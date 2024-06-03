УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11201 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
7 935 26

На Харківщині викрили колаборанток, які добровільно працевлаштувалися до "пенсійного фонду" окупантів, - поліція. ФОТО

Слідчі поліції повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом мешканкам Куп’янського району Харківської області. Під час окупації жінки добровільно зголосилися працювати у так званому "пенсійному фонді" російських загарбників. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що одна із фігуранток з серпня по вересень 2022 року займалась формуванням списків пенсіонерів для виплати "матеріальної допомоги" від російських окупантів в розмірі 10 000 російських рублів. Також підозрювана впроваджувала механізми пенсійного забезпечення громадян у відповідності до законодавства РФ.

Друга жінка обійняла посаду "архивариуса отдела административно-хозяйственной деятельности". Зазначається, що вона відповідала за роботу архіву, систематизувала та зберігала інформацію про пільговиків.

На Харківщині викрили колаборанток, які добровільно працевлаштувалися до

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Наразі обидві фігурантки справи переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Раніше повідомлялося, що 11 років в’язниці отримала мешканка Слов’янська, яка поширювала інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у ворожих Telegram-каналах.

Читайте також: До 11 і 12 років засуджено двох зрадників, які здавали українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину, - СБУ

Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1161)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Тю, у нас вся зевлада працює на ворога, і нема їм до цього діла.
показати весь коментар
03.06.2024 21:19
+8
Що за тупа новина? Хтось досі уявляє, що на окупованих територіях немає ніяких служб та установ? Або в Криму ніхто ніде не працює? Зам мера Маріуполя Когут сам розповідав, як "вимушений був" співпрацювати, а зараз спокійно сидить у Львові і до нього питань нема. Нашим правоохоронцям, мабуть, зовсім нех робити, крім якімось тьоткам підозри висувати!
показати весь коментар
03.06.2024 21:38
+8
Оголошуйте всім хто на окупованих територіях звинувачення у держзраді. І не забудьте оголосити тим, хто своїми діями та бездіяльністю призвів до окупації.
показати весь коментар
03.06.2024 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю, у нас вся зевлада працює на ворога, і нема їм до цього діла.
показати весь коментар
03.06.2024 21:19 Відповісти
Усе просто. Побачив- спіймав- покарав…
показати весь коментар
04.06.2024 00:11 Відповісти
Чергові мерзенні ублюдочні ублюдіни...
показати весь коментар
03.06.2024 21:21 Відповісти
Грабували рашку і роздавали гроші українським пенсіонерам. Розстріляти їх мало за такий страшний злочин.
показати весь коментар
03.06.2024 22:01 Відповісти
Та вони вже під Читою шльондрами у бурятському борделі працюють…
показати весь коментар
03.06.2024 21:25 Відповісти
тю, я думав що піймали, а якщо розшук то навіщо пики замазали? Може вона тут по-сусідству живе, я б її допитав!
показати весь коментар
03.06.2024 21:36 Відповісти
Що за тупа новина? Хтось досі уявляє, що на окупованих територіях немає ніяких служб та установ? Або в Криму ніхто ніде не працює? Зам мера Маріуполя Когут сам розповідав, як "вимушений був" співпрацювати, а зараз спокійно сидить у Львові і до нього питань нема. Нашим правоохоронцям, мабуть, зовсім нех робити, крім якімось тьоткам підозри висувати!
показати весь коментар
03.06.2024 21:38 Відповісти
Зелені яйця по 17 в тилу не можуть по лоткам розкласти, не те що ворожу агентуру у владних структурах вичистити, на те у них кишка тонка, то вони вхопилися за тіток з пенсфонду щоб хоч якісь результати намалювати
показати весь коментар
03.06.2024 23:18 Відповісти
я просто немного не понимаю. Ведь при попытке к бегству можно их просто стрелять )))
показати весь коментар
03.06.2024 21:41 Відповісти
Оголошуйте всім хто на окупованих територіях звинувачення у держзраді. І не забудьте оголосити тим, хто своїми діями та бездіяльністю призвів до окупації.
показати весь коментар
03.06.2024 21:44 Відповісти
Там Славянск упомянули, очередной рассадник падликов морозовых! А где интересно штепа---невеста подержаная, что на коняке верхом гарцовала, жужану вдарк корчила? В розовом платье! Где все эти гнусные шворки---монтяны, бондаренчихи, богословские и много иных героев тогдашнего тв!? Занишкли где то в тёплых местах---ждут. Вот что значит просрать святой праздник Святого Варфоломея!
показати весь коментар
03.06.2024 22:25 Відповісти
Всіх повідпускали на засрашку, бо вони ж свої з однієї когорти держзрадників, а тих пересічних посполитих не жаль.
показати весь коментар
03.06.2024 23:22 Відповісти
Прикре їх самогубство, сприятиме уникненню люстрації!
показати весь коментар
04.06.2024 00:52 Відповісти
Если местные к ним претензий не имеют, то какие это зрадники? Их зрада в том, что пенсионный фонд мордора уменьшали?
показати весь коментар
04.06.2024 01:47 Відповісти
Колись, ще до 2014, відома українська журналістка Татьяна Коробова ( Коробкова?) казала премьеру джули Тімошенко.

