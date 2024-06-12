Экономическое бронирование в Украине будет точно. Будем искать баланс, чтобы "не делили на бедных и богатых", - "слуга народа" Завитневич

Идея экономического бронирования от мобилизации точно будет внедрена в Украине. В каком формате - пока неизвестно.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

"В каком-то виде, я думаю, оно точно будет", - отметил он.

Завитневич заметил, что общество раскололось в вопросе экономического бронирования, "чтобы мы не делили на бедных и богатых".

"Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что, еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт", - добавил "слуга народа".