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Новости мобилизации
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Экономическое бронирование в Украине будет точно. Будем искать баланс, чтобы "не делили на бедных и богатых", - "слуга народа" Завитневич

Економічне бронювання в Україні

Идея экономического бронирования от мобилизации точно будет внедрена в Украине. В каком формате - пока неизвестно.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

"В каком-то виде, я думаю, оно точно будет", - отметил он.

Завитневич заметил, что общество раскололось в вопросе экономического бронирования, "чтобы мы не делили на бедных и богатых".

"Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что, еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт", - добавил "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламенте зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков

Экономичное бронирование

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.

Автор: 

бронирование (153) мобилизация (2771) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+32
Кретине, "економічне бронювання" - це і є поділ на багатих і бідних.
Жебраки, здохніть за статки багатіїв, тепер вже офіційно.
Що ще ви придумаєте задля демотивації залишків населення?
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12.06.2024 11:10
+14
не думаю що так задешево дозволять громадянам жити в своїй країні...
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12.06.2024 11:10
+13
Залужний всіх підняв на захист України

ЗЄлєнський всіх опустив....

.
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12.06.2024 11:28
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Причому із зовні (кацапи) і з середини (зелені). Народ мовчить, опозиція "неначасі".
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12.06.2024 12:01 Ответить
Пропоную Завітневичу мислити (та мріяти) ширше, не стримуючись. Ось безкоштовні поради:
1. запровадити "економічну" таксу в судах, щоб не було хабарів. Наприклад, один рік позбавлення волі - 5000 грн. Сплатив, і ти вільний!
2. запровадити "економічну" формулу в усіх державних органах для вирішення усіх питань. От немає у людини прав на керування ТЗ, сплатив, наприклад 1000 грн. на місяць, і їдь собі спокійно.
3. відродити інститут індульгенцій. Щоб була зрозуміла такса на звільненя від будь-чого. Хоча, ні, помиляюся, дозвіл на відстріл Слуг не слід впроваджувати.

А саме головне - слід створити СпецФондОборони, куди будуть йти всі надходження від "економічностей" і цим Фондом буде керувати Єрмак, чесно та справедливо! Іноді буде щось перепадати і Вові.
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12.06.2024 11:43 Ответить
Потужний крок до розвалу країни. Чому у такому випадку мій зять і донька повинні виконувати свій обов'язок не дивлячись, що зять був двічі поранений, а чувак із можливостями просто відкупиться?
Який моральний стан буде в армії загалом? А тим,бхто вже мобілізований будуть надавати можливість відкупитися?
Крокуємо до катастрофи..
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12.06.2024 11:44 Ответить
так і інші тобі скажуть, що ти зятем прикриваєшся, а сам не йдеш. тю.
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12.06.2024 12:29 Ответить
Так а навіщо тобі, росіянину взагалі ошиватмся на українському сайті, коли у твоєму ріному усть- зажопіньську првна ..опа ?
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12.06.2024 12:32 Ответить
я не росіянин. а ти навіщо зятем прикриваєшся?
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12.06.2024 12:32 Ответить
Як не росіянин? В тебе он вус відклеївся, що ведмедчук погано пришпандьорив
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12.06.2024 12:35 Ответить
ти на всі питання пишеш оду й ту саму маячню. тобі не соромно? та ще й зятем прикриваєшся.
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12.06.2024 12:48 Ответить
Вас ростролів ведмечук в обіг багато випустив. От тебе, три тижні як на Цензорі ведмідь зарєєстрував, а ти вже дострково за зарплатею біжиш. В чергу, троляко
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12.06.2024 13:05 Ответить
яке ж ти кончене.
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12.06.2024 13:45 Ответить
В чергу, росіянин, в хліву нє толпіться!
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12.06.2024 13:57 Ответить
Вирішуйте далі, головне не поспішайте, якщо не вірішуть це питання до моменту впровадження штрафів, то сенсу багато не буде
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12.06.2024 11:50 Ответить
навіщо створювати ці хвилювання в суспільстві?
навіщо зеленський влаштував цю примусову мобілізацію?
в росії, наприклад, платять 10 000 доларів за мобілізацію. і все тихо спокійно.
щоб в україні мобілізувати 300 000 чоловік це потрібно всього навсього 3 млрд доларів.
гроші є! євросоюз має перевести 3 млрд від прибутків з російських активів.

