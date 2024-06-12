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Новини Мобілізація
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Всі ці 30 років Україна не знала свого реального мобілізаційного ресурсу, - "слуга народу" Завітневич

Завітневич про мобілізацію

Влада та військове керівництво України протягом 30 років не займалися мобілізацією.

Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до повномасштабного вторгнення і раніше, всі ці 30 років, повноцінно мобілізацією не займалися.

"Тим більше на військовий облік, який повинен бути, ніхто не звертав уваги, не оновлював свої дані. Виходить, що країна і військове керівництво не знають реальний мобілізаційний ресурс – скільки у нас людей здатні взяти до рук зброю і піти захищати Батьківщину", - зазначив парламентар.

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Завітневич наголосив, що ця мобілізація стосується кожного.

"Як ми говорили, цей закон "зайшов до кожного в хату". На мою думку, ми намагалися зробити, щоб там був баланс. Деякі речі, на яких, наприклад, наполягали військові, ми знімали з розгляду, тому що не було підтримки навіть на рівні комітету.

Оцінити повністю закон, думаю, можна буде трішки пізніше. По-перше, вийдуть всі постанови Кабінету міністрів, де вже буде розписано повноцінний механізм. Коли дописували закон, то міністерство оборони, Генштаб говорили, що це буде близько 50 постанов або змін до постанов. Зараз їх тільки до 20, здається, ухвалили", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економічне бронювання в Україні точно буде. Шукатимемо баланс, щоб "не ділили на бідних і багатих", - "слуга народу" Завітневич

Автор: 

мобілізація (3070) Завітневич Олександр (55)


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Топ коментарі
+22
Влада 30 років клала х#й на простого громадянина, а тепер згадала , що він десь там існує
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12.06.2024 12:00
+20
Влада 30 років не займалася розвитком цивілізованого,гідного життя для своїх громадян.
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12.06.2024 11:58
+19
"Як ми говорили, цей закон "зайшов до кожного в хату". І що, навіть в Конче- заспі?
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12.06.2024 11:58
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Ресурс. Усі зрозуміли, що ми - то **** ресурс. Не люди, не громадяни, а бляха ресурс! Тепер нас розробляють, як родовище
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12.06.2024 13:45 Відповісти
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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12.06.2024 13:55 Відповісти
Чорний гумор від Д. Корчинського

Із давнього - «Я мрію про часи, коли на парканах у сусідньої північної країни будуть писати «Долой украинских оккупантов!».
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12.06.2024 15:12 Відповісти
В АЕ - там таке є. Лісів, правда немає. Зате є ліс нафтових установок.
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12.06.2024 15:13 Відповісти
"На мою думку, ми намагалися зробити, щоб там був баланс." Одніею фразою "яка різниця аби асфальт був" зеленський весь свій єлекторат перетворив в колоборантів як і він сам і вони стойними рядами зараз тікають з країини або хімичать аби не йти ЗСУ а залишатись на гарному асфальту. От шо ви недоумки зробили і найкраще що ви можете зробити це скласти мандати і піти в ЗСУ а все інше це бла бла бла ухилянтів прислуживающіх владі ухилянтів на чолі з буратіно коломойского
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12.06.2024 14:07 Відповісти
Звіздьож повний.
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12.06.2024 14:11 Відповісти
Вона не те що не займалася мобілізацією, вона створювала всі умови для небезпечного життя власних громадян !
Так по чиєму ж наказу розміновували мости, Чонгар, виводили 4 бригади з Півдня ??? Га ?
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12.06.2024 14:23 Відповісти
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