У рекрутингових центрах не видають повістки, - Міноборони
У рекрутингових центрах до Сил оборони не видають повістки.
Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"База всіх вакансій у війську об'єднана. Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії", - пояснив він.
Речник Міноборони додав, що вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог, а також заробітку.
"Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Вона (людина. - Ред.) дізнається, поцікавиться, розповість про себе й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію", - додав Лазуткін.
Будь ласка, зачекайте...
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Кто не верит, сходите, ознакомьтесь, подайте документы и ожидайте на вызов в ТЦК СП для прохождения ВЛК и направления им не туда, куда Вы хотите, а туда, куда Вам скажут идти!
Нет, не хотите?! Тогда статья за дезертирство (ухилянтство)!
Потім поїхала до Москви вона.
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