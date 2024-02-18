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безпілотник (3662) Велика Британія (5333) дрони (4297)

Британія і сюзники планують передати Україні безпілотники зі штучним інтелектом, - Bloomberg

безпілотник

Велика Британія домовляється з країнами, включно зі США, про те, щоб надати Україні нові безпілотники зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як повідомили виданню анонімні співрозмовники, західні військові спеціалісти, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дати можливість Україні захопити певні російські позиції за допомогою безпілотників. Вони додають, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом кількох місяців, але ці терміни визначені не чітко. 

Як зазначив один зі співрозмовників, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у складі великих флотів, зможуть зв'язуватись між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.

Читайте також: Велика Британія поставить Україні тисячі БПЛА, - міністр оборони Шеппс

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав агентству Bloomberg, що використання Україною безпілотників "у поєднанні зі штучним інтелектом" може бути "більш успішним, ніж обстрілювати росіян артилерією".

Він додав, що існують "нескінченні перегони" з Росією за розробку провідних технологій.

За словами співрозмовників, хоча нові можливості БПЛА не замінять нагальної потреби в снарядах, вони можуть допомогти частково пом'якшити цю нестачу і створити нову динаміку на полі бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю НАТО закупити 1 мільйон дронів українських виробників, - керівник Мінстратегпрому Камишін на Мюнхенській безпековій конференції

Нагадаємо, У Міністерстві оборони України оголосили про офіційний старт Коаліції дронів. Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

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Топ коментарі
+7
А когда планируют закончить планирование?
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18.02.2024 12:34
+7
Дякуємо, друзі.
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18.02.2024 12:35
+5
Планують, планують, планують.......
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18.02.2024 12:34
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Планують, планують, планують.......
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18.02.2024 12:34 Відповісти
такі безпілотники малоефективні
ШІ потребує багато електроенергії, або дуже широкий канал звязку
або те і друге одночасно
великий акумелятор - розкіш на полі бою
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18.02.2024 12:36 Відповісти
Ось ми це і перевірено.
Нє дрєйфь Ваня.
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18.02.2024 12:49 Відповісти
Що перевіриш?
Це вже перевірили.
Було повідомлення про безпілотники з Ші, які "автоматично" (без оператра) розрізняють цілі на полі бою та знищують.
Про це повідомляли як Україна так і кацапи.
Далі одиночних повідомлень діло не пішло
Причини я озвучив вище
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18.02.2024 13:02 Відповісти
Та не перевіриш , а перевіримо.
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18.02.2024 13:04 Відповісти
якщо так - твої слова: "Ось ми це і перевірено." 🤡
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18.02.2024 13:17 Відповісти
Ну , помилився. Не зрозуміло?
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18.02.2024 13:22 Відповісти
На ваньках твоїх перевіримо.
Ферштейн?
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18.02.2024 13:36 Відповісти
дивись щоб твій ванька з трусів не випав коли втікати за Урал будеш
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18.02.2024 13:41 Відповісти
Не психуй ваньок. Перевіряти будем дотепно. Відео , фото , фас ,прохфіль
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18.02.2024 13:45 Відповісти
не психуєм - вбитих кацапів рахуєм - це заспокоює
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18.02.2024 13:49 Відповісти
Ось це вже добре. Хороший ваньок
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18.02.2024 13:59 Відповісти
Ще один інжінєр..
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18.02.2024 13:11 Відповісти
А когда планируют закончить планирование?
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18.02.2024 12:34 Відповісти
Обіцяли пообіцять швидко.
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18.02.2024 13:02 Відповісти
нарешті притомний погляд на майбутнє війни. Тепер головне щоб апаратна частина не була доступна спонсору тероризму номер один - китаю.
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18.02.2024 12:35 Відповісти
Китай давним давно розробляє і випускає різні безпілотники, а dji дрони взагалі ще до війни були чи не найпопулярнішими цивільними дронами у світі у різних сферах. А присобачити штучний інтелкт до дрона це не проблема взагалі.
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18.02.2024 12:40 Відповісти
Розповіді про легку інтеграцію ШІ в мініатюрний дешевий дрон - це про прислівʼя «3.14здіти це не мішки тягати». китай і московити запросто можуть ПО написати, на це у них є ресурси. А от апаратної частини у них поки що і на щастя немає. І це наш шанс, якщо нам світ допоможе
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18.02.2024 18:53 Відповісти
думаєш кацапи це не знали чи Китай?
є аналітика про подібне
Штучний Інтелект на безпілотнику потребує:
1. Восоко-роздільної веб-камери - що потребує багато електроенергії
2. Складного програмного забезпечення - що потребує більше мікросхем та електроенергії
3. Широкий канал звязку - що потребує багато електроенергії
Отже
Розмір акумулятора а отже розмір БПЛА такого типу можеш уявити сам
Це реалізуємо лише на БПЛА типу Раптор
Дешеві маленькі - це не про то
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18.02.2024 12:42 Відповісти
"Дешеві маленькі - це не про то" --- у війні уже давно використовують дрони і маленькі при чому зі штучним інтелектом https://focus.ua/uk/digital/599813-zigrayut-virishalnu-rol-u-peremozi-zsu-pochali-vikoristovuvati-avtonomni-droni-vbivci-video
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18.02.2024 13:22 Відповісти
такі заяви були. і у кацапів такі заяви були
це прототипи
поцікався більш детально про це
в двух словах: щоб БЕЗ оператора розпізнати танк на полі бою НЕОБХІДНА ВИСОКО-РОЗДІЛЬНА веб-камера - fullHD що пожирає всю електрику акумулятора
плюс процессор для ШІ що пожирає ще більше енергії
... дальше сам
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18.02.2024 13:31 Відповісти
Здається у тебе ваньок думка кпцапа , це останній аргумент.
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18.02.2024 13:47 Відповісти
саша - я розумію чого ти *******
кум-жум-гуттовіч заявляв про кацапське вундерваффе на ШІ
а тут облом - шойгу опять обосра-ся
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18.02.2024 13:51 Відповісти
Ось як британські безпілотники на ваньку подіяли. Про це тільки повідомили , а він і всрався.
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18.02.2024 13:57 Відповісти
саш - не ******
всі бачили відео з олєневодом шойгу за зеркальном заводі бпла
де впарювали йому якраз переспективу ШІ
обичний развод оленевода на бабки
але ти не парся - главне пиши шо куратор скаже
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18.02.2024 14:17 Відповісти
Ваню стаття про британські дрони.
А ти фсьо про Шойгу.
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18.02.2024 14:44 Відповісти
саша - дрони з ШІ - нове ІПСО
а ти все про шойгу
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18.02.2024 14:53 Відповісти
Я? Про Шойгу?

