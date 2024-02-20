Оккупант кончается в поле после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал бегущего по полевой дороге оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, запечатлено попадание БПЛА и агония оккупанта.

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