На Харьковщине разоблачили коллаборанток, добровольно трудоустроившихся в "пенсионный фонд" оккупантов, - полиция. ФОТО

Следователи полиции сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности двум жительницам Купянского района Харьковской области. Во время оккупации женщины добровольно вызвались работать в так называемом "пенсионном фонде" российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что одна из фигуранток с августа по сентябрь 2022 года занималась формированием списков пенсионеров для выплаты "материальной помощи" от российских оккупантов в размере 10 000 российских рублей. Также подозреваемая внедряла механизмы пенсионного обеспечения граждан в соответствии с законодательством РФ.

Вторая женщина заняла должность "архивариуса отдела административно-хозяйственной деятельности". Отмечается, что она отвечала за работу архива, систематизировала и хранила информацию о льготниках.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обе фигурантки дела скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Ранее сообщалось, что 11 лет тюрьмы получила жительница Славянска, которая распространяла информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины во вражеских Telegram-каналах.

Читайте также: К 11 и 12 годам приговорены два предателя, сдававшие украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину, - СБУ