Нидерланды присоединились к коалиции по поставкам современных дронов Украине
Нидерланды присоединяются к военной коалиции с союзниками, в частности, с Великобританией, которая предоставит Украине передовые технологии БПЛА и усилит ее наступательные возможности в войне против России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.
Отмечается, что обещание Нидерландов является дополнением к анонсированным F-16, а также артиллерии, боеприпасам и системам противовоздушной обороны, которые она уже предоставляет украинской стороне.
По словам Оллонгрен, для Нидерландов это могут быть дополнительные расходы в дополнение к обещанным 2 млрд евро для Украины.
"Конечно, мы знаем, что дроны очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции беспилотников, которую Украина начала вместе с Латвией, вместе с другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это - увеличиваем производство, используем новейшие технологии и обеспечиваем именно то, что нужно Украине", - отметила министр.
Эта коалиция, добавила она, сможет реагировать на новые запросы Украины, поскольку она видит, как развивается ситуация на фронте.
Пожалуйста, подождите...
Шкода тільки шо весь світ помилявся. Розробляли технологічні дорогущі дрони, а насправді ан-масс треба дешеві одноразові, але дуже багато.
Можна було б і полегше щось - типу простішого алгоритму машинного бачення - без розпізнання цілі, просто з її захопленням.
Тут єдина тема, що потрібно зразу на передовій провіряти і настроювати, використовувати цю перевагу. Тому що создавати віртуальну модель, тестувати там, потім робити макети і полігон і провіряти на них - дійсно складно і дорого.
Тобто треба окрема плата, яка буде мати машинний зір, зможе виконувати захват цілі, і знатиме як передати команди керування на наявні дрони, і вона повинна буде вміти враховувати вітер, швидкість і т.д., щоб могти керувати дроном.
Ну є модулі готові, ну літають з ними і тестують, навіть захоплення цілі може бути і то не завжди, і керування ще треба написати, бо окрім захопити воно повинно ще буде пілотом і керувати. Так, розробки є і воно ще настільки сире і не досконале, що це по суті нічого.
В Києві було зібрання і десятки інженерів збиралися і пиляють, радіоелектронщики + програмісти, а ви тут так спокійно: "починаючий горе програміст напише". То я вам пишу, що синьойори не можуть наразі таке зробити і їх не один і не десять, при цьому ці люди створили дуже багато різного для ПК, але з дронами це не працює.
Ще раз повторюю, якби це було просто, то було б уже, але де прототипи, хоча б самі дубові? Нема, то напевно не просто.
От і все, ніхто просто так таке робити не буде просто для розваги, в кого є голова, або якщо буде, то про це ніхто не буде знати.
Навіть не кажучи що це дуже складно і люди працюють, які до цього наближені і мають дозволи, але поки розробки йдуть. Але що подібного ніхто не робив і у відкритому доступі такого нема, то все роблять по суті з нуля і це не одна людина і не 10, а цілі групи розробників. І розробка має буди по надійності як для війни, а не цивільна, бо якщо що не так, то воно може розвернутися і полетіти куди завгодно, а це не просто літачки чи коптери, а воно несе на собі БК.
А якби таке хтось мав автопілот з наведенням, то зараз за таке можна гарно зрубати грошей, але чомусь нема пропозицій і люди пиляють по суті з нуля. В групі Флеша це все є.
Но самий головний посил ви не уловили, це все зараз тестується, но скоро буде масовим і "окопний" реб буде дуже слабким захистом (він і зараз лічиться якщо частоти взяти не стандартні).
Не треба передова, можна макетів з дерева наставити де завгодно і тренувати.
Про окопний РЕБ я знаю багато, але лізти туди не буду, бо проблема, що використовують ПОКУПНІ не заборонені запчастини на стандартних частотах, а розробити своє - це роки. А якщо частота відрізняється від дозволеної, то таке обладнання не пропустить митниця як китаю, так і наша, бо частоти не дозволені будуть.
В мене знайомий паяв плати для дронів, то в 2014 до нього подзвонили СБУ, поговорили і він швидко все перестав збирати, ви думаєте якщо хтось буде мати таку технологію штучного зору, то до нього не прийдуть??? тому цим ніхто і не займається, бо ну його далі ...
Але якщо ви шарите, то зробіть, ціни вам не буде. Я не шарю і бачу ситуацію, НЕМА, рік коли про це почали кричати і нема. Цілий рік.
Я написав, що такого нема, а ви написали що напишете і там нема що робити, навіть початківець напише. А потім заклали мені слова, які я не писав, що "це не можливо і т.д.", що я не писав.
Ви БАЛАБОЛ !!! Простий, банальний БАЛАДОЛІЩЕ, який НІЧОГО НЕ МОЖЕ. Ще на таких кажуть зазвичай БРЕХЛО. Як є, по факту. Простий БОТ, який може тільки друкувати. 20 років програмістом, ну-ну, "ведучим", колеса бувають "ведучі", а програміст "провідний". От колеса вам ближче, ніж програмування, це факт. програміст 20 років не знає як перевести "обратная связь" ))) абзац.
Бот, ще й можливо руснявий, от і все. )))
"По перше це вже давно є" - Сергій Флеш від 7 січня 2024 - Сегодня еще два видео перехвата российских дронов с авто наведением ( Картинка одинаковая. Таки серия зашла. Участок фронта один, что по другим не знаю
І взагалі ти хто такий що тобі хтось має щось доказувати, угомонись.
От як раз Флеш і збирав людей на конференцію, щоб ХОЧ ЩОСЬ розробили разом.
Цитую "Да не особо ти їх заглушиш. В основному камікадзе на кінцевому участку, а донаведення на кінцевому участку і починаючий горе програміст напише." Тобто ти з 20 років стажу, нічого зробити не можеш, ти і близко не шариш що це таке. Балабол.
зараз головне щоб ці передові технології не потрапили до раші, ні напряму, ні через прокладки. а вони на жаль потрапляють...