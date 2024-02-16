Призываю НАТО закупить 1 миллион дронов украинских производителей, - руководитель Минстратегпрома Камышин на Мюнхенской конференции по безопасности
Камышин призвал НАТО закупить 1 миллион дронов у отечественных производителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написалв телеграме.
Министр отметил: "Вчера Йенс Столтенберг объявил, что страны НАТО готовы поставить Украине миллион дронов – и я, как и каждый украинец, благодарен за эту поддержку.
Сегодня на Мюнхенской конференции безопасности от имени всей украинской оборонки призвал НАТО закупить этот миллион дронов у украинских производителей. Возможности есть, технологии есть, инженеры есть. Мы можем делать как дешевые FPV-дроны – так и вещи, которые летят более 1000 км, а еще наземные и морские. Боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные. Эффективность наших дронов доказана на фронте, а их стоимость максимально конкурентна.
Заказать миллион дронов в Украине — самый лучший способ сделать больше россиян хорошими".
Пожалуйста, подождите...
на г+г казали, що він прастой парєнь с народа, а лєнка апалчєнка, та яка скумбрія по 8, там же на каналі жалілася, що дуже їм хочеться власний будинок.
Мільярд від НАТО.
І дещо кілька податків з виробників.
Гарно наколядовати збирається зе-влада з цього "мільйона дронів"!
На фронті 90% волонтерські. Ви, дурні, збирайте гроші на дрони-, а ми нашими торгувати будемо, бо на фронті їх пошкодять!
Де ви блт взялися на голову українців???!!!
-На тобі синку хлебушєк.
"Запхніть його собі в дупу", подумав жебрак.
- Дайте краще грошима, я дуже хвора людина, в мене особлива дієта і їм тількі особливий хліб який випікає моя улюблена бабуся.
Десь далеко ікнув Розенблат, а жебрак хлюпнув носом, зробив брови будиночком і скривив фізіономію, намагаючись зобразити нестерпні страждання.
Тількі що ви почули адаптивний переказ виступу представника ОПи на Мюнхенській безпековій конференції.
Трамп планирует применить СИЛУ к России, для прекращения войны, но СМИ Украины говорят противоположное.
https://www.youtube.com/watch?v=HAnrcfrOy_k
наголосували, блін