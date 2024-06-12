Всі ці 30 років Україна не знала свого реального мобілізаційного ресурсу, - "слуга народу" Завітневич

Влада та військове керівництво України протягом 30 років не займалися мобілізацією.

Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до повномасштабного вторгнення і раніше, всі ці 30 років, повноцінно мобілізацією не займалися.

"Тим більше на військовий облік, який повинен бути, ніхто не звертав уваги, не оновлював свої дані. Виходить, що країна і військове керівництво не знають реальний мобілізаційний ресурс – скільки у нас людей здатні взяти до рук зброю і піти захищати Батьківщину", - зазначив парламентар.

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Завітневич наголосив, що ця мобілізація стосується кожного.

"Як ми говорили, цей закон "зайшов до кожного в хату". На мою думку, ми намагалися зробити, щоб там був баланс. Деякі речі, на яких, наприклад, наполягали військові, ми знімали з розгляду, тому що не було підтримки навіть на рівні комітету.

Оцінити повністю закон, думаю, можна буде трішки пізніше. По-перше, вийдуть всі постанови Кабінету міністрів, де вже буде розписано повноцінний механізм. Коли дописували закон, то міністерство оборони, Генштаб говорили, що це буде близько 50 постанов або змін до постанов. Зараз їх тільки до 20, здається, ухвалили", - підсумував він.

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