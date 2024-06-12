Соотношение добровольцев и мобилизованных в армии составляет 1:3, - Минобороны
По состоянию на май 2024 года соотношение добровольцев и мобилизованных, вступивших в ряды армии, в Украине составляет один к трем.
Об этом на конференции "Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы" сообщила заместитель министра обороны Наталия Калмыкова, сообщает Цензор.НЕТ.
Она рассказала, что в Украине уже открыто 22 рекрутинговых центра и еще три планируют открыть на этой неделе.
"Результаты впечатляют. По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3. Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину", - отметила заместитель министра обороны.
Калмыкова акцентировала на важности кадровой политики, которая предусматривает назначение военнослужащих на должности в соответствии с их профессионализмом и компетенцией.
По ее словам, в Силах обороны сейчас внедряются системные изменения, создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров.
Цифровизация развития ВСУ
Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко на конференции отметила, что повышения эффективности этих процессов удалось достичь, в частности, благодаря цифровизации развития ВСУ.
Она сообщила, что приложением "Резерв+" для обновления данных уже воспользовалось более 1,4 миллиона граждан. Это говорит о том, отметила Черногоренко, что цифровизация уже не тренд, а требование общества.
"Цифровизация армии может помочь нам достичь технологического преимущества над врагом 10:1", - добавила Черногоренко.
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Які ще два-три дні ? 2-3 години від пакування у бус-на дорогу на нуль, і ти вже там. Переодягають та проходять влк прямо у бусі по дорозі. Також за ці 2-3 години по дорозі виліковують від епілепсії, алкоголізма, нарощують кінцівки та інше. Сарказм, якщо що.
1 до 100000?
Я прийшов добровільно, вписаний, як мобілізований.
Добровольці в якому реєстрі проходять? В умовному.
Примусово мобілізовані та добровільно… цю б статистику не завадило подивитись,але ж знову немає такого критерію.