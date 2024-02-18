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беспилотник (3138) Великобритания (4717) дроны (3556)

Британия и сюзники планируют передать Украине беспилотники с искусственным интеллектом, - Bloomberg

безпілотник

Великобритания договаривается со странами, включая США, о том, чтобы предоставить Украине новые беспилотники с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили анонимные собеседники, западные военные специалисты, разрабатывающие эту технологию, считают, что она может дать возможность Украине захватить определенные российские позиции с помощью беспилотников. Они добавляют, что беспилотники могут быть отправлены в Украину на протяжении нескольких месяцев, но эти сроки определены не четко.

Как отметил один из собеседников, беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты в составе больших флотов, смогут связываться между собой для таргетинга на вражеские позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал агентству Bloomberg, что использование Украиной беспилотников "в сочетании с искусственным интеллектом" может быть "успешнее, чем обстреливать россиян артиллерией".

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Он добавил, что существуют "бесконечные гонки" с Россией за разработку ведущих технологий.

По словам собеседников, хотя новые возможности БПЛА не заменят насущную потребность в снарядах, они могут помочь частично смягчить эту нехватку и создать новую динамику на поле боя.

Напомним, в Министерстве обороны Украины объявили об официальном старте Коалиции дронов. Кроме Латвии, Великобритании и Украины к Коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.
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Топ комментарии
+7
А когда планируют закончить планирование?
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18.02.2024 12:34
+7
Дякуємо, друзі.
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18.02.2024 12:35
+5
Планують, планують, планують.......
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18.02.2024 12:34
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Планують, планують, планують.......
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18.02.2024 12:34 Ответить
такі безпілотники малоефективні
ШІ потребує багато електроенергії, або дуже широкий канал звязку
або те і друге одночасно
великий акумелятор - розкіш на полі бою
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18.02.2024 12:36 Ответить
Ось ми це і перевірено.
Нє дрєйфь Ваня.
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18.02.2024 12:49 Ответить
Що перевіриш?
Це вже перевірили.
Було повідомлення про безпілотники з Ші, які "автоматично" (без оператра) розрізняють цілі на полі бою та знищують.
Про це повідомляли як Україна так і кацапи.
Далі одиночних повідомлень діло не пішло
Причини я озвучив вище
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18.02.2024 13:02 Ответить
Та не перевіриш , а перевіримо.
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18.02.2024 13:04 Ответить
якщо так - твої слова: "Ось ми це і перевірено." 🤡
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18.02.2024 13:17 Ответить
Ну , помилився. Не зрозуміло?
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18.02.2024 13:22 Ответить
На ваньках твоїх перевіримо.
Ферштейн?
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18.02.2024 13:36 Ответить
дивись щоб твій ванька з трусів не випав коли втікати за Урал будеш
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18.02.2024 13:41 Ответить
Не психуй ваньок. Перевіряти будем дотепно. Відео , фото , фас ,прохфіль
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18.02.2024 13:45 Ответить
не психуєм - вбитих кацапів рахуєм - це заспокоює
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18.02.2024 13:49 Ответить
Ось це вже добре. Хороший ваньок
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18.02.2024 13:59 Ответить
Ще один інжінєр..
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18.02.2024 13:11 Ответить
А когда планируют закончить планирование?
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18.02.2024 12:34 Ответить
Обіцяли пообіцять швидко.
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18.02.2024 13:02 Ответить
нарешті притомний погляд на майбутнє війни. Тепер головне щоб апаратна частина не була доступна спонсору тероризму номер один - китаю.
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18.02.2024 12:35 Ответить
Китай давним давно розробляє і випускає різні безпілотники, а dji дрони взагалі ще до війни були чи не найпопулярнішими цивільними дронами у світі у різних сферах. А присобачити штучний інтелкт до дрона це не проблема взагалі.
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18.02.2024 12:40 Ответить
Розповіді про легку інтеграцію ШІ в мініатюрний дешевий дрон - це про прислівʼя «3.14здіти це не мішки тягати». китай і московити запросто можуть ПО написати, на це у них є ресурси. А от апаратної частини у них поки що і на щастя немає. І це наш шанс, якщо нам світ допоможе
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18.02.2024 18:53 Ответить
думаєш кацапи це не знали чи Китай?
є аналітика про подібне
Штучний Інтелект на безпілотнику потребує:
1. Восоко-роздільної веб-камери - що потребує багато електроенергії
2. Складного програмного забезпечення - що потребує більше мікросхем та електроенергії
3. Широкий канал звязку - що потребує багато електроенергії
Отже
Розмір акумулятора а отже розмір БПЛА такого типу можеш уявити сам
Це реалізуємо лише на БПЛА типу Раптор
Дешеві маленькі - це не про то
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18.02.2024 12:42 Ответить
"Дешеві маленькі - це не про то" --- у війні уже давно використовують дрони і маленькі при чому зі штучним інтелектом https://focus.ua/uk/digital/599813-zigrayut-virishalnu-rol-u-peremozi-zsu-pochali-vikoristovuvati-avtonomni-droni-vbivci-video
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18.02.2024 13:22 Ответить
такі заяви були. і у кацапів такі заяви були
це прототипи
поцікався більш детально про це
в двух словах: щоб БЕЗ оператора розпізнати танк на полі бою НЕОБХІДНА ВИСОКО-РОЗДІЛЬНА веб-камера - fullHD що пожирає всю електрику акумулятора
плюс процессор для ШІ що пожирає ще більше енергії
... дальше сам
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18.02.2024 13:31 Ответить
Здається у тебе ваньок думка кпцапа , це останній аргумент.
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18.02.2024 13:47 Ответить
саша - я розумію чого ти *******
кум-жум-гуттовіч заявляв про кацапське вундерваффе на ШІ
а тут облом - шойгу опять обосра-ся
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18.02.2024 13:51 Ответить
Ось як британські безпілотники на ваньку подіяли. Про це тільки повідомили , а він і всрався.
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18.02.2024 13:57 Ответить
саш - не ******
всі бачили відео з олєневодом шойгу за зеркальном заводі бпла
де впарювали йому якраз переспективу ШІ
обичний развод оленевода на бабки
але ти не парся - главне пиши шо куратор скаже
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18.02.2024 14:17 Ответить
Ваню стаття про британські дрони.
А ти фсьо про Шойгу.
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18.02.2024 14:44 Ответить
саша - дрони з ШІ - нове ІПСО
а ти все про шойгу
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18.02.2024 14:53 Ответить
Я? Про Шойгу?

