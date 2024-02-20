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Оккупант потерял штаны на поле боя в Крынках. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона снял оккупанта на поле боя в довольно странной экипировке - на россиянине отсутствовали штаны.

Как сообщает Цензор.НЕТвидеозапись, на которой видно "безпорткового" оккупанта, была сделана в Крынках и опубликована в соцсетях. При каких обстоятельствах он потерял штаны - неизвестно.

Также смотрите: Оккупант сбивает реактивной струей гранатомета своего напарника: "Гении" военного дела или обезьяна и гранатомет". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

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Топ комментарии
+18
Вон оно што, Міхалич!!
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20.02.2024 16:58
+16
психическая атака!
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20.02.2024 17:02
+14
Легендарный "мальчик в трусиках" с доски объявлений.
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20.02.2024 17:11
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Вздрочнёмте, друзья, ведь завтра в поход
Уйдём в предрассветный туман! (с)
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20.02.2024 16:54 Ответить
Вон оно што, Міхалич!!
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20.02.2024 16:58 Ответить
Походу кацапская ***** которая из окопа в окоп прыгает. Штаны снимать и одевать время вообще не хватает
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20.02.2024 16:58 Ответить
Та то білі штани. Голе тіло хіба таке, як сніг біле? Чи то альбінос?
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20.02.2024 17:01 Ответить
Чілябинські мужикі оні такіє..
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20.02.2024 17:02 Ответить
психическая атака!
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20.02.2024 17:02 Ответить
Легендарный "мальчик в трусиках" с доски объявлений.
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20.02.2024 17:11 Ответить
А подрос-то как этот легендарный мальчик, а как возмужал...
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20.02.2024 18:55 Ответить
похужал и возмудел
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20.02.2024 19:38 Ответить
это фигня видел бы меня кто когда я пошел по**ать в 14 году и меня начал крыть Василек (50 м до блиндажа). закатуюсь в блиндаж с голой опой и все молчат. Говорю нихера себе покаулил...Ржут до сих пор
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20.02.2024 17:11 Ответить
Він у стрінгах . Там же ззаду полосочка якась чернєєцца.
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20.02.2024 17:13 Ответить
Кацап выдал военную тайну - это секретные ЛГБТ войска рф...
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20.02.2024 17:18 Ответить
Шукайте поряд кадирівців.
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20.02.2024 17:20 Ответить
это у орков уже система
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20.02.2024 17:23 Ответить
Можуть, якщо хочуть...
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20.02.2024 17:24 Ответить
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20.02.2024 17:44 Ответить
Лошадь тоже бухая в жопу!
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20.02.2024 21:05 Ответить
А може їй просто канабісу захотілось який на узбіччі росте?
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20.02.2024 21:08 Ответить
Нищеброд какой-то. Пропил даже штаны.
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20.02.2024 17:48 Ответить
.....мальчікі ф труSіках - тема невичерпна , нескінчена , якась сакральна для руSнявих хробаків .....
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20.02.2024 18:17 Ответить
кадыровцы поматросили и бросили...
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20.02.2024 21:04 Ответить
Тока вышел от чеченцев - а тут тревога! Всё объяснимо...
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20.02.2024 21:58 Ответить
У кацапа вкрали штани свої ж орки
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20.02.2024 23:58 Ответить
Обісрався та зняв штани!😀
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21.02.2024 09:54 Ответить
 
 