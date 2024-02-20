Окупант загубив штани на полі бою у Кринках. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона зафільмував окупанта на полі бою у досить дивній екіпіровці - на росіянині були відсутні штани.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно окупанта-безштанька, був зроблений у Кринках та опублікований у соцмережах. За яких обставин росіянин загубив штани - невідомо.
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