Без коментарів.
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18.02.2024 15:21 Ответить
ваня зачєм оленевода шойгу - з бальшой букві пішеш?
по инерции?
ай палучіш по шаям от куратора, ай палучіш
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18.02.2024 15:29 Ответить
Ваня , на цензорі є редактор тексту.
Корективи свої вносить. Не помітив?
Знов це ти про бурята. А стрілки на мене.
Приготов обличчя Ваня. Перевіриш штучний інтелект британських дронів на свойому фейсі.
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18.02.2024 15:36 Ответить
опсс... редактор? це ти про свого куратора?
а я чомусь оленевод кум-жум-геттович шойгу с малэнькой магу
пачему?
може НЕ уважаю шайгу і бажаю йому здохнуть!
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18.02.2024 15:39 Ответить
Зрозуміло. Ваня+бояра=
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18.02.2024 15:53 Ответить
саша - ваабще не бачу нічого ругатєльного в імені Ваня
В України - це звичне ім'я
Ім'я Іван НЕ належить кацапам як НЕ належить кацапам російська мова
Російську мову вигадав ефіопец Пушкін та українець Гоголь
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18.02.2024 16:02 Ответить
На тобі англійською , в оригіналі.

UK, Allies Look to Arm Ukraine With AI-Enabled Swarm Drones

The UK is working with nations including the US to provide Ukraine with thousands of new AI-enabled drones that could swarm Russian targets simultaneously, according to people familiar with the matter.
Western military planners developing the technology believe it could allow Ukraine to overwhelm certain Russian positions with the unmanned vehicles, said the people, who asked not to be identified discussing sensitive matters. The drones could be sent to Ukraine within months, they said, while warning the timeline could slip.
https://www.bloomberg.com/
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18.02.2024 16:10 Ответить
ну? і що?
мають намір... мають
бпла будуть знищувати... будуть
мій тезис - маленькі бпла з ШІ - це НЕ реально - це ІПСО
можливо мова йде про бпла типу Раптор або Байрактар - тоді це зовсім інше
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18.02.2024 16:43 Ответить
Ну шо , ну шо. Піди підмийся. Чі блумбєргу талдич про іпсо
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18.02.2024 16:45 Ответить
ти цитував блумбер - ти і впрягайся
я тут нідочого
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18.02.2024 17:07 Ответить
Ваню ти тупий? Блумбєрг це першоджерело.
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18.02.2024 17:12 Ответить
ну і що? кожна новина має першоджерело
Кто на ком стоял? - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
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18.02.2024 17:15 Ответить
Маленькі бпла, з ШІ це уже реально за наявності спеціалізованого під цю задачу заліза яке перед польотом отримує інструкції необхідні для виконання завдання і яке обмінюється даними під час виконання задачі. Це не ардуїнка з аліекспрес. Інакше б спонсор тероризму китай давно нас задавив
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18.02.2024 18:59 Ответить
чому на маленьких дронах ставлять чорнобілі з найнижчою якістю зображення веб камери?
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18.02.2024 19:16 Ответить
Ставлять те що є в наявності.
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18.02.2024 20:39 Ответить
хвате відсебятину молоти
відкрий інтернет та почитай - там все написано
ставлять - те що менше електроенергії акумулятора жере
поцікався на скільки хвилин польоту вистачає акумулятора фпв-дрона з боеприпасом
запипав тупою мовою
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18.02.2024 20:55 Ответить
Досить хамити, це по перше, по друге пора перестати шукати спасіння в китайському барахлі. Удачі
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18.02.2024 21:47 Ответить
для вбивства кацапів - любі методи сгодяться
лише кацапські тролі постійно волають "нужно іметь своє"
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18.02.2024 22:00 Ответить
Ваня обісрався
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18.02.2024 16:15 Ответить
раз ти обісрав-ся - тоді мовчи
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18.02.2024 16:44 Ответить
Це ти блумбєргу кажи ваню. Це їх текст.
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18.02.2024 16:47 Ответить
Дякуємо, друзі.
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18.02.2024 12:35 Ответить
Планують, нададуть, збираються, вирішують, прагнуть і т.д.... Як ви вже заіпали партньйори...
