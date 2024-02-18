Британия и сюзники планируют передать Украине беспилотники с искусственным интеллектом, - Bloomberg

Великобритания договаривается со странами, включая США, о том, чтобы предоставить Украине новые беспилотники с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили анонимные собеседники, западные военные специалисты, разрабатывающие эту технологию, считают, что она может дать возможность Украине захватить определенные российские позиции с помощью беспилотников. Они добавляют, что беспилотники могут быть отправлены в Украину на протяжении нескольких месяцев, но эти сроки определены не четко.

Как отметил один из собеседников, беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты в составе больших флотов, смогут связываться между собой для таргетинга на вражеские позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал агентству Bloomberg, что использование Украиной беспилотников "в сочетании с искусственным интеллектом" может быть "успешнее, чем обстреливать россиян артиллерией".

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Он добавил, что существуют "бесконечные гонки" с Россией за разработку ведущих технологий.

По словам собеседников, хотя новые возможности БПЛА не заменят насущную потребность в снарядах, они могут помочь частично смягчить эту нехватку и создать новую динамику на поле боя.

Напомним, в Министерстве обороны Украины объявили об официальном старте Коалиции дронов. Кроме Латвии, Великобритании и Украины к Коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.