Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ будуть комплектуватись на 80% за рахунок рекрутингу, - Сухаревський

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ планують укомплектувати на 20% досвідченими командирами з бойових підрозділів і на 80% за рахунок рекрутингу.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform

"Ми опираємося на те, що точково будемо відбирати командирів, лідерів, ініціаторів процесів безпосередньо з військ. Ми ж з нуля таких не візьмемо. Ми намагаємося зробити так, аби не зірвати бойову готовність підрозділів, аби шкода була мінімальною", — зазначив Сухаревський.

Поточні підрозділи в бригадах та командуваннях залишатимуться на місцях. Командування Сил безпілотних систем надаватиме їм різноманітну підтримку.

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"Підрозділи, які вже існують у бригадах, командуваннях, в різних родах та видах сил – це функції делегування та координації. В жодному разі ми не будемо перетягувати підрозділи з бойових бригад, які зараз знаходяться на фронті. Ми будемо їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності. Зокрема за рахунок частин безпосереднього підпорядкування командуванню", — розповів Сухаревський.

Вийти на бойові спроможності підрозділів повною мірою Сили безпілотних систем мають до кінця року. За словами Сухаревського, вже зараз навчається певна кількість пілотів, які потенційно увійдуть у нову структуру. Також для рекрутингу в новий вид сил планують відкрити декілька рекрутингових центрів.

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