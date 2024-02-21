УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13459 відвідувачів онлайн
Новини
3 904 25

ЗСУ вже почали випробовувати дрони зі штучним інтелектом, - Сухаревський

дрони

Деякі підрозділи українських військових вже випробовують дрони-камікадзе з використанням штучного інтелекту та вивчають їхнє можливе застосування у бойових умовах. Однак їхнє впровадження має певні складнощі.

Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Такі спроби є, системи є. Я хочу сказати, що це дуже складний процес у плані реалізації та впровадження в життя - застосування цих дронів саме на фронті, у бойовому застосуванні", - зазначив він.

Водночас, за його словами, використання дронів зі штучним інтелектом також пов’язане з труднощами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія і союзники планують передати Україні безпілотники зі штучним інтелектом, - Bloomberg

Важливим аспектом є навчитися розрізняти реальне зображення від того, що створено штучним інтелектом.

"Наприклад, як ми відрізняємо картинку штучного інтелекту від реальної? За кількістю "пальців". Ось якраз ця кількість "пальців" на картинці - це і є той момент, який нам потрібно буде втілювати в життя саме на фронті", - пояснив заступник головнокомандувача ЗСУ.

Він додав, що наразі вже відбувається тестування окремих систем.

"Ця робота йде. Вже навіть деякі пілотні проєкти тестуються окремими пілотами та окремими підрозділами на фронті. Я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напрямку, і сподіваюся на допомогу партнерів", - резюмував Сухаревський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ефективність застосування всіх видів безпілотних систем у нас на низку пунктів вища й ефективніша ніж у росіян, - Сухаревський

Автор: 

Сухаревський Вадим (52) дрони (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
А нахиба об этом сообщать в СМИ , чтоб кацапня была вкурсе ?
показати весь коментар
21.02.2024 09:41
+4
Це тіпа фьодорофская разработка?
показати весь коментар
21.02.2024 09:35
+3
а чому не президент про це доклад робе?
що це за самодіяльність?

йому з їрмаком треба піаритися....ах так, забув
ви ж Залужного прибрали, то тепер треба трохи "розкрутити" ручних своїх
показати весь коментар
21.02.2024 09:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це тіпа фьодорофская разработка?
показати весь коментар
21.02.2024 09:35 Відповісти
Ще восени сповіщалось про використання ШІ у зграї дронів, де один є центром управління із ШІ, один дрон розвідник із камерами працюючими у різних діапазонах, ще один є ретранслятором для управління кількома простішими дронами камікадзе або бомберами! Перевага у тому що можуть працювати вдалечені від оператора навіть при втраті зв'язку через роботу РЕБ! Пісцем випрбувань називали плацдарм на лівому березі Дніпра. Федоров тоді не вказувався чимось причетним, але як воно висвітлюється зараз не знаю, може бути що завгодно!
показати весь коментар
21.02.2024 09:44 Відповісти
Шо за маячня. А дрони між собою не по радіоканалу спілкуються. І наземний РЕБ з усією його потужністю не задавить той канал?
показати весь коментар
21.02.2024 10:15 Відповісти
Взагалі то таку "новину" я чув ще восени, тому не зрозуміло навіщо зараз сповіщати про щось із "бородою"?! Аби пам'ятали та не забували?! Добра в нас пам'ять, добра, хотілося б щоб випробування нарешті завершилось серійним виробництвом, бо зачекались!!!
показати весь коментар
21.02.2024 09:37 Відповісти
Нарешті почули - що на третьому році війни використання зі штучним інтелектом пов'язане з труднощами.
показати весь коментар
21.02.2024 09:40 Відповісти
А нахиба об этом сообщать в СМИ , чтоб кацапня была вкурсе ?
показати весь коментар
21.02.2024 09:41 Відповісти
Вони те саме роблять, і успіхи там більші.
показати весь коментар
21.02.2024 09:44 Відповісти
"Деніс Войцеховський", про "успіхи" у оборонпромі рашистів вже більше 15-ти років сповіщає )(уйло (він же путін), і це навіть отримало свою назву - АНАЛОговнети, включно із виступом тувинця Шойгу котрий сповіщав і про роботів що повинні були вже заполонити фронт, бо він ще у 2021 році сказав що вони у "серійному виробництві", і ті ж "Армати". Але ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК, і замість "досягнень" Московії ("роССії") зі "щьолканьєм" Патріотів ми бачимо лише рашистське лайно у великій кількості, а замість дронів із ШІ від них бачимо ІРАНСЬКІ дрони і навіть КНДРівські ракети. Що ж так "добре" все у московських нацистів що їм доводиться закупати багато чого у Пхеньяна та Тегерана?!
показати весь коментар
21.02.2024 10:02 Відповісти
Орки уже тестують в бойовій ситуації дрони де оператор доводить до візуального контакту, дрон захвачує ціль і дальше летить сам....
на скільки воно робоче побачимо але якщо китайці там підсобили.... то вони все таки лідери в виробництві дронів як не крути
показати весь коментар
21.02.2024 10:14 Відповісти
Це спроба підсолодити лайно котре зараз ллється у надто великій кількості. Щоб оптимізм хоч звідкись додати, бо із ним проблема!!!
показати весь коментар
21.02.2024 09:46 Відповісти
а чому не президент про це доклад робе?
що це за самодіяльність?

