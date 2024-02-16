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НАТО (8633) Столтенберг (1619) Мюнхен (187) дроны (3553) Камышин (79)

Призываю НАТО закупить 1 миллион дронов украинских производителей, - руководитель Минстратегпрома Камышин на Мюнхенской конференции по безопасности

камишін

Камышин призвал НАТО закупить 1 миллион дронов у отечественных производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написалв телеграме.

Министр отметил: "Вчера Йенс Столтенберг объявил, что страны НАТО готовы поставить Украине миллион дронов – и я, как и каждый украинец, благодарен за эту поддержку.

Сегодня на Мюнхенской конференции безопасности от имени всей украинской оборонки призвал НАТО закупить этот миллион дронов у украинских производителей. Возможности есть, технологии есть, инженеры есть. Мы можем делать как дешевые FPV-дроны – так и вещи, которые летят более 1000 км, а еще наземные и морские. Боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные. Эффективность наших дронов доказана на фронте, а их стоимость максимально конкурентна.

Заказать миллион дронов в Украине — самый лучший способ сделать больше россиян хорошими".

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Топ комментарии
+59
І ще Камишін забув додати щоб купували через ОПушних фірм-прокладок
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16.02.2024 21:02
+46
Ах...єть!!! А де обіцяний мильйон дронів від зеленої влади??? За українські кошти?!
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16.02.2024 21:03
+36
Розмріялись хлопці, а може вам ще купити один мільярд дерев за кошти НАТО ? А де 40 мільярдів на дрони за 2023 рік
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16.02.2024 21:06
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А "Байрактари", треба розуміти, вже всьо ?!....
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16.02.2024 21:41 Ответить
байрактари не для нашого клімату
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17.02.2024 09:44 Ответить
Ага, патрони нє той сістєми.... (Бєлое солнце пустині )
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17.02.2024 19:22 Ответить
гранати (патрони справді можуть не підходити)
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17.02.2024 19:29 Ответить
Найвеличніший обіцяв 1,000,000 дронів.
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16.02.2024 21:50 Ответить
Що ж Ви так на бубочку наговарюєте, який мільйонер та ще й доларовий, ?
на г+г казали, що він прастой парєнь с народа, а лєнка апалчєнка, та яка скумбрія по 8, там же на каналі жалілася, що дуже їм хочеться власний будинок.
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16.02.2024 22:02 Ответить
Мільярд з бюджету.
Мільярд від НАТО.
І дещо кілька податків з виробників.
Гарно наколядовати збирається зе-влада з цього "мільйона дронів"!
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16.02.2024 21:51 Ответить
Тупорилий ішак прокукурікав про мільйон дронів, гроші вкрали і дронів не видно. Треба тепер рятувати ситуацію, закликати, падати на коліна, щоб хтось виконав обійцянку ішака.
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16.02.2024 21:52 Ответить
Ці тільки про гроші....
На фронті 90% волонтерські. Ви, дурні, збирайте гроші на дрони-, а ми нашими торгувати будемо, бо на фронті їх пошкодять!
Де ви блт взялися на голову українців???!!!
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16.02.2024 22:06 Ответить
З Мельмаку не прилетіли. Падсуєтілі тринадцять з половиною мільйонів виборців.
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16.02.2024 22:21 Ответить
накуя НАТО купляти дрони в Україні,якщо вони ці ж дрони зможуть купити в країнах НАТО?
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16.02.2024 22:14 Ответить
бо мова
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16.02.2024 22:58 Ответить
- Люди добрі, дайте на хлебушєк.
-На тобі синку хлебушєк.
"Запхніть його собі в дупу", подумав жебрак.
- Дайте краще грошима, я дуже хвора людина, в мене особлива дієта і їм тількі особливий хліб який випікає моя улюблена бабуся.
Десь далеко ікнув Розенблат, а жебрак хлюпнув носом, зробив брови будиночком і скривив фізіономію, намагаючись зобразити нестерпні страждання.

Тількі що ви почули адаптивний переказ виступу представника ОПи на Мюнхенській безпековій конференції.
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16.02.2024 22:23 Ответить
Droni konecno nado delat,eto vojni uze teperesni.Mozet konecno pomoc dengami i ES strani.No nuzno delat i antidroni.Vot Litva peredala takyje antidroni,tak skazu sto 7 kitajskix dronov dogoniali 1 masinu Ukraine i upali nedoletev.Vse 7 upali nedotev do celi.Oni nebolsije,vydel sto na Bradley Avdejevke,takze litovskije poxozyje.Litva vam peredast ix ecio gde to 500 stuk,spros jest bolsoj na fronte ne tolko dronoc no i vot takix nebolsix antidronov
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16.02.2024 22:29 Ответить
Тобто замість 2 млн ми можемо отримати тільки 1млн. А гроші куди?
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16.02.2024 22:32 Ответить
А вони обіцяли 1 млн дронів, вже забули, тепер клянчать від ЕС
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16.02.2024 22:38 Ответить
Гарна схема спіжжить грошей.🤣🤣🤣
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16.02.2024 22:39 Ответить
В США появился канал на русском языке С.Любарского , он переводит статьи и при помощи ИИ показывает речь, например, Трампа на русском языке и перевирать его слова нет смысла.
Трамп планирует применить СИЛУ к России, для прекращения войны, но СМИ Украины говорят противоположное.

https://www.youtube.com/watch?v=HAnrcfrOy_k
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16.02.2024 23:03 Ответить
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17.02.2024 02:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rP9gncYm_lo дай мільйон - зеленьскі хвойди-аніматори у своєму репертуарі, продовжують справу Найвеличнівшивого і дідів - https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 возьмітє хоть за дАлгі
наголосували, блін
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17.02.2024 08:31 Ответить
Бо ще куплять у Європі без откатів... А це не по зеленому....
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17.02.2024 08:56 Ответить
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