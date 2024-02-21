ВСУ уже начали испытывать дроны с искусственным интеллектом, - Сухаревский

Некоторые подразделения украинских военных уже испытывают дроны-камикадзе с использованием искусственного интеллекта и изучают их возможное применение в боевых условиях. Однако их внедрение испытывает определенные сложности.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и внедрения в жизнь – применение этих дронов именно на фронте, в боевом применении", – отметил он.

В то же время, по его словам, использование дронов с искусственным интеллектом также связано с трудностями.

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Важным аспектом является научиться различать реальное изображение от того, что создано искусственным интеллектом.

"Например, как мы отличаем картинку искусственного интеллекта от реальной? По количеству "пальцев". Вот как раз это количество "пальцев" на картинке - это и есть тот момент, который нам нужно будет претворять в жизнь именно на фронте", - объяснил заместитель главнокомандующего ВСУ.

Он добавил, что сейчас уже проходит тестирование отдельных систем.

"Эта работа идет. Уже даже некоторые пилотные проекты тестируются отдельными пилотами и отдельными подразделениями на фронте. Я верю в ближайшую перспективу развития этого направления и надеюсь на помощь партнеров", - резюмировал Сухаревский.

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