ЗСУ вже почали випробовувати дрони зі штучним інтелектом, - Сухаревський

Деякі підрозділи українських військових вже випробовують дрони-камікадзе з використанням штучного інтелекту та вивчають їхнє можливе застосування у бойових умовах. Однак їхнє впровадження має певні складнощі.

Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Такі спроби є, системи є. Я хочу сказати, що це дуже складний процес у плані реалізації та впровадження в життя - застосування цих дронів саме на фронті, у бойовому застосуванні", - зазначив він.

Водночас, за його словами, використання дронів зі штучним інтелектом також пов’язане з труднощами.

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Важливим аспектом є навчитися розрізняти реальне зображення від того, що створено штучним інтелектом.

"Наприклад, як ми відрізняємо картинку штучного інтелекту від реальної? За кількістю "пальців". Ось якраз ця кількість "пальців" на картинці - це і є той момент, який нам потрібно буде втілювати в життя саме на фронті", - пояснив заступник головнокомандувача ЗСУ.

Він додав, що наразі вже відбувається тестування окремих систем.

"Ця робота йде. Вже навіть деякі пілотні проєкти тестуються окремими пілотами та окремими підрозділами на фронті. Я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напрямку, і сподіваюся на допомогу партнерів", - резюмував Сухаревський.

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