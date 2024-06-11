Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ будут комплектоваться на 80% за счет рекрутинга, - Сухаревский

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ планируют укомплектовать на 20% опытными командирами из боевых подразделений и на 80% за счет рекрутинга.

Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform

"Мы опираемся на то, что точечно будем отбирать командиров, лидеров, инициаторов процессов непосредственно из войск. Мы же с нуля таких не возьмем. Мы стараемся сделать так, чтобы не сорвать боевую готовность подразделений, чтобы вред был минимальным", - отметил Сухаревский.

Текущие подразделения в бригадах и командованиях будут оставаться на местах. Командование Сил беспилотных систем будет оказывать им разнообразную поддержку.

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"Подразделения, которые уже существуют в бригадах, командованиях, в различных родах и видах сил - это функции делегирования и координации. Ни в коем случае мы не будем перетягивать подразделения из боевых бригад, которые сейчас находятся на фронте. Мы будем их поддерживать, усиливать и наращивать их способности. В частности за счет частей непосредственного подчинения командованию", - рассказал Сухаревский.

Выйти на боевые способности подразделений в полной мере Силы беспилотных систем должны до конца года. По словам Сухаревского, уже сейчас обучается определенное количество пилотов, которые потенциально войдут в новую структуру. Также для рекрутинга в новый вид сил планируют открыть несколько рекрутинговых центров.

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