Без коментарів.
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18.02.2024 15:21 Відповісти
ваня зачєм оленевода шойгу - з бальшой букві пішеш?
по инерции?
ай палучіш по шаям от куратора, ай палучіш
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18.02.2024 15:29 Відповісти
Ваня , на цензорі є редактор тексту.
Корективи свої вносить. Не помітив?
Знов це ти про бурята. А стрілки на мене.
Приготов обличчя Ваня. Перевіриш штучний інтелект британських дронів на свойому фейсі.
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18.02.2024 15:36 Відповісти
опсс... редактор? це ти про свого куратора?
а я чомусь оленевод кум-жум-геттович шойгу с малэнькой магу
пачему?
може НЕ уважаю шайгу і бажаю йому здохнуть!
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18.02.2024 15:39 Відповісти
Зрозуміло. Ваня+бояра=
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18.02.2024 15:53 Відповісти
саша - ваабще не бачу нічого ругатєльного в імені Ваня
В України - це звичне ім'я
Ім'я Іван НЕ належить кацапам як НЕ належить кацапам російська мова
Російську мову вигадав ефіопец Пушкін та українець Гоголь
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18.02.2024 16:02 Відповісти
На тобі англійською , в оригіналі.

UK, Allies Look to Arm Ukraine With AI-Enabled Swarm Drones

The UK is working with nations including the US to provide Ukraine with thousands of new AI-enabled drones that could swarm Russian targets simultaneously, according to people familiar with the matter.
Western military planners developing the technology believe it could allow Ukraine to overwhelm certain Russian positions with the unmanned vehicles, said the people, who asked not to be identified discussing sensitive matters. The drones could be sent to Ukraine within months, they said, while warning the timeline could slip.
https://www.bloomberg.com/
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18.02.2024 16:10 Відповісти
ну? і що?
мають намір... мають
бпла будуть знищувати... будуть
мій тезис - маленькі бпла з ШІ - це НЕ реально - це ІПСО
можливо мова йде про бпла типу Раптор або Байрактар - тоді це зовсім інше
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18.02.2024 16:43 Відповісти
Ну шо , ну шо. Піди підмийся. Чі блумбєргу талдич про іпсо
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18.02.2024 16:45 Відповісти
ти цитував блумбер - ти і впрягайся
я тут нідочого
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18.02.2024 17:07 Відповісти
Ваню ти тупий? Блумбєрг це першоджерело.
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18.02.2024 17:12 Відповісти
ну і що? кожна новина має першоджерело
Кто на ком стоял? - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
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18.02.2024 17:15 Відповісти
Маленькі бпла, з ШІ це уже реально за наявності спеціалізованого під цю задачу заліза яке перед польотом отримує інструкції необхідні для виконання завдання і яке обмінюється даними під час виконання задачі. Це не ардуїнка з аліекспрес. Інакше б спонсор тероризму китай давно нас задавив
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18.02.2024 18:59 Відповісти
чому на маленьких дронах ставлять чорнобілі з найнижчою якістю зображення веб камери?
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18.02.2024 19:16 Відповісти
Ставлять те що є в наявності.
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18.02.2024 20:39 Відповісти
хвате відсебятину молоти
відкрий інтернет та почитай - там все написано
ставлять - те що менше електроенергії акумулятора жере
поцікався на скільки хвилин польоту вистачає акумулятора фпв-дрона з боеприпасом
запипав тупою мовою
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18.02.2024 20:55 Відповісти
Досить хамити, це по перше, по друге пора перестати шукати спасіння в китайському барахлі. Удачі
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18.02.2024 21:47 Відповісти
для вбивства кацапів - любі методи сгодяться
лише кацапські тролі постійно волають "нужно іметь своє"
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18.02.2024 22:00 Відповісти
Ваня обісрався
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18.02.2024 16:15 Відповісти
раз ти обісрав-ся - тоді мовчи
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18.02.2024 16:44 Відповісти
Це ти блумбєргу кажи ваню. Це їх текст.
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18.02.2024 16:47 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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18.02.2024 12:35 Відповісти
Планують, нададуть, збираються, вирішують, прагнуть і т.д.... Як ви вже заіпали партньйори...
