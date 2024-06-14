У рекрутингових центрах не видають повістки, - Міноборони

У рекрутингових центрах до Сил оборони не видають повістки.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"База всіх вакансій у війську об'єднана. Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії", - пояснив він.

Речник Міноборони додав, що вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог, а також заробітку.

"Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Вона (людина. - Ред.) дізнається, поцікавиться, розповість про себе й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію", - додав Лазуткін.

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