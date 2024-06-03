На Харківщині викрили колаборанток, які добровільно працевлаштувалися до "пенсійного фонду" окупантів, - поліція. ФОТО

Слідчі поліції повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом мешканкам Куп’янського району Харківської області. Під час окупації жінки добровільно зголосилися працювати у так званому "пенсійному фонді" російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що одна із фігуранток з серпня по вересень 2022 року займалась формуванням списків пенсіонерів для виплати "матеріальної допомоги" від російських окупантів в розмірі 10 000 російських рублів. Також підозрювана впроваджувала механізми пенсійного забезпечення громадян у відповідності до законодавства РФ.

Друга жінка обійняла посаду "архивариуса отдела административно-хозяйственной деятельности". Зазначається, що вона відповідала за роботу архіву, систематизувала та зберігала інформацію про пільговиків.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі обидві фігурантки справи переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Раніше повідомлялося, що 11 років в’язниці отримала мешканка Слов’янська, яка поширювала інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у ворожих Telegram-каналах.

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