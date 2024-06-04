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Новости мобилизации
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Минобороны и Victory Drones запускают проект техно-рекрутинга для подготовки операторов БПЛА

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Министерство обороны Украины и Victory Drones совместно реализуют проект техно-рекрутинга - базовой подготовки операторов беспилотников для граждан, готовых подписать контракт с ВСУ.

Об этом рассказал уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Минобороны через сеть своих рекрутинговых центров, которых в Украине уже 22, будет предлагать людям, которые интересуются позициями операторов БПЛА, присоединиться к обучению, которое обеспечивает Victory Drones", - рассказал Бежевец.

Часть обучения проводится онлайн на платформе Prometheus. Этот начальный курс может пройти любой гражданин. После успешного завершения курса происходит коммуникация с менеджерами Victory Drones, определяется, как человек видит свое будущее, для чего он более склонен. Далее идет закрытый онлайн-курс около 1,5 недели и затем происходит офлайн обучение с практическими занятиями на полигоне.

Обучение будет идти по четырем направлениям - FPV, разведчики, крыло и коптеры-бомберы.

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После окончания обучения граждане смогут присоединиться к конкретной воинской части и дальше проходить там службу по контракту.

беспилотник (3595) Минобороны (9329) мобилизация (2762) дроны (3917) рекрутинг (133)


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Тільки це скоріш за все для молодих...А старше 40-45. тільки мобіком з лопатою...
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04.06.2024 19:56 Ответить
це зовсім не так-і приклад цьому Мадяр від якого рашисти ссуцца і сруцца...
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04.06.2024 19:59 Ответить
Він не був мобіком після курсів...
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04.06.2024 20:01 Ответить
Да прям таки. 40-45 - это даже не те, кто на Спектруме с джойстиком играли, у них уже Денди были и прочие Сеги. Я уже не говорю о том, сколько из них до сих пор в танчики режется. Так что все шансы.
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04.06.2024 20:01 Ответить
Я сказав, кому більше ,чим 40-45. По тих, хто на Спектруме с джойстиком грав) На контракт там и по здоров'ю більше вимоги, це тільки у мобикі всіх беруть...
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04.06.2024 20:04 Ответить
І там здебільшого тільки рядові і сержанстські посади для бпла...
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04.06.2024 20:06 Ответить
но сперва слей и застучи на себя любым способом : в тцк, персоналку любому чуваку в зеленом мундире на улице,в резерв+, , работодателю лично. Ты овца, и твоя невербалка кидает импульс в мозг
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04.06.2024 21:39 Ответить
 
 