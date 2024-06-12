Співвідношення добровольців та мобілізованих в армії наразі становить 1:3, - Міноборони
Станом на травень 2024 року співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав армії, в Україні становить один до трьох.
Про це на конференції "Міноборони й партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики" повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що в Україні вже відкрито 22 рекрутингові центри й ще три планують відкрити цього тижня.
"Результати вражають. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну", - наголосила заступниця міністра оборони.
Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.
За її словами, у Силах оборони наразі впроваджуються системні зміни, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів.
Цифровізація розвитку ЗСУ
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на конференції зауважила, що підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, і завдяки цифровізації розвитку ЗСУ.
Вона повідомила, що додатком "Резерв+" для оновлення даних вже скористалося понад 1,4 мільйона громадян. Це говорить про те, зауважила Черногоренко, що цифровізація вже не тренд, а вимога суспільства.
"Цифровізація армії може допомогти нам досягти технологічної переваги над ворогом 10:1", – додала Черногоренко.
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Які ще два-три дні ? 2-3 години від пакування у бус-на дорогу на нуль, і ти вже там. Переодягають та проходять влк прямо у бусі по дорозі. Також за ці 2-3 години по дорозі виліковують від епілепсії, алкоголізма, нарощують кінцівки та інше. Сарказм, якщо що.
1 до 100000?
Я прийшов добровільно, вписаний, як мобілізований.
Добровольці в якому реєстрі проходять? В умовному.
Примусово мобілізовані та добровільно… цю б статистику не завадило подивитись,але ж знову немає такого критерію.