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Нидерланды (1532) дроны (3566)

Нидерланды присоединились к коалиции по поставкам современных дронов Украине

квадрокоптер

Нидерланды присоединяются к военной коалиции с союзниками, в частности, с Великобританией, которая предоставит Украине передовые технологии БПЛА и усилит ее наступательные возможности в войне против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Отмечается, что обещание Нидерландов является дополнением к анонсированным F-16, а также артиллерии, боеприпасам и системам противовоздушной обороны, которые она уже предоставляет украинской стороне.

По словам Оллонгрен, для Нидерландов это могут быть дополнительные расходы в дополнение к обещанным 2 млрд евро для Украины.

"Конечно, мы знаем, что дроны очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции беспилотников, которую Украина начала вместе с Латвией, вместе с другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это - увеличиваем производство, используем новейшие технологии и обеспечиваем именно то, что нужно Украине", - отметила министр.

Эта коалиция, добавила она, сможет реагировать на новые запросы Украины, поскольку она видит, как развивается ситуация на фронте.

Читайте также: Военная помощь Украине не должна иметь ограничений, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен
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Топ комментарии
+7
Дурню написали. В рамках Рамштайну Україні передали величезну кількість зброї.
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14.02.2024 13:59
+3
Это сегодня так.Скоро все FPV будут глушиться с помощью РЭБ на все 100.Нужны дроны на основе ИИ,а это уже другой уровень.
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14.02.2024 13:50
+1
Це круто!
Шкода тільки шо весь світ помилявся. Розробляли технологічні дорогущі дрони, а насправді ан-масс треба дешеві одноразові, але дуже багато.
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14.02.2024 13:46
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Це круто!
Шкода тільки шо весь світ помилявся. Розробляли технологічні дорогущі дрони, а насправді ан-масс треба дешеві одноразові, але дуже багато.
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14.02.2024 13:46 Ответить
Это сегодня так.Скоро все FPV будут глушиться с помощью РЭБ на все 100.Нужны дроны на основе ИИ,а это уже другой уровень.
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14.02.2024 13:50 Ответить
То перші експериментальні моделі будуть іншим рівнем. А потім весь ШІ вкатають в мікросхему, яку будуть штампувати сотнями тисяч десь на Тайвані. А вся інша начинка залишиться тою самою.
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14.02.2024 13:58 Ответить
Для штучного інтелекту потрібен досить великий масив даних на борту.
Можна було б і полегше щось - типу простішого алгоритму машинного бачення - без розпізнання цілі, просто з її захопленням.
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15.02.2024 00:16 Ответить
Да не особо ти їх заглушиш. В основному камікадзе на кінцевому участку, а донаведення на кінцевому участку і починаючий горе програміст напише.
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14.02.2024 15:26 Ответить
Ви на приколі, чи курили щось тяжке? "починаючий горе програміст напише". Якби це було так просто, то вже давно б написали. Штучний інтелект, та ще й автономний на залізі, то це не просто складно, а ДУЖЕ СКЛАДНО. Дуже смішно читати такі коментарі, колю люди думають, так там на раз, але при цьому вони сами взагалі далекі від таких технології. Що там зробити, треба з захват цілі і все, от тільки як раз щоб шматок кремнію міг це робити, то це треба цілий сектор програмістів, як наприклад у DJI. Але у нас совкове мислення у багатьох, які думають, що один "починаючий горе програміст напише", а тільки чомусь у нас нема, а у раші ланцет і інше залізо Є. То просто це чи ні ...
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14.02.2024 17:33 Ответить
По перше це вже давно є. По друге, я вам напишу це без особого напряга. А раз напишу я, то напишуть багато хто. Під ШІ багато хто думає що там реально інтеллект, зараз це тупі набори алгоритмів. Деколи підключають нейронні мережі, якщо точно алгоритм не знають, но розуміють що якийсь звязок є.
Тут єдина тема, що потрібно зразу на передовій провіряти і настроювати, використовувати цю перевагу. Тому що создавати віртуальну модель, тестувати там, потім робити макети і полігон і провіряти на них - дійсно складно і дорого.
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14.02.2024 17:59 Ответить
Ну то я пишу, бо трохи розумію і ви пишете маячню. Давно є, але не те що треба. Одне діло, коли ви на тому ж PYTON підключите вже готові інструменти і воно буде щось там робити і показувати (як і роблять на ПК), а толку з цього? ПК на дрон не повісити звичайний. Я сам таке можу на ПК написати, там складного нема, все створено, просто використовуй готове, але чомусь саме для БПЛА нічого нема, або мінімум. А прикрутіть це на дрон, так ще і для цього треба специфічне залізо, бо STM чи ARM, які в камікадзе використовують, то це в принципі не зможуть.

Тобто треба окрема плата, яка буде мати машинний зір, зможе виконувати захват цілі, і знатиме як передати команди керування на наявні дрони, і вона повинна буде вміти враховувати вітер, швидкість і т.д., щоб могти керувати дроном.

