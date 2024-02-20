Оккупант потерял штаны на поле боя в Крынках. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона снял оккупанта на поле боя в довольно странной экипировке - на россиянине отсутствовали штаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой видно "безпорткового" оккупанта, была сделана в Крынках и опубликована в соцсетях. При каких обстоятельствах он потерял штаны - неизвестно.

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