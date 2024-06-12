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Новости мобилизации
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Все эти 30 лет Украина не знала своего реального мобилизационного ресурса, - "слуга народа" Завитневич

Завітневич про мобілізацію

Власть и военное руководство Украины в течение 30 лет не занимались мобилизацией.

Об этом заявил председатель оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, до полномасштабного вторжения и раньше, все эти 30 лет, полноценно мобилизацией не занимались.

"Тем более на воинский учет, который должен быть, никто не обращал внимания, не обновлял свои данные. Получается, что страна и военное руководство не знают реальный мобилизационный ресурс - сколько у нас людей способны взять в руки оружие и пойти защищать Родину", - отметил парламентарий.

Также читайте: Вопрос демобилизации исключили из законопроекта по просьбе Сырского и Умерова из-за изменения ситуации на фронте, - "слуга народа" Завитневич

Завитневич подчеркнул, что эта мобилизация касается каждого.

"Как мы говорили, этот закон "зашел к каждому в дом". По моему мнению, мы пытались сделать, чтобы там был баланс. Некоторые вещи, на которых, например, настаивали военные, мы снимали с рассмотрения, потому что не было поддержки даже на уровне комитета.

Оценить полностью закон, думаю, можно будет немного позже. Во-первых, выйдут все постановления Кабинета министров, где уже будет расписан полноценный механизм. Когда дописывали закон, то Министерство обороны, Генштаб говорили, что это будет около 50 постановлений или изменений в постановления. Сейчас их только до 20, кажется, приняли", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономическое бронирование в Украине будет точно. Будем искать баланс, чтобы "не делили на бедных и богатых", - "слуга народа" Завитневич

Автор: 

мобилизация (2771) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+22
Влада 30 років клала х#й на простого громадянина, а тепер згадала , що він десь там існує
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12.06.2024 12:00
+20
Влада 30 років не займалася розвитком цивілізованого,гідного життя для своїх громадян.
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12.06.2024 11:58
+19
"Як ми говорили, цей закон "зайшов до кожного в хату". І що, навіть в Конче- заспі?
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12.06.2024 11:58
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Ресурс. Усі зрозуміли, що ми - то **** ресурс. Не люди, не громадяни, а бляха ресурс! Тепер нас розробляють, як родовище
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12.06.2024 13:45 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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12.06.2024 13:55 Ответить
Чорний гумор від Д. Корчинського

Із давнього - «Я мрію про часи, коли на парканах у сусідньої північної країни будуть писати «Долой украинских оккупантов!».
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12.06.2024 15:12 Ответить
В АЕ - там таке є. Лісів, правда немає. Зате є ліс нафтових установок.
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12.06.2024 15:13 Ответить
"На мою думку, ми намагалися зробити, щоб там був баланс." Одніею фразою "яка різниця аби асфальт був" зеленський весь свій єлекторат перетворив в колоборантів як і він сам і вони стойними рядами зараз тікають з країини або хімичать аби не йти ЗСУ а залишатись на гарному асфальту. От шо ви недоумки зробили і найкраще що ви можете зробити це скласти мандати і піти в ЗСУ а все інше це бла бла бла ухилянтів прислуживающіх владі ухилянтів на чолі з буратіно коломойского
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12.06.2024 14:07 Ответить
Звіздьож повний.
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12.06.2024 14:11 Ответить
Вона не те що не займалася мобілізацією, вона створювала всі умови для небезпечного життя власних громадян !
Так по чиєму ж наказу розміновували мости, Чонгар, виводили 4 бригади з Півдня ??? Га ?
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12.06.2024 14:23 Ответить
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