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18.02.2024 12:37 Ответить
Краще б не тратили гроші на невдячних партньорів, яким все не так
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18.02.2024 13:44 Ответить
це все допоміжне..
Мая бути, надана така зброя,яка зробить --СТОП рашистам,по всьому фронту.
Якщо буде завдано нокаутуючий удар,тоді щось вийде,інакше ця сарана буде лізти і лізти,незважаючи на кількість вбитих.
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18.02.2024 12:43 Ответить
Що конкретно наші партнери зараз пропонують у якості захисту наших оборонних рубежів від 500-1000 кг КАБ? Це питання треба розвʼязувати терміново.
Бо КАБами буквально перетворюється в пил вся концепція переходу в активну оборону "лініями Суровікіна", у тому числі в промзонах та цивільній забудові в багатоповерхівках.
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18.02.2024 12:52 Ответить
Далекобійні ракети класів "земля-повітря" і "повітря-повітря". Я так зрозумів, що саме такими збивалися 4 шт. сушок за останні 2 дні
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18.02.2024 13:32 Ответить
А ще удари ОТРК та АКР по авіабазах, складах та логістичних ланцюжках постачання, по інфраструктурі, повʼязаній з КАБ.
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18.02.2024 13:49 Ответить
Пропонуємо велике будівництво, спробуйте в 2021 допомагало
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18.02.2024 13:49 Ответить
вони працюють за принципом "чужий" - щоб оділися руссорабам на голови і замінили русськомозглий мозок до закінчення самознищення?
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18.02.2024 12:43 Ответить
Точно розумнішіх за касапів...
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18.02.2024 12:48 Ответить
Нам нужно оружие чтобы бить по рашке по аеродромам, НПЗ, елетростанциям и тд. Пока рашисты ведут войну на нашей земле их ето полностью устраивает. А вот когда они сами будут ночами обсераться и перелезут жить в холодные подвалы они начнут задавать вопросы *****. Особенно если с помощью дронов FPV уничтожить пару-тройку росийских жирных чиновников. Сразу же кремлевского режима зачешится затылок и задумаются а не опасно ли завозить ударные беспилотники из Китая и обучать миллионы своих кацапоидов ими управлять. Ведь ето может обернуться против самого же режима. Ето же сказка убить какого то хозяина жизни ударным дроном самому находясь за 10км и ничем не рискуя.
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18.02.2024 12:58 Ответить
Якщо такий безпілотник буде коштувати дорожче снаряда, то нафіг цей цирк?!!
Захід допустив велику помилку зосередившись на дорогому озброєнні, не усвідомлюючи, що воювати треба буде з масовою армією де людей не рахують.
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18.02.2024 13:01 Ответить
Ну для диверсій в глибокому тилу кацапії щось таке надається - безпечніше. Але ефективність такого типу озброєння (кошти\користь) - під великим сумнівом.
Британці просто хочуть протестувати в справжніх бойових умовах.

Але використовувати біля наших сил може виявитися небезпечно.
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18.02.2024 13:16 Ответить
Хороша ідея. Типу підлітає Бобер до кацапського аєродрому і випускає десяток таких дронів з ШІ, кожен з яких знищує по літаку
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18.02.2024 13:30 Ответить
❗️ В Telegram стався масштабний збій!

Месенджер в багатьох не оновлюється, а також не відправляються повідомлення.

у Мене работает
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18.02.2024 14:04 Ответить
https://youtu.be/hRXmAnNyGaI?si=pfLatr-_lbJWnlga ...

Кем станет генерал Залужный после войны...🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🕊️🕊️🕊️
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18.02.2024 14:08 Ответить
Це було б доре, біосміття вбивати треба в автоматичному режимі
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18.02.2024 14:31 Ответить
А генералів зі штучним інтелектом , в них для нас , часом , не знайдеться ?
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18.02.2024 15:31 Ответить
В нас були не зі штучним, а зі справжнім і кваліфіковані.
Але ЗЄрмаки їх ВСІХ замінили на людей або без досвіду, або без вміння приймати самостійні рішення. Їхній інтелект тут не грає значної ролі.
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18.02.2024 17:30 Ответить
А нельзя придержать один искуственный интелект для Зеленского?
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19.02.2024 03:56 Ответить
 
 