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Новини Війна
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Співвідношення добровольців та мобілізованих в армії наразі становить 1:3, - Міноборони

Мобілізація в Україні

Станом на травень 2024 року співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав армії, в Україні становить один до трьох.

Про це на конференції "‎Міноборони й партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики" повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що в Україні вже відкрито 22 рекрутингові центри й ще три планують відкрити цього тижня.

"Результати вражають. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну", - наголосила заступниця міністра оборони.

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Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

За її словами, у Силах оборони наразі впроваджуються системні зміни, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів.

Цифровізація розвитку ЗСУ

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на конференції зауважила, що підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, і завдяки цифровізації розвитку ЗСУ.

Вона повідомила, що додатком "Резерв+" для оновлення даних вже скористалося понад 1,4 мільйона громадян. Це говорить про те, зауважила Черногоренко, що цифровізація вже не тренд, а вимога суспільства.

"Цифровізація армії може допомогти нам досягти технологічної переваги над ворогом 10:1", – додала Черногоренко.

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Автор: 

Міноборони (7401) мобілізація (3070) ЗСУ (7572) Калмикова Наталія (30) Черногоренко Катерина (123)


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Топ коментарі
+16
А яке співвідношення в армії богатих та впливових до бідних, хворих та старих?
1 до 100000?
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12.06.2024 13:07
+13
а ті, що вкладаються в два - три дні від викрадення до першого штурму, добровольці чи мобілізовані?
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12.06.2024 13:04
+12
Чим більше буде співвідношення на користь мобілізованих/бусифікованих, тим більше буде втрат позицій, СЗЧ і т.п.
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12.06.2024 13:17
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а ті, що вкладаються в два - три дні від викрадення до першого штурму, добровольці чи мобілізовані?
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12.06.2024 13:04 Відповісти
Добровільно мобілізовані!
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12.06.2024 13:08 Відповісти
Сльозу пусти за нєвінно примусовано мобілізованними.
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12.06.2024 13:10 Відповісти
Дезертири. Працюють на ворога своїм існуванням, бо нема такого. Є вороже ІПСО зняте на тимчасово окупованих територіях.
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12.06.2024 13:12 Відповісти
Ти ба, тоді вся Україна окупована вже.
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12.06.2024 13:34 Відповісти
Вони кацапами називаються. Досить повторювати їхню пропаганду.
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12.06.2024 13:15 Відповісти
результати президентських виборів 2019 року ? а хіба ні ?

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12.06.2024 13:28 Відповісти
Да й це не головне. Найстрашніше горе, що у парламент вибрали монобільшість слуг. Аби би був нормальний працюючий парламент і справжня коаліція з різних францій, незалежний, а не кішеньковий голова ВР. Зеленський би, як миша сидів.
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12.06.2024 14:18 Відповісти
"а ті, що вкладаються в два - три дні від викрадення до першого штурму"
Які ще два-три дні ? 2-3 години від пакування у бус-на дорогу на нуль, і ти вже там. Переодягають та проходять влк прямо у бусі по дорозі. Також за ці 2-3 години по дорозі виліковують від епілепсії, алкоголізма, нарощують кінцівки та інше. Сарказм, якщо що.
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12.06.2024 14:44 Відповісти
А яке співвідношення в армії богатих та впливових до бідних, хворих та старих?
1 до 100000?
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12.06.2024 13:07 Відповісти
а скільки в зоні бойових дій проффесійних криптовалютчиків?? ))
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12.06.2024 13:16 Відповісти
нащо в зоні бойових дій професійні криптовалютчики
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12.06.2024 13:46 Відповісти
А хлібороби та вчителі там нащо?
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22.06.2024 09:59 Відповісти
Чим більше буде співвідношення на користь мобілізованих/бусифікованих, тим більше буде втрат позицій, СЗЧ і т.п.
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12.06.2024 13:17 Відповісти
При бусифікації теж троє на одного.)
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12.06.2024 13:26 Відповісти
А яке співвідношення ЄС до СН?
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12.06.2024 13:41 Відповісти
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12.06.2024 16:19 Відповісти
Ось і відповідь чому воюють 200-300тис з мільйонної арміі.
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12.06.2024 13:45 Відповісти
та прямо тристопятьдесят тысяч миллионов к одному, у нас такой же совок как и на раше
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12.06.2024 14:02 Відповісти
1:1
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12.06.2024 14:03 Відповісти
Нещодавно спостерігали таку картину, троє дебелих ТЦКашників підїхали з комфортом на пікапі, та вишукували кому вручити повістки. Чому ТЦКашники у межах району не ходять пішки або не користуються громадським транспортом, невже пікапи на фронті потрібні меньше ніж ТЦКашникам? А скільки таких груп по всій країні...
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12.06.2024 14:47 Відповісти
Ооо, ви не уявляєте, як тригерить від цього тих, хто приїхав з бойових. Концентрація пікапів в Києві, для прикладу, набагато більше, за концентрацію пікапів в прифронтових містах.
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12.06.2024 15:29 Відповісти
Співвідношення висмоктане з пальця, бо ніде не фігурує статус добровольця.

Я прийшов добровільно, вписаний, як мобілізований.

Добровольці в якому реєстрі проходять? В умовному.

Примусово мобілізовані та добровільно… цю б статистику не завадило подивитись,але ж знову немає такого критерію.
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12.06.2024 15:28 Відповісти
 
 