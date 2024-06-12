Міноборони відкрило центр рекрутингу в Білій Церкві на Київщині
Міністерство оборони відкрило 23 центр рекрутингу української армії у місті Біла Церква Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"Щойно відкрили центр рекрутингу української армії в Білій Церкві. Це вже 23-й. Розпочинаємо роботу тут", — заявив представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
За його словами, до цього центру зможе тепер завітати вся громада регіону.
"Це не тільки Біла Церква, а й навколишні села, селища. У них тепер є можливість і телефонувати, і фізично сюди приходити", — зазначив Бежевець.
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