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ВСУ уже начали испытывать дроны с искусственным интеллектом, - Сухаревский

дрони

Некоторые подразделения украинских военных уже испытывают дроны-камикадзе с использованием искусственного интеллекта и изучают их возможное применение в боевых условиях. Однако их внедрение испытывает определенные сложности.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и внедрения в жизнь – применение этих дронов именно на фронте, в боевом применении", – отметил он.

В то же время, по его словам, использование дронов с искусственным интеллектом также связано с трудностями.

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Важным аспектом является научиться различать реальное изображение от того, что создано искусственным интеллектом.

"Например, как мы отличаем картинку искусственного интеллекта от реальной? По количеству "пальцев". Вот как раз это количество "пальцев" на картинке - это и есть тот момент, который нам нужно будет претворять в жизнь именно на фронте", - объяснил заместитель главнокомандующего ВСУ.

Он добавил, что сейчас уже проходит тестирование отдельных систем.

"Эта работа идет. Уже даже некоторые пилотные проекты тестируются отдельными пилотами и отдельными подразделениями на фронте. Я верю в ближайшую перспективу развития этого направления и надеюсь на помощь партнеров", - резюмировал Сухаревский.

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Автор: 

Сухаревский Вадим (50) дроны (3923)


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Топ комментарии
+7
А нахиба об этом сообщать в СМИ , чтоб кацапня была вкурсе ?
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21.02.2024 09:41
+4
Це тіпа фьодорофская разработка?
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21.02.2024 09:35
+3
а чому не президент про це доклад робе?
що це за самодіяльність?

йому з їрмаком треба піаритися....ах так, забув
ви ж Залужного прибрали, то тепер треба трохи "розкрутити" ручних своїх
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21.02.2024 09:41
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Це тіпа фьодорофская разработка?
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21.02.2024 09:35 Ответить
Ще восени сповіщалось про використання ШІ у зграї дронів, де один є центром управління із ШІ, один дрон розвідник із камерами працюючими у різних діапазонах, ще один є ретранслятором для управління кількома простішими дронами камікадзе або бомберами! Перевага у тому що можуть працювати вдалечені від оператора навіть при втраті зв'язку через роботу РЕБ! Пісцем випрбувань називали плацдарм на лівому березі Дніпра. Федоров тоді не вказувався чимось причетним, але як воно висвітлюється зараз не знаю, може бути що завгодно!
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21.02.2024 09:44 Ответить
Шо за маячня. А дрони між собою не по радіоканалу спілкуються. І наземний РЕБ з усією його потужністю не задавить той канал?
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21.02.2024 10:15 Ответить
Взагалі то таку "новину" я чув ще восени, тому не зрозуміло навіщо зараз сповіщати про щось із "бородою"?! Аби пам'ятали та не забували?! Добра в нас пам'ять, добра, хотілося б щоб випробування нарешті завершилось серійним виробництвом, бо зачекались!!!
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21.02.2024 09:37 Ответить
Нарешті почули - що на третьому році війни використання зі штучним інтелектом пов'язане з труднощами.
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21.02.2024 09:40 Ответить
А нахиба об этом сообщать в СМИ , чтоб кацапня была вкурсе ?
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21.02.2024 09:41 Ответить
Вони те саме роблять, і успіхи там більші.
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21.02.2024 09:44 Ответить
"Деніс Войцеховський", про "успіхи" у оборонпромі рашистів вже більше 15-ти років сповіщає )(уйло (він же путін), і це навіть отримало свою назву - АНАЛОговнети, включно із виступом тувинця Шойгу котрий сповіщав і про роботів що повинні були вже заполонити фронт, бо він ще у 2021 році сказав що вони у "серійному виробництві", і ті ж "Армати". Але ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК, і замість "досягнень" Московії ("роССії") зі "щьолканьєм" Патріотів ми бачимо лише рашистське лайно у великій кількості, а замість дронів із ШІ від них бачимо ІРАНСЬКІ дрони і навіть КНДРівські ракети. Що ж так "добре" все у московських нацистів що їм доводиться закупати багато чого у Пхеньяна та Тегерана?!
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21.02.2024 10:02 Ответить
Орки уже тестують в бойовій ситуації дрони де оператор доводить до візуального контакту, дрон захвачує ціль і дальше летить сам....
на скільки воно робоче побачимо але якщо китайці там підсобили.... то вони все таки лідери в виробництві дронів як не крути
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21.02.2024 10:14 Ответить
Це спроба підсолодити лайно котре зараз ллється у надто великій кількості. Щоб оптимізм хоч звідкись додати, бо із ним проблема!!!
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21.02.2024 09:46 Ответить
а чому не президент про це доклад робе?
що це за самодіяльність?

