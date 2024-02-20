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Оккупант кончается в поле после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал бегущего по полевой дороге оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, запечатлено попадание БПЛА и агония оккупанта.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Россияне мародерят в оккупированном Северодонецке: "Бл#, квартиры у них просторные. Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030) дроны (3980) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+28
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20.02.2024 21:11
+27
і пусть канаєт!
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20.02.2024 21:07
+26
Зігує курво.)))

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20.02.2024 21:13
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і пусть канаєт!
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20.02.2024 21:07 Ответить
Эээээ... А как же квартира на Крещатике?..
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20.02.2024 21:10 Ответить
В русскую комуналку піде...
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20.02.2024 21:29 Ответить
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20.02.2024 21:11 Ответить
Патаму, шта рєдіска !!!
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20.02.2024 22:10 Ответить
Окупант конає

Конашенков...
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20.02.2024 21:07 Ответить
Канайріс.
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20.02.2024 21:14 Ответить
Чомусь не визиває жалю...
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20.02.2024 21:09 Ответить
Фперёд, на Берлин! 😁
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20.02.2024 21:11 Ответить
1. Не захотел канать отсюдова - конай здесь.
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20.02.2024 21:12 Ответить
Валяється ліниве падло московитське, з боку на бік перевертається..Думає як би на Рейхстаг вилізти.
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20.02.2024 21:13 Ответить
Зігує курво.)))

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20.02.2024 21:13 Ответить
Це він кабзона зігою прівєтствуєт !
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20.02.2024 21:23 Ответить
Чой та он даже без калаша?
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20.02.2024 21:14 Ответить
Кинув коні?
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20.02.2024 21:16 Ответить
коні двінув. А відкинув копита. Лапті сплів.Дуба врізав.
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20.02.2024 21:18 Ответить
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20.02.2024 21:16 Ответить
Геморой?
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20.02.2024 21:17 Ответить
Гойдааааааа........
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20.02.2024 21:17 Ответить
Не поняв, шо там 18+? Ну хробак руками вибух намагався спіймати, а спіймав глюк від якого йому стало афігєнно і він спіймав приход
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20.02.2024 21:18 Ответить
За «музику» у супроводі відео.. 🤬 там не тільки+18.. Навіщо ставити такий саундтрек?
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20.02.2024 22:15 Ответить
Хотів ефектно вертушку в стилі брейкдансу замутити,но нє фартанула нє повєзло пацану,як мінімум залишився без очей.
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20.02.2024 21:19 Ответить
Це що багаторазовий дрон що вибухає підряд декілька разів?
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20.02.2024 21:22 Ответить
Він витягнув кулак у перед і уявляє що він супермен, який летить на спецзаданіє спасать уззкіх.
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20.02.2024 21:24 Ответить
Це така нова московська зіга - "Я русскій!".
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20.02.2024 21:29 Ответить
Ну шось таке собі конання
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20.02.2024 21:35 Ответить
У минилому (вже минулому) житті явно був воротарем, пізно зрозумів що дрон не м'яч. Все частіше помічаю, що у каціпів з'явилися більш-менш пристойні берці, це що "еліта" в росход пішла (поканала)?
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20.02.2024 21:37 Ответить
Що там казали про "шастать"?
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20.02.2024 21:52 Ответить
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20.02.2024 21:56 Ответить
Он придуривается,
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20.02.2024 21:57 Ответить
Прикольно)
Ванька усруский асвабадительзабабло конает)
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20.02.2024 22:18 Ответить
Мабуть думає: "От же ж довбана іпотека..."
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20.02.2024 22:18 Ответить
Це, йому за «Зеніт»… Далі ще буде…
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20.02.2024 22:45 Ответить
Приятно удивило большое количество сослуживцев, которое кинулось на помощь этому *****.
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21.02.2024 02:01 Ответить
Обдолбался "крокодилом"? Или "солями"... 💊
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21.02.2024 05:06 Ответить
Квартиру в Киеве перехотелось.
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21.02.2024 05:48 Ответить
"конає" - це шо? Він прикидується коником? Чи ловить зірки як у фільмі братів Коенів?
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21.02.2024 07:44 Ответить
грав, но не вгадав ні однієї букви)
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21.02.2024 15:17 Ответить
 
 