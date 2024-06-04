УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11747 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
1 625 7
безпілотник (3677) Міноборони (7021) мобілізація (2876) дрони (4305) Рекрутинг (107)

Міноборони та Victory Drones запускають проєкт техно-рекрутингу для підготовки операторів БпЛА

зсу

Міністерство оборони України та Victory Drones спільно реалізують проєкт техно-рекрутингу — базової підготовки операторів безпілотників для громадян, готових підписати контракт із ЗСУ.

Про це розповів уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Міноборони через мережу своїх рекрутингових центрів, яких в Україні вже 22, пропонуватиме людям, які цікавляться позиціями операторів БПЛА, долучитися до навчання, які забезпечує Victory Drones", — розповів Бежевець.

Частина навчання проводиться онлайн на платформі Prometheus. Цей початковий курс може пройти будь-який громадянин. Після успішного завершення курсу відбувається комунікація з менеджерами Victory Drones, визначається, як людина бачить своє майбутнє, для чого вона більш схильна. Далі йде закритий онлайн-курс близько 1,5 тижня і потім відбувається офлайн навчання з практичними заняттями на полігоні.

Навчання йтиме за чотирма напрямками — FPV, розвідники, крило і коптери-бомбери.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сухопутні війська створять рекрутинговий центр: Першочергово комплектуватимуть підрозділи безпілотних систем

Після закінчення навчання громадяни зможуть долучитися до конкретної військової частини й далі проходити там службу за контрактом.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки це скоріш за все для молодих...А старше 40-45. тільки мобіком з лопатою...
показати весь коментар
04.06.2024 19:56 Відповісти
це зовсім не так-і приклад цьому Мадяр від якого рашисти ссуцца і сруцца...
показати весь коментар
04.06.2024 19:59 Відповісти
Він не був мобіком після курсів...
показати весь коментар
04.06.2024 20:01 Відповісти
Да прям таки. 40-45 - это даже не те, кто на Спектруме с джойстиком играли, у них уже Денди были и прочие Сеги. Я уже не говорю о том, сколько из них до сих пор в танчики режется. Так что все шансы.
показати весь коментар
04.06.2024 20:01 Відповісти
Я сказав, кому більше ,чим 40-45. По тих, хто на Спектруме с джойстиком грав) На контракт там и по здоров'ю більше вимоги, це тільки у мобикі всіх беруть...
показати весь коментар
04.06.2024 20:04 Відповісти
І там здебільшого тільки рядові і сержанстські посади для бпла...
показати весь коментар
04.06.2024 20:06 Відповісти
но сперва слей и застучи на себя любым способом : в тцк, персоналку любому чуваку в зеленом мундире на улице,в резерв+, , работодателю лично. Ты овца, и твоя невербалка кидает импульс в мозг
показати весь коментар
04.06.2024 21:39 Відповісти
 
 