йому з їрмаком треба піаритися....ах так, забув
ви ж Залужного прибрали, то тепер треба трохи "розкрутити" ручних своїх
показати весь коментар
21.02.2024 09:41 Відповісти
Сильно не восхищайтесь даным и не дешовым девайсом. Еще не известно как они будут работать в реальном бою. Дело в том что искуственный интелект видит цель и летит на нее чтобы поразить. В реальности вражеская техника уже прикрывается сетками и мангалами о которые все ети интелектуальные дроны будут биться в них как мухи в окно не причиняя никакого вреда. Те же дроны которые вручную направляются операторами могут подводиться под сетку или в бок выбирая уязвимые места вражеской машины.
показати весь коментар
21.02.2024 09:47 Відповісти
Мангалами прикриваються ще з 2022-го але не надто вони допомагають, а ШІ для того й потрібен аби знайти по якій саме частині техніки чи споруди необхідно вдарити аби досягти мети. І НІХТО ТА НІКОЛИ не буде оснащувати ШІ ударний дрон, бо це надто дорого, а от дрон управління зграєю камікадзе - ТАК, і він буде самостійно повертатися на базу знаходячись весь час на безпечній відстані та висоті! Тож не варто може перебільшувати їх використання, але не варто й несенітницю нести зневажливими коментарями без сенсу, аби брудом закидати!!!
показати весь коментар
21.02.2024 10:07 Відповісти
У вас малі знання в АІ ... дрон з новими чіпами АІ досить точно розпізнає багато чиннків при правильному навчанні
показати весь коментар
21.02.2024 10:16 Відповісти
Роїння навіть на міні дронах було представлено на оборонній виставці в штатах як готовий продукт ще в 22 році ... а акумулятор у мінідрона набагато менший чим у FPV....

частина дронів тих дронів може атакувати скло, а інша заходить за ними, там і розпізнавання людей із зброєю, роздільна командна атака.... і це все в міні дронах де невеликий акумулятор і можна використати чіпи тільки з обмеженим обчислювальними можливостями
показати весь коментар
21.02.2024 10:35 Відповісти
Какую наркоту они курят? Яку картинку і від чого відрізнять? Це OpenCV, це ж не Нейронкі і не OpenAI. Чи дрони їм картинки показують?! Домашній кінотеатр). Дрон, з комп'ютерним зором має бути я джавелін. Відмітив область де русня, випустив і забув. Їх має бути массовість, не на 3д принтерах друкувати, а лінія із станками термопластавтомата підземна, має по одному раз в 3 секунди робить. Судячи з посту, нічого крім думки "Чим більше в армії дубів, тим слабший захист ворогів"
показати весь коментар
21.02.2024 09:51 Відповісти
І знов те саме. Дрон із ШІ ніколи НЕ БУДЕ атакуючим дроном, це дрон управління зграєю цих самих надрукованих на 3D прінтерах. Не треба плутати дрони із безпілотними літаками що мають озброєння як і усі ******* літаки. Це все одно як порівнювати смартфон із обчислювальним центром!!!
показати весь коментар
21.02.2024 10:12 Відповісти
а через який канал звязку він має керувати? нагадай
показати весь коментар
21.02.2024 10:16 Відповісти
плати на основі нових чіпів ТІ з прискорювачами АІ не дорогі 50-150 у.е. і досить швидкі у розпізнаванні та енергоефективні 17 Вт
показати весь коментар
21.02.2024 10:18 Відповісти
я в тебе інше питав. Норм мікроконтроллер це Jetson AGX. І дрон побільше. Чи людьске життя вже вартує 50-150уй?
показати весь коментар
21.02.2024 10:24 Відповісти
мабуть не мені написали я написав про те що нові плати прискорювачі АІ дешеві 50-150 та енергоефективні і доступні уже на простих дронах та їх можливості довзоляють зробити все що автор поста вище приписує тільки великим дронам.....
показати весь коментар
21.02.2024 10:30 Відповісти
якщо в тебе дома є 3д принтер то ти/ви знаєш, що це за шляпа і як довго вона робить 1 одиницю. 3д принтер це тільки для штучних виробів яких потрібно у кількості <10, аля для прототипування
показати весь коментар
21.02.2024 10:20 Відповісти
Бред несет про шесть пальцев. Сухаревский не в теме
показати весь коментар
21.02.2024 10:14 Відповісти
3.14здеть - не мешки ворочать! Сухаревский новое воинское звание отрабатьІвает ждет!
показати весь коментар
21.02.2024 10:18 Відповісти
Кацапи, ловіть чергову ідейку-гроші у вас є!
показати весь коментар
21.02.2024 10:32 Відповісти
 
 