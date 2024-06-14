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У рекрутингових центрах не видають повістки, - Міноборони

Чи видають повістки в рекрутингових центрах

У рекрутингових центрах до Сил оборони не видають повістки.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"База всіх вакансій у війську об'єднана. Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії", - пояснив він.

Речник Міноборони додав, що вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог, а також заробітку.

"Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Вона (людина. - Ред.) дізнається, поцікавиться, розповість про себе й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію", - додав Лазуткін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві стартувала перша рекрутингова кампанія до підрозділів ГУР - "Став плюс". ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7406) мобілізація (3074) повістка (183) Рекрутинг (145)


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Топ коментарі
+7
Нет их там. Они ж понимают что возле тех центров ловить некого - туда никто не идет. И проблема не в том что центр плохой - проблема в том что этот центр не может тебе гарантировать что ты попадешь туда куда хочешь и где ты нужен. Пусть ты хоть сто раз программист, электронщик и разработчик дронов - после учебки ты не поедешь в бригаду строить дроны, ты поедешь в другую бригаду штурмовать посадки. И пофиг что ты в руках никогда ничего тяжелее клавиатуры и паяльника не держал - ты получишь лопату и будешь копать. Но копать ты не умеешь и не научишься, потому что ты мужик 45+ с кучей болячек. В итоге в ЗСУ не будет ни дронов - ни окопов.
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14.06.2024 12:09
+6
Нет. Не выдают. Представители ТЦК СП сами приходят и забирают дела тех, кто уже пошёл в рекруты. Рекрутинг это не альтернатива, а расширение сети ТЦК СП. Это надо всем понять чётко.
Кто не верит, сходите, ознакомьтесь, подайте документы и ожидайте на вызов в ТЦК СП для прохождения ВЛК и направления им не туда, куда Вы хотите, а туда, куда Вам скажут идти!
Нет, не хотите?! Тогда статья за дезертирство (ухилянтство)!
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14.06.2024 12:10
+5
И не будет мужиков 45+, так как не окопавшись в землю на 2 метра, ты просто там и погибнешь. Как и все до тебя! И не нужны никому твои гениальные знания, навыки, дипломы с научными степенями, званиями, заслуги, опыт. Ты нужен в качестве штурмового мяса, расходного материала, о котором забудут через 5 минут после гибели. Ну в лучшем случае, похоронят где-нибудь на военном кладбище с показушными почестями. Но это всё тебе и твоим родным будет уже пофиг, так как тебя уже нету и тебе не нужно ничего в Украине выплачивать. Это называется не рекрутинг, а центры прикрытой мобилизации, ой - утилизации желающих проявить патриотизм, а по сути - лохов!
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14.06.2024 12:17
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Бєспрєдєл ТЦК!!!
https://youtube.com/watch?v=u3oD3aa1uZQ
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14.06.2024 11:44 Відповісти
твердження № 458..., все одно люди хвилюються, ніхто не заважає представникам тцк чекати перед входом, або виходом...
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14.06.2024 11:47 Відповісти
Нет их там. Они ж понимают что возле тех центров ловить некого - туда никто не идет. И проблема не в том что центр плохой - проблема в том что этот центр не может тебе гарантировать что ты попадешь туда куда хочешь и где ты нужен. Пусть ты хоть сто раз программист, электронщик и разработчик дронов - после учебки ты не поедешь в бригаду строить дроны, ты поедешь в другую бригаду штурмовать посадки. И пофиг что ты в руках никогда ничего тяжелее клавиатуры и паяльника не держал - ты получишь лопату и будешь копать. Но копать ты не умеешь и не научишься, потому что ты мужик 45+ с кучей болячек. В итоге в ЗСУ не будет ни дронов - ни окопов.
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14.06.2024 12:09 Відповісти
И не будет мужиков 45+, так как не окопавшись в землю на 2 метра, ты просто там и погибнешь. Как и все до тебя! И не нужны никому твои гениальные знания, навыки, дипломы с научными степенями, званиями, заслуги, опыт. Ты нужен в качестве штурмового мяса, расходного материала, о котором забудут через 5 минут после гибели. Ну в лучшем случае, похоронят где-нибудь на военном кладбище с показушными почестями. Но это всё тебе и твоим родным будет уже пофиг, так как тебя уже нету и тебе не нужно ничего в Украине выплачивать. Это называется не рекрутинг, а центры прикрытой мобилизации, ой - утилизации желающих проявить патриотизм, а по сути - лохов!
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14.06.2024 12:17 Відповісти
Нет. Не выдают. Представители ТЦК СП сами приходят и забирают дела тех, кто уже пошёл в рекруты. Рекрутинг это не альтернатива, а расширение сети ТЦК СП. Это надо всем понять чётко.
Кто не верит, сходите, ознакомьтесь, подайте документы и ожидайте на вызов в ТЦК СП для прохождения ВЛК и направления им не туда, куда Вы хотите, а туда, куда Вам скажут идти!
Нет, не хотите?! Тогда статья за дезертирство (ухилянтство)!
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14.06.2024 12:10 Відповісти
А звідки Ви у Молдові знаєте краще, ніж українці у країні? Маєте конкретні приклади? Місто, дата, скільки осіб таку ситуацію мали?
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14.06.2024 12:17 Відповісти
та боти це, їхнє завдання писати таку #уйню та нагнітати...
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14.06.2024 12:24 Відповісти
Так, я читала, в Молдові про-путінськми тролями керує Анна Журба, молдаванка за народженням, раніше вона працювала у прес-центрі "Статус Кво" у Харкові.
Потім поїхала до Москви вона.
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14.06.2024 13:37 Відповісти
А в цей час...
https://24tv.ua/sekta-allatra-ye-vereshhuk-chlenkineyu-sekti-hto-shhe-mozhe-viyavitisya_n2423194
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14.06.2024 12:30 Відповісти
Нетреба людей обзивати ботами, бо люти пишуть ПРАВДУ про ці центри. У мене родич сходив в такий центр. Син брата повівся на те, що є вакантна позиція військового водія на великому складі в київський області. і що тепер... вже другий тиждень на передку - помічник кулеметника. і що дратує... що бронік і каску від нашої Держави получив Гівно ( наприклад: бронік видали настільки важкий, що у хлопчини починав страшенно боліти хребет через 1 годину його носіння) ... Всім родичам прийшлось давати гроші, щоб нормальне військове спорядження купити племіннику.
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14.06.2024 13:11 Відповісти
 
 