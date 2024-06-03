На Харківщині викрили колаборанток, які добровільно працевлаштувалися до "пенсійного фонду" окупантів, - поліція. ФОТО
Слідчі поліції повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом мешканкам Куп’янського району Харківської області. Під час окупації жінки добровільно зголосилися працювати у так званому "пенсійному фонді" російських загарбників.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що одна із фігуранток з серпня по вересень 2022 року займалась формуванням списків пенсіонерів для виплати "матеріальної допомоги" від російських окупантів в розмірі 10 000 російських рублів. Також підозрювана впроваджувала механізми пенсійного забезпечення громадян у відповідності до законодавства РФ.
Друга жінка обійняла посаду "архивариуса отдела административно-хозяйственной деятельности". Зазначається, що вона відповідала за роботу архіву, систематизувала та зберігала інформацію про пільговиків.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Наразі обидві фігурантки справи переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.
Раніше повідомлялося, що 11 років в’язниці отримала мешканка Слов’янська, яка поширювала інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у ворожих Telegram-каналах.
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Що «якщо ти будешь обмежувати свободу слова або інші свободи, то
юбку на голову, та хто останній? Я за Вами!» ( пряма мова).
Може, вони вже біженками за кордоном?
Дайте насолодитись миттю здати ці морди, абао наказати добряче!
Ви кожен день бачите рила які ті території відверто здали, а вам поперек горла стоять поауівники пенсійного фонду???? Ви при своєму розумі?
Коли вони працювали на росію, то сплачували податки на війну в Україні.
За це не варто розтягти їх між трьома березами?
Чи ви вважаєте, що їх неправильно підозрюють?
Це ті шавки, які російськими грошима піддобрювали тисячі пенсів за росію.
Ще тільки цього нам не вистачало.
У вас всі вдома?
Одним словом полоумна, засунь ТУДИ собі баварську сосиску і топай шукати три берези......
Ви той пенсінер, який годувався з продажних рук?
Чи ви та морда, яка працювала на окупантів?
Слів немає.
Ще й Україну продайте за російську пенсію
А ми тут, в Баварії тільки й збережемось. Як і було колись.
Потім знову відновимо Україну.
Вам сосиски не дамо, і мізки ваші не потрібні, їжте російське лайно.