Що «якщо ти будешь обмежувати свободу слова або інші свободи, то
юбку на голову, та хто останній? Я за Вами!» ( пряма мова).
показати весь коментар
04.06.2024 04:56 Відповісти
Я розумію готували ракетний удар, здавали позиції військових, працювали хоа б в адміністрації, а тут пенсійний фонд... Може слово колаборант має інше значення?
показати весь коментар
04.06.2024 05:26 Відповісти
Та чому ж їм морди закрили?
Може, вони вже біженками за кордоном?
Дайте насолодитись миттю здати ці морди, абао наказати добряче!
показати весь коментар
04.06.2024 06:46 Відповісти
за що наказувати? за те що пенсії роздавали?
Ви кожен день бачите рила які ті території відверто здали, а вам поперек горла стоять поауівники пенсійного фонду???? Ви при своєму розумі?
показати весь коментар
04.06.2024 13:39 Відповісти
Поперед горла стоять працівники пенсійного фонду росії в Україні.
Коли вони працювали на росію, то сплачували податки на війну в Україні.
За це не варто розтягти їх між трьома березами?
Чи ви вважаєте, що їх неправильно підозрюють?
Це ті шавки, які російськими грошима піддобрювали тисячі пенсів за росію.
Ще тільки цього нам не вистачало.
У вас всі вдома?
показати весь коментар
04.06.2024 15:42 Відповісти
А то ви сидячи в Германії пропонуєте людям на ТОТ здохнути з голодухи але не взяти хліба в кацапів? А пенсіонера/пенсіонерку яка хліб в магазині купила і тим самим заплатила податок кацапам, що до стінки приставим і вишибемо мозги? Цих людей відверто кинули в 22 році і це факт, тож не триндіть хрені тут!!!!
Одним словом полоумна, засунь ТУДИ собі баварську сосиску і топай шукати три берези......
показати весь коментар
04.06.2024 15:52 Відповісти
Самі собі лайк вліпили.
Ви той пенсінер, який годувався з продажних рук?
Чи ви та морда, яка працювала на окупантів?
Слів немає.
Ще й Україну продайте за російську пенсію
А ми тут, в Баварії тільки й збережемось. Як і було колись.
Потім знову відновимо Україну.
Вам сосиски не дамо, і мізки ваші не потрібні, їжте російське лайно.
показати весь коментар
04.06.2024 17:52 Відповісти
То перша схудла, чи длугу від русськава пойла рознесло?
показати весь коментар
04.06.2024 20:41 Відповісти
Цікаво, а штепу Слов'янську вже судили чи щє возяться?
показати весь коментар
05.06.2024 08:23 Відповісти
Повна конфіскація майна і заборонити пожиттєво займати держпосади - після відсидки підуть на ринок дрібним крамом торгувати.
показати весь коментар
06.06.2024 01:36 Відповісти
 
 