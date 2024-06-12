Все эти 30 лет Украина не знала своего реального мобилизационного ресурса, - "слуга народа" Завитневич
Власть и военное руководство Украины в течение 30 лет не занимались мобилизацией.
Об этом заявил председатель оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, до полномасштабного вторжения и раньше, все эти 30 лет, полноценно мобилизацией не занимались.
"Тем более на воинский учет, который должен быть, никто не обращал внимания, не обновлял свои данные. Получается, что страна и военное руководство не знают реальный мобилизационный ресурс - сколько у нас людей способны взять в руки оружие и пойти защищать Родину", - отметил парламентарий.
Завитневич подчеркнул, что эта мобилизация касается каждого.
"Как мы говорили, этот закон "зашел к каждому в дом". По моему мнению, мы пытались сделать, чтобы там был баланс. Некоторые вещи, на которых, например, настаивали военные, мы снимали с рассмотрения, потому что не было поддержки даже на уровне комитета.
Оценить полностью закон, думаю, можно будет немного позже. Во-первых, выйдут все постановления Кабинета министров, где уже будет расписан полноценный механизм. Когда дописывали закон, то Министерство обороны, Генштаб говорили, что это будет около 50 постановлений или изменений в постановления. Сейчас их только до 20, кажется, приняли", - подытожил он.
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