцям, мабуть, зовсім нех робити, крім якімось тьоткам підозри висувати!
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03.06.2024 21:38
+8
Оголошуйте всім хто на окупованих територіях звинувачення у держзраді. І не забудьте оголосити тим, хто своїми діями та бездіяльністю призвів до окупації.
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03.06.2024 21:44
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Тю, у нас вся зевлада працює на ворога, і нема їм до цього діла.
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03.06.2024 21:19 Ответить
Усе просто. Побачив- спіймав- покарав…
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04.06.2024 00:11 Ответить
Чергові мерзенні ублюдочні ублюдіни...
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03.06.2024 21:21 Ответить
Грабували рашку і роздавали гроші українським пенсіонерам. Розстріляти їх мало за такий страшний злочин.
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03.06.2024 22:01 Ответить
Та вони вже під Читою шльондрами у бурятському борделі працюють…
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03.06.2024 21:25 Ответить
тю, я думав що піймали, а якщо розшук то навіщо пики замазали? Може вона тут по-сусідству живе, я б її допитав!
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03.06.2024 21:36 Ответить
Що за тупа новина? Хтось досі уявляє, що на окупованих територіях немає ніяких служб та установ? Або в Криму ніхто ніде не працює? Зам мера Маріуполя Когут сам розповідав, як "вимушений був" співпрацювати, а зараз спокійно сидить у Львові і до нього питань нема. Нашим правоохоронцям, мабуть, зовсім нех робити, крім якімось тьоткам підозри висувати!
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03.06.2024 21:38 Ответить
Зелені яйця по 17 в тилу не можуть по лоткам розкласти, не те що ворожу агентуру у владних структурах вичистити, на те у них кишка тонка, то вони вхопилися за тіток з пенсфонду щоб хоч якісь результати намалювати
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03.06.2024 23:18 Ответить
я просто немного не понимаю. Ведь при попытке к бегству можно их просто стрелять )))
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03.06.2024 21:41 Ответить
Оголошуйте всім хто на окупованих територіях звинувачення у держзраді. І не забудьте оголосити тим, хто своїми діями та бездіяльністю призвів до окупації.
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03.06.2024 21:44 Ответить
Там Славянск упомянули, очередной рассадник падликов морозовых! А где интересно штепа---невеста подержаная, что на коняке верхом гарцовала, жужану вдарк корчила? В розовом платье! Где все эти гнусные шворки---монтяны, бондаренчихи, богословские и много иных героев тогдашнего тв!? Занишкли где то в тёплых местах---ждут. Вот что значит просрать святой праздник Святого Варфоломея!
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03.06.2024 22:25 Ответить
Всіх повідпускали на засрашку, бо вони ж свої з однієї когорти держзрадників, а тих пересічних посполитих не жаль.
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03.06.2024 23:22 Ответить
Прикре їх самогубство, сприятиме уникненню люстрації!
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04.06.2024 00:52 Ответить
Если местные к ним претензий не имеют, то какие это зрадники? Их зрада в том, что пенсионный фонд мордора уменьшали?
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04.06.2024 01:47 Ответить
Колись, ще до 2014, відома українська журналістка Татьяна Коробова ( Коробкова?) казала премьеру джули Тімошенко.

Що «якщо ти будешь обмежувати свободу слова або інші свободи, то
юбку на голову, та хто останній? Я за Вами!» ( пряма мова).
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04.06.2024 04:56 Ответить
Я розумію готували ракетний удар, здавали позиції військових, працювали хоа б в адміністрації, а тут пенсійний фонд... Може слово колаборант має інше значення?
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04.06.2024 05:26 Ответить
Та чому ж їм морди закрили?
Може, вони вже біженками за кордоном?
Дайте насолодитись миттю здати ці морди, абао наказати добряче!
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04.06.2024 06:46 Ответить
за що наказувати? за те що пенсії роздавали?
Ви кожен день бачите рила які ті території відверто здали, а вам поперек горла стоять поауівники пенсійного фонду???? Ви при своєму розумі?
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04.06.2024 13:39 Ответить
Поперед горла стоять працівники пенсійного фонду росії в Україні.
Коли вони працювали на росію, то сплачували податки на війну в Україні.
За це не варто розтягти їх між трьома березами?
Чи ви вважаєте, що їх неправильно підозрюють?
Це ті шавки, які російськими грошима піддобрювали тисячі пенсів за росію.
Ще тільки цього нам не вистачало.
У вас всі вдома?
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04.06.2024 15:42 Ответить
А то ви сидячи в Германії пропонуєте людям на ТОТ здохнути з голодухи але не взяти хліба в кацапів? А пенсіонера/пенсіонерку яка хліб в магазині купила і тим самим заплатила податок кацапам, що до стінки приставим і вишибемо мозги? Цих людей відверто кинули в 22 році і це факт, тож не триндіть хрені тут!!!!
Одним словом полоумна, засунь ТУДИ собі баварську сосиску і топай шукати три берези......
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04.06.2024 15:52 Ответить
Самі собі лайк вліпили.
Ви той пенсінер, який годувався з продажних рук?
Чи ви та морда, яка працювала на окупантів?
Слів немає.
Ще й Україну продайте за російську пенсію
А ми тут, в Баварії тільки й збережемось. Як і було колись.
Потім знову відновимо Україну.
Вам сосиски не дамо, і мізки ваші не потрібні, їжте російське лайно.
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04.06.2024 17:52 Ответить
То перша схудла, чи длугу від русськава пойла рознесло?
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04.06.2024 20:41 Ответить
Цікаво, а штепу Слов'янську вже судили чи щє возяться?
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05.06.2024 08:23 Ответить
Повна конфіскація майна і заборонити пожиттєво займати держпосади - після відсидки підуть на ринок дрібним крамом торгувати.
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06.06.2024 01:36 Ответить
 
 