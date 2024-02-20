Окупант конає в полі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта, який біг польовою дорогою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки українського воїна, який опублікований у соцмережах, зафільмоване влучання БПЛА та агонія окупанта.
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Топ коментарі
+28 олег иванов #434516
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+27 віктор федорович #394174
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Ванька усруский асвабадительзабабло конает)