Окупант загубив штани на полі бою у Кринках. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона зафільмував окупанта на полі бою у досить дивній екіпіровці - на росіянині були відсутні штани.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно окупанта-безштанька, був зроблений у Кринках та опублікований у соцмережах. За яких обставин росіянин загубив штани - невідомо.

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