і не треба ніякого економічного бронювання.
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12.06.2024 11:52 Ответить
В росії за службу в армії на фронті платять рівно стільки ж як і у нас перераховуючи в долари.
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12.06.2024 12:09 Ответить
ні. там зараз 11 000 доларів за підписання контракту.
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12.06.2024 12:14 Ответить
Ну. Вам мабуть видніше.
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12.06.2024 12:23 Ответить
"СЛУГИ УРОДА" ЩОБ ВИ З.............И
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12.06.2024 11:53 Ответить
Країні треба гроші і люди, це не питання справедливості. Життя несправедливе і війна тим більше. Це питання виживання країни. Ви можете скільки завгодно нити про війну для бідних і т.д. але факт такий шо якшо завтра мобільнути всіх мажорів то після завтра чесний роботяга залишиться без роботи. А от якшо мобільнути роботягу то мажор знайде на його місце іншого.

Логіка просота маєш бабки - давай бабки, немаєш бабок - давай компетенції (робота на ВПК та ін. стат. підприємства), немаєш ні того ні іншого - іди воюй.
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12.06.2024 11:55 Ответить
А ти звідки такий пихатий?
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12.06.2024 12:04 Ответить
Я із спальні твої мамки пишу, вона тобі привіт передає, синок))
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12.06.2024 12:09 Ответить
Тоді вперед, геракле, доводь всім свою крутизну, а не патякай тут.
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12.06.2024 15:38 Ответить
Бідних,хворих та старих на фронт,а впливовим,богатим та чиновникам бронь!
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12.06.2024 12:03 Ответить
Якшо хворих беруть на фронт то чого ти досі не там ? Чм ти коменти з нуля пишеш поки в танку гориш? xD
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12.06.2024 12:11 Ответить
Цікаво чи цей завіткевич хоч сам вірить в те що говорить?
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12.06.2024 12:06 Ответить
А я підтримую економічне бронювання. Просто в іншому баченні. Якщо звичайну людину мобілізовують то після навчання видають зброю, уніформу та направляють на фронт. Економічно заброньованих також навчають та відправляють на фронт. Але уніформа від Хьюго Босс, автомат з інкрустацією, гранати посеребрені. Якщо танкіст, то танк автомат, повний привід, низькопрофільні катки,салон кожа, дригло форсоване.
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12.06.2024 12:18 Ответить
С народом конечно никто не советовался,народ же эти нормы не касаются...А вообще уже поздно,веры уже нет...
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12.06.2024 12:21 Ответить
Чтобы такой делёжки не было, нужно брать не конкретной суммой, а процентом от дохода. Скажем, 20% от месячного дохода. Понятно, что у богатого этот процент может доходить до нескольких тысяч баксов ежемесячно и больше, а у обычного работяги по сути сущие копейки. Поэтому они и не согласятся на подобные справедливое решение, а назначат конкретную сумму "выкупа" своей свободы.
Всё как всегда- богатые воюют деньгами, а бедные своими жизнями.
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12.06.2024 12:21 Ответить
Что за бред? То есть забронировать всех?
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12.06.2024 15:35 Ответить
В ВР зарегистрировали новый законопроект об https://t.me/insiderUKR/76537 «экономическом бронировании» , - LB.