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18.02.2024 12:37 Відповісти
Краще б не тратили гроші на невдячних партньорів, яким все не так
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18.02.2024 13:44 Відповісти
це все допоміжне..
Мая бути, надана така зброя,яка зробить --СТОП рашистам,по всьому фронту.
Якщо буде завдано нокаутуючий удар,тоді щось вийде,інакше ця сарана буде лізти і лізти,незважаючи на кількість вбитих.
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18.02.2024 12:43 Відповісти
Що конкретно наші партнери зараз пропонують у якості захисту наших оборонних рубежів від 500-1000 кг КАБ? Це питання треба розвʼязувати терміново.
Бо КАБами буквально перетворюється в пил вся концепція переходу в активну оборону "лініями Суровікіна", у тому числі в промзонах та цивільній забудові в багатоповерхівках.
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18.02.2024 12:52 Відповісти
Далекобійні ракети класів "земля-повітря" і "повітря-повітря". Я так зрозумів, що саме такими збивалися 4 шт. сушок за останні 2 дні
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18.02.2024 13:32 Відповісти
А ще удари ОТРК та АКР по авіабазах, складах та логістичних ланцюжках постачання, по інфраструктурі, повʼязаній з КАБ.
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18.02.2024 13:49 Відповісти
Пропонуємо велике будівництво, спробуйте в 2021 допомагало
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18.02.2024 13:49 Відповісти
вони працюють за принципом "чужий" - щоб оділися руссорабам на голови і замінили русськомозглий мозок до закінчення самознищення?
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18.02.2024 12:43 Відповісти
Точно розумнішіх за касапів...
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18.02.2024 12:48 Відповісти
Нам нужно оружие чтобы бить по рашке по аеродромам, НПЗ, елетростанциям и тд. Пока рашисты ведут войну на нашей земле их ето полностью устраивает. А вот когда они сами будут ночами обсераться и перелезут жить в холодные подвалы они начнут задавать вопросы *****. Особенно если с помощью дронов FPV уничтожить пару-тройку росийских жирных чиновников. Сразу же кремлевского режима зачешится затылок и задумаются а не опасно ли завозить ударные беспилотники из Китая и обучать миллионы своих кацапоидов ими управлять. Ведь ето может обернуться против самого же режима. Ето же сказка убить какого то хозяина жизни ударным дроном самому находясь за 10км и ничем не рискуя.
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18.02.2024 12:58 Відповісти
Якщо такий безпілотник буде коштувати дорожче снаряда, то нафіг цей цирк?!!
Захід допустив велику помилку зосередившись на дорогому озброєнні, не усвідомлюючи, що воювати треба буде з масовою армією де людей не рахують.
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18.02.2024 13:01 Відповісти
Ну для диверсій в глибокому тилу кацапії щось таке надається - безпечніше. Але ефективність такого типу озброєння (кошти\користь) - під великим сумнівом.
Британці просто хочуть протестувати в справжніх бойових умовах.

Але використовувати біля наших сил може виявитися небезпечно.
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18.02.2024 13:16 Відповісти
Хороша ідея. Типу підлітає Бобер до кацапського аєродрому і випускає десяток таких дронів з ШІ, кожен з яких знищує по літаку
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18.02.2024 13:30 Відповісти
❗️ В Telegram стався масштабний збій!

Месенджер в багатьох не оновлюється, а також не відправляються повідомлення.

у Мене работает
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18.02.2024 14:04 Відповісти
https://youtu.be/hRXmAnNyGaI?si=pfLatr-_lbJWnlga ...

Кем станет генерал Залужный после войны...🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🕊️🕊️🕊️
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18.02.2024 14:08 Відповісти
Це було б доре, біосміття вбивати треба в автоматичному режимі
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18.02.2024 14:31 Відповісти
А генералів зі штучним інтелектом , в них для нас , часом , не знайдеться ?
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18.02.2024 15:31 Відповісти
В нас були не зі штучним, а зі справжнім і кваліфіковані.
Але ЗЄрмаки їх ВСІХ замінили на людей або без досвіду, або без вміння приймати самостійні рішення. Їхній інтелект тут не грає значної ролі.
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18.02.2024 17:30 Відповісти
А нельзя придержать один искуственный интелект для Зеленского?
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19.02.2024 03:56 Відповісти
 
 