Ну є модулі готові, ну літають з ними і тестують, навіть захоплення цілі може бути і то не завжди, і керування ще треба написати, бо окрім захопити воно повинно ще буде пілотом і керувати. Так, розробки є і воно ще настільки сире і не досконале, що це по суті нічого.

В Києві було зібрання і десятки інженерів збиралися і пиляють, радіоелектронщики + програмісти, а ви тут так спокійно: "починаючий горе програміст напише". То я вам пишу, що синьойори не можуть наразі таке зробити і їх не один і не десять, при цьому ці люди створили дуже багато різного для ПК, але з дронами це не працює.

Ще раз повторюю, якби це було просто, то було б уже, але де прототипи, хоча б самі дубові? Нема, то напевно не просто.
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14.02.2024 19:36 Ответить
І ще знаєте чому нема такого ніде і його ніхто не робив, бо за такі розробки можуть спокійно прикрутити років пару, якщо повезе, то умовно. Бо для чого в цивільному житті розробляти пристрій, який може наводитися на ціль? То СБУ відразу прийде поговорити. Оце потім треба буде розповідати в СБУ чи в закордонній поліції для чого така розробка? ))). То максимум що робити, то це щоб бачити об'єкт і визначати що це таке. Ну авто номери автоматично нейромережа вносить в базу і багато іншого. Оце дійсно є і працює.
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14.02.2024 20:18 Ответить
Тобто розробку з наведенням на ціль може дозвіл надати і замовити тільки ДЕРЖАВА або організації яким таке можна розробляти. А якщо самовільно таким займатися з наведенням на ціль, то це можна дуже гарно влетіти на декілька статей і присісти. Тому адекватні люди таким не займаються від гріха подалі і навіть якщо весь інтернет перекопати і у відкритому доступі такого нема, недоробки тільки є. І це не просто так, а просто ніхто не хоче присісти на пару років за грати за такі приколи.

От і все, ніхто просто так таке робити не буде просто для розваги, в кого є голова, або якщо буде, то про це ніхто не буде знати.

Навіть не кажучи що це дуже складно і люди працюють, які до цього наближені і мають дозволи, але поки розробки йдуть. Але що подібного ніхто не робив і у відкритому доступі такого нема, то все роблять по суті з нуля і це не одна людина і не 10, а цілі групи розробників. І розробка має буди по надійності як для війни, а не цивільна, бо якщо що не так, то воно може розвернутися і полетіти куди завгодно, а це не просто літачки чи коптери, а воно несе на собі БК.

А якби таке хтось мав автопілот з наведенням, то зараз за таке можна гарно зрубати грошей, але чомусь нема пропозицій і люди пиляють по суті з нуля. В групі Флеша це все є.
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14.02.2024 20:30 Ответить
Коротко відповім а то Вас несе вже. Захват цілі на кінцевому етапі коли дрон баче вже ціль проблем особих не має. Дрон звичайно повинен мати потужності для обрахунку но це не проблема якраз, є різні рішення від використання OpenIPC до просто доставити малину. Дрон не може врахувати вітер и пр., тут просто використовується автопілот з "обратной связью", фіг знає як це по українськи. Я хоть 20 років ведучий програміст, но ще не повністью розучився код писати, таке би накидав. І так, є прототипи і реалізації. По закону це ніхто робити не буде, я зразу писав що єдиний швидкий варіант прямо на передовій експерементувати, інакше це все буде довго, нудно, дорого.
Но самий головний посил ви не уловили, це все зараз тестується, но скоро буде масовим і "окопний" реб буде дуже слабким захистом (він і зараз лічиться якщо частоти взяти не стандартні).
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14.02.2024 23:06 Ответить
Друкую я дуже швидко, працював на роботі в енергетиці, де писали різні документи. Ну так якщо це так просто, то чому вже цілий рік і нема готових рішень??? Ну це ж просто ... Ну накийде і передайте наприклад в "Армія дронів" ... але цього не буде, бо ви нічого робити не будете. Будете тільки писати, що це просто.... як і дуже багато пишуть, а рішень вже більше року нема ))) нема рішень, бо напевно все дуже просто.

Не треба передова, можна макетів з дерева наставити де завгодно і тренувати.

Про окопний РЕБ я знаю багато, але лізти туди не буду, бо проблема, що використовують ПОКУПНІ не заборонені запчастини на стандартних частотах, а розробити своє - це роки. А якщо частота відрізняється від дозволеної, то таке обладнання не пропустить митниця як китаю, так і наша, бо частоти не дозволені будуть.

В мене знайомий паяв плати для дронів, то в 2014 до нього подзвонили СБУ, поговорили і він швидко все перестав збирати, ви думаєте якщо хтось буде мати таку технологію штучного зору, то до нього не прийдуть??? тому цим ніхто і не займається, бо ну його далі ...
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15.02.2024 13:51 Ответить
Наприклад Дрони DJI мают захват цілі, але там режим слідкування зроблений, коли можна вибрати людину чи авто і дрон летить сам за ціллю, дрон вміє бачити людей, бачити предмети, а удару в ціль там нема ))) А по факту там це ВЖЕ реалізовано і дійсно там китайцям допиляти код взагалі не проблем, але такого ніхто додавати не буде ))) зрозуміло чому.

