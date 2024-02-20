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Новини Відео Війна
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Окупант конає в полі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який біг польовою дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки українського воїна, який опублікований у соцмережах, зафільмоване влучання БПЛА та агонія окупанта.

Дивіться: Окупант загубив штани на полі бою у Кринках. ВIДЕО 18+

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) дрони (4714) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+28
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20.02.2024 21:11
+27
і пусть канаєт!
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20.02.2024 21:07
+26
Зігує курво.)))

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20.02.2024 21:13
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і пусть канаєт!
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20.02.2024 21:07 Відповісти
Эээээ... А как же квартира на Крещатике?..
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20.02.2024 21:10 Відповісти
В русскую комуналку піде...
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20.02.2024 21:29 Відповісти
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20.02.2024 21:11 Відповісти
Патаму, шта рєдіска !!!
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20.02.2024 22:10 Відповісти
Окупант конає

Конашенков...
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20.02.2024 21:07 Відповісти
Канайріс.
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20.02.2024 21:14 Відповісти
Чомусь не визиває жалю...
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20.02.2024 21:09 Відповісти
Фперёд, на Берлин! 😁
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20.02.2024 21:11 Відповісти
1. Не захотел канать отсюдова - конай здесь.
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20.02.2024 21:12 Відповісти
Валяється ліниве падло московитське, з боку на бік перевертається..Думає як би на Рейхстаг вилізти.
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20.02.2024 21:13 Відповісти
Зігує курво.)))

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20.02.2024 21:13 Відповісти
Це він кабзона зігою прівєтствуєт !
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20.02.2024 21:23 Відповісти
Чой та он даже без калаша?
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20.02.2024 21:14 Відповісти
Кинув коні?
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20.02.2024 21:16 Відповісти
коні двінув. А відкинув копита. Лапті сплів.Дуба врізав.
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20.02.2024 21:18 Відповісти
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20.02.2024 21:16 Відповісти
Геморой?
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20.02.2024 21:17 Відповісти
Гойдааааааа........
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20.02.2024 21:17 Відповісти
Не поняв, шо там 18+? Ну хробак руками вибух намагався спіймати, а спіймав глюк від якого йому стало афігєнно і він спіймав приход
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20.02.2024 21:18 Відповісти
За «музику» у супроводі відео.. 🤬 там не тільки+18.. Навіщо ставити такий саундтрек?
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20.02.2024 22:15 Відповісти
Хотів ефектно вертушку в стилі брейкдансу замутити,но нє фартанула нє повєзло пацану,як мінімум залишився без очей.
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20.02.2024 21:19 Відповісти
Це що багаторазовий дрон що вибухає підряд декілька разів?
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20.02.2024 21:22 Відповісти
Він витягнув кулак у перед і уявляє що він супермен, який летить на спецзаданіє спасать уззкіх.
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20.02.2024 21:24 Відповісти
Це така нова московська зіга - "Я русскій!".
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20.02.2024 21:29 Відповісти
Ну шось таке собі конання
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20.02.2024 21:35 Відповісти
У минилому (вже минулому) житті явно був воротарем, пізно зрозумів що дрон не м'яч. Все частіше помічаю, що у каціпів з'явилися більш-менш пристойні берці, це що "еліта" в росход пішла (поканала)?
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20.02.2024 21:37 Відповісти
Що там казали про "шастать"?
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20.02.2024 21:52 Відповісти
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20.02.2024 21:56 Відповісти
Он придуривается,
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20.02.2024 21:57 Відповісти
Прикольно)
Ванька усруский асвабадительзабабло конает)
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20.02.2024 22:18 Відповісти
Мабуть думає: "От же ж довбана іпотека..."
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20.02.2024 22:18 Відповісти
Це, йому за «Зеніт»… Далі ще буде…
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20.02.2024 22:45 Відповісти
Приятно удивило большое количество сослуживцев, которое кинулось на помощь этому *****.
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21.02.2024 02:01 Відповісти
Обдолбался "крокодилом"? Или "солями"... 💊
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21.02.2024 05:06 Відповісти
Квартиру в Киеве перехотелось.
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21.02.2024 05:48 Відповісти
"конає" - це шо? Він прикидується коником? Чи ловить зірки як у фільмі братів Коенів?
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21.02.2024 07:44 Відповісти
грав, но не вгадав ні однієї букви)
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21.02.2024 15:17 Відповісти
 
 