йому з їрмаком треба піаритися....ах так, забув
ви ж Залужного прибрали, то тепер треба трохи "розкрутити" ручних своїх
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21.02.2024 09:41 Ответить
Сильно не восхищайтесь даным и не дешовым девайсом. Еще не известно как они будут работать в реальном бою. Дело в том что искуственный интелект видит цель и летит на нее чтобы поразить. В реальности вражеская техника уже прикрывается сетками и мангалами о которые все ети интелектуальные дроны будут биться в них как мухи в окно не причиняя никакого вреда. Те же дроны которые вручную направляются операторами могут подводиться под сетку или в бок выбирая уязвимые места вражеской машины.
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21.02.2024 09:47 Ответить
Мангалами прикриваються ще з 2022-го але не надто вони допомагають, а ШІ для того й потрібен аби знайти по якій саме частині техніки чи споруди необхідно вдарити аби досягти мети. І НІХТО ТА НІКОЛИ не буде оснащувати ШІ ударний дрон, бо це надто дорого, а от дрон управління зграєю камікадзе - ТАК, і він буде самостійно повертатися на базу знаходячись весь час на безпечній відстані та висоті! Тож не варто може перебільшувати їх використання, але не варто й несенітницю нести зневажливими коментарями без сенсу, аби брудом закидати!!!
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21.02.2024 10:07 Ответить
У вас малі знання в АІ ... дрон з новими чіпами АІ досить точно розпізнає багато чиннків при правильному навчанні
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21.02.2024 10:16 Ответить
Роїння навіть на міні дронах було представлено на оборонній виставці в штатах як готовий продукт ще в 22 році ... а акумулятор у мінідрона набагато менший чим у FPV....

частина дронів тих дронів може атакувати скло, а інша заходить за ними, там і розпізнавання людей із зброєю, роздільна командна атака.... і це все в міні дронах де невеликий акумулятор і можна використати чіпи тільки з обмеженим обчислювальними можливостями
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21.02.2024 10:35 Ответить
Какую наркоту они курят? Яку картинку і від чого відрізнять? Це OpenCV, це ж не Нейронкі і не OpenAI. Чи дрони їм картинки показують?! Домашній кінотеатр). Дрон, з комп'ютерним зором має бути я джавелін. Відмітив область де русня, випустив і забув. Їх має бути массовість, не на 3д принтерах друкувати, а лінія із станками термопластавтомата підземна, має по одному раз в 3 секунди робить. Судячи з посту, нічого крім думки "Чим більше в армії дубів, тим слабший захист ворогів"
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21.02.2024 09:51 Ответить
І знов те саме. Дрон із ШІ ніколи НЕ БУДЕ атакуючим дроном, це дрон управління зграєю цих самих надрукованих на 3D прінтерах. Не треба плутати дрони із безпілотними літаками що мають озброєння як і усі ******* літаки. Це все одно як порівнювати смартфон із обчислювальним центром!!!
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21.02.2024 10:12 Ответить
а через який канал звязку він має керувати? нагадай
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21.02.2024 10:16 Ответить
плати на основі нових чіпів ТІ з прискорювачами АІ не дорогі 50-150 у.е. і досить швидкі у розпізнаванні та енергоефективні 17 Вт
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21.02.2024 10:18 Ответить
я в тебе інше питав. Норм мікроконтроллер це Jetson AGX. І дрон побільше. Чи людьске життя вже вартує 50-150уй?
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21.02.2024 10:24 Ответить
мабуть не мені написали я написав про те що нові плати прискорювачі АІ дешеві 50-150 та енергоефективні і доступні уже на простих дронах та їх можливості довзоляють зробити все що автор поста вище приписує тільки великим дронам.....
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21.02.2024 10:30 Ответить
якщо в тебе дома є 3д принтер то ти/ви знаєш, що це за шляпа і як довго вона робить 1 одиницю. 3д принтер це тільки для штучних виробів яких потрібно у кількості <10, аля для прототипування
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21.02.2024 10:20 Ответить
Бред несет про шесть пальцев. Сухаревский не в теме
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21.02.2024 10:14 Ответить
3.14здеть - не мешки ворочать! Сухаревский новое воинское звание отрабатьІвает ждет!
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21.02.2024 10:18 Ответить
Кацапи, ловіть чергову ідейку-гроші у вас є!
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21.02.2024 10:32 Ответить
 
 