Але якщо ви шарите, то зробіть, ціни вам не буде. Я не шарю і бачу ситуацію, НЕМА, рік коли про це почали кричати і нема. Цілий рік.
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15.02.2024 13:57 Ответить
Ну як там, накидали програму, щоб передавати? там же нічого складного. Чи так балаболом?
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17.02.2024 16:56 Ответить
Ну куди мені до такого світила науки, сказали що не можливо, значить не можливо! Все, більше не пиши, користь цієї розмови нульова.
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17.02.2024 17:42 Ответить
Друге повідомлення "По перше це вже давно є. По друге, я вам напишу це без особого напряга. А раз напишу я, то напишуть багато хто. " - вище написано вами.

Я написав, що такого нема, а ви написали що напишете і там нема що робити, навіть початківець напише. А потім заклали мені слова, які я не писав, що "це не можливо і т.д.", що я не писав.

Ви БАЛАБОЛ !!! Простий, банальний БАЛАДОЛІЩЕ, який НІЧОГО НЕ МОЖЕ. Ще на таких кажуть зазвичай БРЕХЛО. Як є, по факту. Простий БОТ, який може тільки друкувати. 20 років програмістом, ну-ну, "ведучим", колеса бувають "ведучі", а програміст "провідний". От колеса вам ближче, ніж програмування, це факт. програміст 20 років не знає як перевести "обратная связь" ))) абзац.

Бот, ще й можливо руснявий, от і все. )))
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17.02.2024 21:04 Ответить
Іди в школу, не баламуть людей, і не пиши мені більше.
"По перше це вже давно є" - Сергій Флеш від 7 січня 2024 - Сегодня еще два видео перехвата российских дронов с авто наведением ( Картинка одинаковая. Таки серия зашла. Участок фронта один, что по другим не знаю
І взагалі ти хто такий що тобі хтось має щось доказувати, угомонись.
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17.02.2024 22:41 Ответить
Бот з біполяркою ))) пам'ять як у ракушки чи як? от тільки вище ти саме все написало саме буквами. Я написав, що у нас нема, а ти, що там робити і там навіть початківець зробить. А що у кацапів є, ну у кацапів є ланцети і зала і орлани, у них це є давно. У нас нема ... Бот. пошивка поламалась, несіть іншого. Бот з біполяркою ))) ахахаха.

От як раз Флеш і збирав людей на конференцію, щоб ХОЧ ЩОСЬ розробили разом.

Цитую "Да не особо ти їх заглушиш. В основному камікадзе на кінцевому участку, а донаведення на кінцевому участку і починаючий горе програміст напише." Тобто ти з 20 років стажу, нічого зробити не можеш, ти і близко не шариш що це таке. Балабол.
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18.02.2024 10:54 Ответить
Да я тобі зразу написав, куди ж мені до такого величного програміста свєтіли як ти. Все, іди гордись собою, не іпи дорослим дядкям мозг.
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18.02.2024 14:48 Ответить
Бот з біполяркою детектед. Особливо по слову "величного", ахахаха, ботяра балабольний. Дуже смішно читати таких, коли вони викручуються, коли повні нулі в темі і працюють Ctrl+C і Ctrl+V. 20 років стажу брехати походу і "копіювати-вставити". Давай дядку, надіюся тобі дадуть получку чи що там за таку роботу платять. Чи ти пенсія, якій нічого робити, чи хто, чи щось тяжке вживаєш не зрозуміло, але що просто робота ботяри, то це не зрозуміло. Але зрозуміло, що вирішив випердритися "типу, да що там робити, починаючий горе програміст напише, і я напишу як захочу, але не хочу" і таж ріденько обхезався. Ахахаха. Що і треба було довести, бот-балабол. Більше не маю часу витрачати на бота обхезаного.
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18.02.2024 16:32 Ответить
Правду кажуть, не звязуйся с говном, потім довго воняти буде. Нафіга ти мені це все пишеш? Я тебе в путосболи постів 10 назад зачислив і практично ігнорую, нас ніхто не читає в цьому некропостові. Тобі занятися немає чим?
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18.02.2024 17:39 Ответить
Аби ця коаліція не стала імпотентною на кшталт Рамштайну
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14.02.2024 13:52 Ответить
Дурню написали. В рамках Рамштайну Україні передали величезну кількість зброї.
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14.02.2024 13:59 Ответить
, зокрема з Великою Британією, яка надасть Україні передові технології БПЛА(с)
зараз головне щоб ці передові технології не потрапили до раші, ні напряму, ні через прокладки. а вони на жаль потрапляють...
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14.02.2024 19:09 Ответить
 
 