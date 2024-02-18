Британія і сюзники планують передати Україні безпілотники зі штучним інтелектом, - Bloomberg
Велика Британія домовляється з країнами, включно зі США, про те, щоб надати Україні нові безпілотники зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Як повідомили виданню анонімні співрозмовники, західні військові спеціалісти, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дати можливість Україні захопити певні російські позиції за допомогою безпілотників. Вони додають, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом кількох місяців, але ці терміни визначені не чітко.
Як зазначив один зі співрозмовників, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у складі великих флотів, зможуть зв'язуватись між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав агентству Bloomberg, що використання Україною безпілотників "у поєднанні зі штучним інтелектом" може бути "більш успішним, ніж обстрілювати росіян артилерією".
Він додав, що існують "нескінченні перегони" з Росією за розробку провідних технологій.
За словами співрозмовників, хоча нові можливості БПЛА не замінять нагальної потреби в снарядах, вони можуть допомогти частково пом'якшити цю нестачу і створити нову динаміку на полі бою.
Нагадаємо, У Міністерстві оборони України оголосили про офіційний старт Коаліції дронів. Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.
Будь ласка, зачекайте...
ШІ потребує багато електроенергії, або дуже широкий канал звязку
або те і друге одночасно
великий акумелятор - розкіш на полі бою
Нє дрєйфь Ваня.
Це вже перевірили.
Було повідомлення про безпілотники з Ші, які "автоматично" (без оператра) розрізняють цілі на полі бою та знищують.
Про це повідомляли як Україна так і кацапи.
Далі одиночних повідомлень діло не пішло
Причини я озвучив вище
Ферштейн?
є аналітика про подібне
Штучний Інтелект на безпілотнику потребує:
1. Восоко-роздільної веб-камери - що потребує багато електроенергії
2. Складного програмного забезпечення - що потребує більше мікросхем та електроенергії
3. Широкий канал звязку - що потребує багато електроенергії
Отже
Розмір акумулятора а отже розмір БПЛА такого типу можеш уявити сам
Це реалізуємо лише на БПЛА типу Раптор
Дешеві маленькі - це не про то
це прототипи
поцікався більш детально про це
в двух словах: щоб БЕЗ оператора розпізнати танк на полі бою НЕОБХІДНА ВИСОКО-РОЗДІЛЬНА веб-камера - fullHD що пожирає всю електрику акумулятора
плюс процессор для ШІ що пожирає ще більше енергії
... дальше сам
кум-жум-гуттовіч заявляв про кацапське вундерваффе на ШІ
а тут облом - шойгу опять обосра-ся
всі бачили відео з олєневодом шойгу за зеркальном заводі бпла
де впарювали йому якраз переспективу ШІ
обичний развод оленевода на бабки
але ти не парся - главне пиши шо куратор скаже
А ти фсьо про Шойгу.
а ти все про шойгу
Без коментарів.
по инерции?
ай палучіш по шаям от куратора, ай палучіш
Корективи свої вносить. Не помітив?
Знов це ти про бурята. А стрілки на мене.
Приготов обличчя Ваня. Перевіриш штучний інтелект британських дронів на свойому фейсі.
а я чомусь оленевод кум-жум-геттович шойгу с малэнькой магу
пачему?
може НЕ уважаю шайгу і бажаю йому здохнуть!
В України - це звичне ім'я
Ім'я Іван НЕ належить кацапам як НЕ належить кацапам російська мова
Російську мову вигадав ефіопец Пушкін та українець Гоголь
UK, Allies Look to Arm Ukraine With AI-Enabled Swarm Drones
The UK is working with nations including the US to provide Ukraine with thousands of new AI-enabled drones that could swarm Russian targets simultaneously, according to people familiar with the matter.
Western military planners developing the technology believe it could allow Ukraine to overwhelm certain Russian positions with the unmanned vehicles, said the people, who asked not to be identified discussing sensitive matters. The drones could be sent to Ukraine within months, they said, while warning the timeline could slip.
https://www.bloomberg.com/
мають намір... мають
бпла будуть знищувати... будуть
мій тезис - маленькі бпла з ШІ - це НЕ реально - це ІПСО
можливо мова йде про бпла типу Раптор або Байрактар - тоді це зовсім інше
я тут нідочого
Кто на ком стоял? - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
відкрий інтернет та почитай - там все написано
ставлять - те що менше електроенергії акумулятора жере
поцікався на скільки хвилин польоту вистачає акумулятора фпв-дрона з боеприпасом
запипав тупою мовою
лише кацапські тролі постійно волають "нужно іметь своє"
Мая бути, надана така зброя,яка зробить --СТОП рашистам,по всьому фронту.
Якщо буде завдано нокаутуючий удар,тоді щось вийде,інакше ця сарана буде лізти і лізти,незважаючи на кількість вбитих.
Бо КАБами буквально перетворюється в пил вся концепція переходу в активну оборону "лініями Суровікіна", у тому числі в промзонах та цивільній забудові в багатоповерхівках.
Захід допустив велику помилку зосередившись на дорогому озброєнні, не усвідомлюючи, що воювати треба буде з масовою армією де людей не рахують.
Британці просто хочуть протестувати в справжніх бойових умовах.
Але використовувати біля наших сил може виявитися небезпечно.
Месенджер в багатьох не оновлюється, а також не відправляються повідомлення.
у Мене работает
Кем станет генерал Залужный после войны...🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🕊️🕊️🕊️
Але ЗЄрмаки їх ВСІХ замінили на людей або без досвіду, або без вміння приймати самостійні рішення. Їхній інтелект тут не грає значної ролі.