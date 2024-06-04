Минобороны и Victory Drones запускают проект техно-рекрутинга для подготовки операторов БПЛА

Министерство обороны Украины и Victory Drones совместно реализуют проект техно-рекрутинга - базовой подготовки операторов беспилотников для граждан, готовых подписать контракт с ВСУ.

Об этом рассказал уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Минобороны через сеть своих рекрутинговых центров, которых в Украине уже 22, будет предлагать людям, которые интересуются позициями операторов БПЛА, присоединиться к обучению, которое обеспечивает Victory Drones", - рассказал Бежевец.

Часть обучения проводится онлайн на платформе Prometheus. Этот начальный курс может пройти любой гражданин. После успешного завершения курса происходит коммуникация с менеджерами Victory Drones, определяется, как человек видит свое будущее, для чего он более склонен. Далее идет закрытый онлайн-курс около 1,5 недели и затем происходит офлайн обучение с практическими занятиями на полигоне.

Обучение будет идти по четырем направлениям - FPV, разведчики, крыло и коптеры-бомберы.

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После окончания обучения граждане смогут присоединиться к конкретной воинской части и дальше проходить там службу по контракту.