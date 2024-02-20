УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10078 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
23 334 24

Окупант загубив штани на полі бою у Кринках. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона зафільмував окупанта на полі бою у досить дивній екіпіровці - на росіянині були відсутні штани.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно окупанта-безштанька, був зроблений у Кринках та опублікований у соцмережах. За яких обставин росіянин загубив штани - невідомо. 

Дивіться: Аеророзвідники заскочили двох окупантів у пікантній ситуації: "Роздітий лежить. Що він робить? У хлопчиків любов?". ВIДЕО 18+

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили 14 російських штурмів плацдармів ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17399) курйоз (572) одяг (201) секс (114) бій (165) плацдарм (81) Херсонська область (5762)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Вон оно што, Міхалич!!
показати весь коментар
20.02.2024 16:58
+16
психическая атака!
показати весь коментар
20.02.2024 17:02
+14
Легендарный "мальчик в трусиках" с доски объявлений.
показати весь коментар
20.02.2024 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вздрочнёмте, друзья, ведь завтра в поход
Уйдём в предрассветный туман! (с)
показати весь коментар
20.02.2024 16:54 Відповісти
Вон оно што, Міхалич!!
показати весь коментар
20.02.2024 16:58 Відповісти
Походу кацапская ***** которая из окопа в окоп прыгает. Штаны снимать и одевать время вообще не хватает
показати весь коментар
20.02.2024 16:58 Відповісти
Та то білі штани. Голе тіло хіба таке, як сніг біле? Чи то альбінос?
показати весь коментар
20.02.2024 17:01 Відповісти
Чілябинські мужикі оні такіє..
показати весь коментар
20.02.2024 17:02 Відповісти
психическая атака!
показати весь коментар
20.02.2024 17:02 Відповісти
Легендарный "мальчик в трусиках" с доски объявлений.
показати весь коментар
20.02.2024 17:11 Відповісти
А подрос-то как этот легендарный мальчик, а как возмужал...
показати весь коментар
20.02.2024 18:55 Відповісти
похужал и возмудел
показати весь коментар
20.02.2024 19:38 Відповісти
это фигня видел бы меня кто когда я пошел по**ать в 14 году и меня начал крыть Василек (50 м до блиндажа). закатуюсь в блиндаж с голой опой и все молчат. Говорю нихера себе покаулил...Ржут до сих пор
показати весь коментар
20.02.2024 17:11 Відповісти
Він у стрінгах . Там же ззаду полосочка якась чернєєцца.
показати весь коментар
20.02.2024 17:13 Відповісти
Кацап выдал военную тайну - это секретные ЛГБТ войска рф...
показати весь коментар
20.02.2024 17:18 Відповісти
Шукайте поряд кадирівців.
показати весь коментар
20.02.2024 17:20 Відповісти
это у орков уже система
показати весь коментар
20.02.2024 17:23 Відповісти
Можуть, якщо хочуть...
показати весь коментар
20.02.2024 17:24 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2024 17:44 Відповісти
Лошадь тоже бухая в жопу!
показати весь коментар
20.02.2024 21:05 Відповісти
А може їй просто канабісу захотілось який на узбіччі росте?
показати весь коментар
20.02.2024 21:08 Відповісти
Нищеброд какой-то. Пропил даже штаны.
показати весь коментар
20.02.2024 17:48 Відповісти
.....мальчікі ф труSіках - тема невичерпна , нескінчена , якась сакральна для руSнявих хробаків .....
показати весь коментар
20.02.2024 18:17 Відповісти
кадыровцы поматросили и бросили...
показати весь коментар
20.02.2024 21:04 Відповісти
Тока вышел от чеченцев - а тут тревога! Всё объяснимо...
показати весь коментар
20.02.2024 21:58 Відповісти
У кацапа вкрали штани свої ж орки
показати весь коментар
20.02.2024 23:58 Відповісти
Обісрався та зняв штани!😀
показати весь коментар
21.02.2024 09:54 Відповісти
 
 