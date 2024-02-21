ЗСУ вже почали випробовувати дрони зі штучним інтелектом, - Сухаревський
Деякі підрозділи українських військових вже випробовують дрони-камікадзе з використанням штучного інтелекту та вивчають їхнє можливе застосування у бойових умовах. Однак їхнє впровадження має певні складнощі.
Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Такі спроби є, системи є. Я хочу сказати, що це дуже складний процес у плані реалізації та впровадження в життя - застосування цих дронів саме на фронті, у бойовому застосуванні", - зазначив він.
Водночас, за його словами, використання дронів зі штучним інтелектом також пов’язане з труднощами.
Важливим аспектом є навчитися розрізняти реальне зображення від того, що створено штучним інтелектом.
"Наприклад, як ми відрізняємо картинку штучного інтелекту від реальної? За кількістю "пальців". Ось якраз ця кількість "пальців" на картинці - це і є той момент, який нам потрібно буде втілювати в життя саме на фронті", - пояснив заступник головнокомандувача ЗСУ.
Він додав, що наразі вже відбувається тестування окремих систем.
"Ця робота йде. Вже навіть деякі пілотні проєкти тестуються окремими пілотами та окремими підрозділами на фронті. Я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напрямку, і сподіваюся на допомогу партнерів", - резюмував Сухаревський.
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на скільки воно робоче побачимо але якщо китайці там підсобили.... то вони все таки лідери в виробництві дронів як не крути
що це за самодіяльність?
йому з їрмаком треба піаритися....ах так, забув
ви ж Залужного прибрали, то тепер треба трохи "розкрутити" ручних своїх
частина дронів тих дронів може атакувати скло, а інша заходить за ними, там і розпізнавання людей із зброєю, роздільна командна атака.... і це все в міні дронах де невеликий акумулятор і можна використати чіпи тільки з обмеженим обчислювальними можливостями
отрабатьІваетждет!