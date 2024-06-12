РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10632 посетителя онлайн
Новости Война
4 230 23

Соотношение добровольцев и мобилизованных в армии составляет 1:3, - Минобороны

Мобілізація в Україні

По состоянию на май 2024 года соотношение добровольцев и мобилизованных, вступивших в ряды армии, в Украине составляет один к трем.

Об этом на конференции "Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы" сообщила заместитель министра обороны Наталия Калмыкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что в Украине уже открыто 22 рекрутинговых центра и еще три планируют открыть на этой неделе.

"Результаты впечатляют. По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3. Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину", - отметила заместитель министра обороны.

Также читайте: Минобороны запустило сайт "Будь собой" для поиска вакансий в армии

Калмыкова акцентировала на важности кадровой политики, которая предусматривает назначение военнослужащих на должности в соответствии с их профессионализмом и компетенцией.

По ее словам, в Силах обороны сейчас внедряются системные изменения, создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров.

Цифровизация развития ВСУ

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко на конференции отметила, что повышения эффективности этих процессов удалось достичь, в частности, благодаря цифровизации развития ВСУ.

Она сообщила, что приложением "Резерв+" для обновления данных уже воспользовалось более 1,4 миллиона граждан. Это говорит о том, отметила Черногоренко, что цифровизация уже не тренд, а требование общества.

"Цифровизация армии может помочь нам достичь технологического преимущества над врагом 10:1", - добавила Черногоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все эти 30 лет Украина не знала своего реального мобилизационного ресурса, - "слуга народа" Завитневич

Автор: 

Минобороны (9345) мобилизация (2771) ВСУ (6601) Калмыкова Наталья (22) Черногоренко Екатерина (117)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
А яке співвідношення в армії богатих та впливових до бідних, хворих та старих?
1 до 100000?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:07
+13
а ті, що вкладаються в два - три дні від викрадення до першого штурму, добровольці чи мобілізовані?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:04
+12
Чим більше буде співвідношення на користь мобілізованих/бусифікованих, тим більше буде втрат позицій, СЗЧ і т.п.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ті, що вкладаються в два - три дні від викрадення до першого штурму, добровольці чи мобілізовані?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:04 Ответить
Добровільно мобілізовані!
показать весь комментарий
12.06.2024 13:08 Ответить
Сльозу пусти за нєвінно примусовано мобілізованними.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:10 Ответить
Дезертири. Працюють на ворога своїм існуванням, бо нема такого. Є вороже ІПСО зняте на тимчасово окупованих територіях.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:12 Ответить
Ти ба, тоді вся Україна окупована вже.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:34 Ответить
Вони кацапами називаються. Досить повторювати їхню пропаганду.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:15 Ответить
результати президентських виборів 2019 року ? а хіба ні ?

показать весь комментарий
12.06.2024 13:28 Ответить
Да й це не головне. Найстрашніше горе, що у парламент вибрали монобільшість слуг. Аби би був нормальний працюючий парламент і справжня коаліція з різних францій, незалежний, а не кішеньковий голова ВР. Зеленський би, як миша сидів.
показать весь комментарий
12.06.2024 14:18 Ответить
"а ті, що вкладаються в два - три дні від викрадення до першого штурму"
Які ще два-три дні ? 2-3 години від пакування у бус-на дорогу на нуль, і ти вже там. Переодягають та проходять влк прямо у бусі по дорозі. Також за ці 2-3 години по дорозі виліковують від епілепсії, алкоголізма, нарощують кінцівки та інше. Сарказм, якщо що.
показать весь комментарий
12.06.2024 14:44 Ответить
А яке співвідношення в армії богатих та впливових до бідних, хворих та старих?
1 до 100000?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:07 Ответить
а скільки в зоні бойових дій проффесійних криптовалютчиків?? ))
показать весь комментарий
12.06.2024 13:16 Ответить
нащо в зоні бойових дій професійні криптовалютчики
показать весь комментарий
12.06.2024 13:46 Ответить
А хлібороби та вчителі там нащо?
показать весь комментарий
22.06.2024 09:59 Ответить
Чим більше буде співвідношення на користь мобілізованих/бусифікованих, тим більше буде втрат позицій, СЗЧ і т.п.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:17 Ответить
При бусифікації теж троє на одного.)
показать весь комментарий
12.06.2024 13:26 Ответить
А яке співвідношення ЄС до СН?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:41 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2024 16:19 Ответить
Ось і відповідь чому воюють 200-300тис з мільйонної арміі.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:45 Ответить
та прямо тристопятьдесят тысяч миллионов к одному, у нас такой же совок как и на раше
показать весь комментарий
12.06.2024 14:02 Ответить
1:1
показать весь комментарий
12.06.2024 14:03 Ответить
Нещодавно спостерігали таку картину, троє дебелих ТЦКашників підїхали з комфортом на пікапі, та вишукували кому вручити повістки. Чому ТЦКашники у межах району не ходять пішки або не користуються громадським транспортом, невже пікапи на фронті потрібні меньше ніж ТЦКашникам? А скільки таких груп по всій країні...
показать весь комментарий
12.06.2024 14:47 Ответить
Ооо, ви не уявляєте, як тригерить від цього тих, хто приїхав з бойових. Концентрація пікапів в Києві, для прикладу, набагато більше, за концентрацію пікапів в прифронтових містах.
показать весь комментарий
12.06.2024 15:29 Ответить
Співвідношення висмоктане з пальця, бо ніде не фігурує статус добровольця.

Я прийшов добровільно, вписаний, як мобілізований.

Добровольці в якому реєстрі проходять? В умовному.

Примусово мобілізовані та добровільно… цю б статистику не завадило подивитись,але ж знову немає такого критерію.
показать весь комментарий
12.06.2024 15:28 Ответить
 
 