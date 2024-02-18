Британия и сюзники планируют передать Украине беспилотники с искусственным интеллектом, - Bloomberg
Великобритания договаривается со странами, включая США, о том, чтобы предоставить Украине новые беспилотники с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как сообщили анонимные собеседники, западные военные специалисты, разрабатывающие эту технологию, считают, что она может дать возможность Украине захватить определенные российские позиции с помощью беспилотников. Они добавляют, что беспилотники могут быть отправлены в Украину на протяжении нескольких месяцев, но эти сроки определены не четко.
Как отметил один из собеседников, беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты в составе больших флотов, смогут связываться между собой для таргетинга на вражеские позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором.
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал агентству Bloomberg, что использование Украиной беспилотников "в сочетании с искусственным интеллектом" может быть "успешнее, чем обстреливать россиян артиллерией".
Он добавил, что существуют "бесконечные гонки" с Россией за разработку ведущих технологий.
По словам собеседников, хотя новые возможности БПЛА не заменят насущную потребность в снарядах, они могут помочь частично смягчить эту нехватку и создать новую динамику на поле боя.
Напомним, в Министерстве обороны Украины объявили об официальном старте Коалиции дронов. Кроме Латвии, Великобритании и Украины к Коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.
Пожалуйста, подождите...
ШІ потребує багато електроенергії, або дуже широкий канал звязку
або те і друге одночасно
великий акумелятор - розкіш на полі бою
Нє дрєйфь Ваня.
Це вже перевірили.
Було повідомлення про безпілотники з Ші, які "автоматично" (без оператра) розрізняють цілі на полі бою та знищують.
Про це повідомляли як Україна так і кацапи.
Далі одиночних повідомлень діло не пішло
Причини я озвучив вище
Ферштейн?
є аналітика про подібне
Штучний Інтелект на безпілотнику потребує:
1. Восоко-роздільної веб-камери - що потребує багато електроенергії
2. Складного програмного забезпечення - що потребує більше мікросхем та електроенергії
3. Широкий канал звязку - що потребує багато електроенергії
Отже
Розмір акумулятора а отже розмір БПЛА такого типу можеш уявити сам
Це реалізуємо лише на БПЛА типу Раптор
Дешеві маленькі - це не про то
це прототипи
поцікався більш детально про це
в двух словах: щоб БЕЗ оператора розпізнати танк на полі бою НЕОБХІДНА ВИСОКО-РОЗДІЛЬНА веб-камера - fullHD що пожирає всю електрику акумулятора
плюс процессор для ШІ що пожирає ще більше енергії
... дальше сам
кум-жум-гуттовіч заявляв про кацапське вундерваффе на ШІ
а тут облом - шойгу опять обосра-ся
всі бачили відео з олєневодом шойгу за зеркальном заводі бпла
де впарювали йому якраз переспективу ШІ
обичний развод оленевода на бабки
але ти не парся - главне пиши шо куратор скаже
А ти фсьо про Шойгу.
а ти все про шойгу
Без коментарів.
по инерции?
ай палучіш по шаям от куратора, ай палучіш
Корективи свої вносить. Не помітив?
Знов це ти про бурята. А стрілки на мене.
Приготов обличчя Ваня. Перевіриш штучний інтелект британських дронів на свойому фейсі.
а я чомусь оленевод кум-жум-геттович шойгу с малэнькой магу
пачему?
може НЕ уважаю шайгу і бажаю йому здохнуть!
В України - це звичне ім'я
Ім'я Іван НЕ належить кацапам як НЕ належить кацапам російська мова
Російську мову вигадав ефіопец Пушкін та українець Гоголь
UK, Allies Look to Arm Ukraine With AI-Enabled Swarm Drones
The UK is working with nations including the US to provide Ukraine with thousands of new AI-enabled drones that could swarm Russian targets simultaneously, according to people familiar with the matter.
Western military planners developing the technology believe it could allow Ukraine to overwhelm certain Russian positions with the unmanned vehicles, said the people, who asked not to be identified discussing sensitive matters. The drones could be sent to Ukraine within months, they said, while warning the timeline could slip.
https://www.bloomberg.com/
мають намір... мають
бпла будуть знищувати... будуть
мій тезис - маленькі бпла з ШІ - це НЕ реально - це ІПСО
можливо мова йде про бпла типу Раптор або Байрактар - тоді це зовсім інше
я тут нідочого
Кто на ком стоял? - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
відкрий інтернет та почитай - там все написано
ставлять - те що менше електроенергії акумулятора жере
поцікався на скільки хвилин польоту вистачає акумулятора фпв-дрона з боеприпасом
запипав тупою мовою
лише кацапські тролі постійно волають "нужно іметь своє"
Мая бути, надана така зброя,яка зробить --СТОП рашистам,по всьому фронту.
Якщо буде завдано нокаутуючий удар,тоді щось вийде,інакше ця сарана буде лізти і лізти,незважаючи на кількість вбитих.
Бо КАБами буквально перетворюється в пил вся концепція переходу в активну оборону "лініями Суровікіна", у тому числі в промзонах та цивільній забудові в багатоповерхівках.
Захід допустив велику помилку зосередившись на дорогому озброєнні, не усвідомлюючи, що воювати треба буде з масовою армією де людей не рахують.
Британці просто хочуть протестувати в справжніх бойових умовах.
Але використовувати біля наших сил може виявитися небезпечно.
Месенджер в багатьох не оновлюється, а також не відправляються повідомлення.
у Мене работает
Кем станет генерал Залужный после войны...🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🕊️🕊️🕊️
Але ЗЄрмаки їх ВСІХ замінили на людей або без досвіду, або без вміння приймати самостійні рішення. Їхній інтелект тут не грає значної ролі.