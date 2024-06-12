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Міноборони відкрило центр рекрутингу в Білій Церкві на Київщині

Рекрутинговий центр в Мукачево

Міністерство оборони відкрило 23 центр рекрутингу української армії у місті Біла Церква Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Щойно відкрили центр рекрутингу української армії в Білій Церкві. Це вже 23-й. Розпочинаємо роботу тут", — заявив представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

За його словами, до цього центру зможе тепер завітати вся громада регіону.

"Це не тільки Біла Церква, а й навколишні села, селища. У них тепер є можливість і телефонувати, і фізично сюди приходити", — зазначив Бежевець.

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Автор: 

Біла Церква (154) Київська область (4041) Міноборони (7401) Рекрутинг (145)


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12.06.2024 16:54 Відповісти
Жители Конча-Заспы уже третий год требуют открыть рекрутинговый центр у себя и запустить программу "Мажор +".
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12.06.2024 17:03 Відповісти
Якщо не налагодити взаємодію з ТЦК, всі набрані через рекрутингові центри через деякий час будуть в розшуку як такі, що не прибули до ТЦК за повістками.
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12.06.2024 17:13 Відповісти
то тепер на блокпостах у львівській області можна казати "я в центр рекрутингу у Білу Церкву" і мене не бусифікують?
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12.06.2024 17:55 Відповісти
 
 