Что планируется:
▪️каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор 20 000 грн/месяц за работника, имеет возможность его забронировать. Оплата производится не работником, а самим бизнесом.
▪️ФОП могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.
▪️процент забронированных и процедуру будет определять Кабмин.
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12.06.2024 12:28 Ответить
Висіти на стовпах точно будете...шукаємо баланс
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12.06.2024 12:35 Ответить
значить одеським фельдшерам ( як і іншим) світить х
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12.06.2024 12:39 Ответить
Коли у комітетах ВРУ готувались зміни до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", то ідея "економічного бронювання" не знайшла схвалення. Проте, і ухвалені норми є половинчатими. Що навіює думки у авторів таких змін, як нардеп Завітневич, що "літак не полетить".
Натомість, пропонувалась зовсім інша концепція нормативної бази стосовно мобілізації.
Зокрема була пропозиція узаконити той стан суспільних відносин, який вже стихійно склався в умовах дії режиму воєнного стану впродовж більше двох років, а саме: законодавчо визначити правовий статус "воїна" в порівнянні з іншими. Тобто оголосити всіх військовозобов'язаних під час дії режиму воєнного стану, які з різних причин не мають статусу військовослужбовця (тобто "воїна") - мобілізованими в статусі "робітників/службовців" за трудовою повинністю (умовного "сервісу").
Таким чином, всі ті, хто має офіційну роботу працівника від роботодавця або є самозайнятою особою, залишаються на своїх місцях, але мають сплачувати військовий збір в розмірі до 50% від свого заробітку/доходу але не нижче мінімальної зарплати (крім працівників підприємств, що виконують оборонні замовлення).
Це правило мало б стосуватись всіх без виключення, включно із суддями, прокурорами, поліцією, іншими силовиками, а також чиновниками всіх рангів.
Всі решта, що не мають роботи чи потрібного доходу (працюють в тіньовому секторі) і які пройшли ВЛК з висновком "придатний", можуть в будь-який момент бути відряджені на підприємства, установи і організації в любій з контрольованих українською владою областей України для виконання потрібних Україні оборонних функцій у складі "трудової армії", а ухилення від даної трудової повинності вважатиметься дезертирством.
Отже, проведення такої мобілізаційної реформи одразу вивільне надпотужну потенціалтну фінансову й людську енергію "сервісу", що накопичилась за роки війни та миттєво оздоровить всі суспільні механізми, а також:
1) знизить до мінімуму тіньовий бізнес;
2) додасть до дохідної частини бюджету як мінімум 40 млрд. грн. щомісячно або по курсу $12 млрд. в рік.;
3) стимулюватиме масштабуванню виробництв озброєння і військового спорядження;
4) відсіє до набуття статусу "воїна" всіх немотивованих і слабодухих;
5) забезпечить суспільну справедливість і порядок в питанні мобілізації.
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12.06.2024 12:44 Ответить
Таке відчуття, що ця країна втратить державність, було б добре якби помилився!
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12.06.2024 12:46 Ответить
Легалізація того, що і так існує, не самий гірший варіант для нашого бантустану без конституції. А ниття про багатих, які зможуть не воювати, просто не серйозне. Ти й зараз не мобілізуєш багатого, якщо він сам не захоче. Для цього є вся корупційна інфраструктура в кілька поверхів. Для дуже багатих є ВІП-бронь, для середнячків різні там схеми з інвалідностями і т.д. Держава наскрізь гнила і хабарі беруть всі. Не візьме один хтось, так його начальник візьме, або колега в сусідньому кабінеті. Якби держава не була гнилою, то і війни б не було. Ми за ресурсами та населенням якихось 30 років тому мали всі шанси бути серед світових лідерів. Третій в світі ядерний арсенал був. Просрано все, а вони ще ниють, що багаті мають якісь привілеї. Прочухались нарешті, що тут щось не так, а то до цього все ж нормально було. Багаті бігали на штурми і копали, аж раптом закон приймають. Тепер багаті на дембель підуть мабуть.
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12.06.2024 12:47 Ответить
Це ж зовім не має відношення до мобілізації, просто черговий спосіб збагатитися.
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12.06.2024 12:50 Ответить
А как можно не делить на бедных и богатых, если сама идея косить с людей бабло? У кого его больше, тот и дома будет, а у кого меньше - тот в окоп... . Странно это всё. У меня друг в Польше зарабатывал 60-80 тыс грн, а сейчас в Украине - 15 тыс. Получается, что государство норм работы предложить не может, так ещё и денег просит. Но никого не разделяет.
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12.06.2024 12:51 Ответить
В армии Израиля воюют родственники 19 министров, в том числе Нетаньяху

Журналисты проверили, принимают ли дети израильских министров участие в боевых действиях Они обнаружили, что в частности в армию были призваны сын премьера Нетаньяху, сын президента Герцога, сыновья генерал-лейтенанта Армии обороны Израиля Ганца, двое детей министра обороны Галланта, а также четверо детей министра поселений Струк.

А у нас хоть кто-то из детей министров-депутатов-судей-прокуроров воюют? Теперь готовят для них официальную откупную от войны.
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12.06.2024 13:06 Ответить
Посмотрим, что будет когда их ( не дай Бог. конечно) поубивают!
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12.06.2024 13:20 Ответить
Я лично верю что людей не делят на бедных и богатых, убеждён что квартальные кабаны штурмуют опорники.
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12.06.2024 14:09 Ответить
Ну всё через зад! Уже шар катнули! Никто не во что в Украине не верит. Зачем плодить очередную ложь, зачем держать Народ Украины за юродивых дурачков?! Это так не работает!
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12.06.2024 14:25 Ответить
В ІСІ ЧАСИ І СКРІЗЬ БРОНЬ БУЛА ЛИШЕ В ТИХ ХТО ВИРОБЛЯВ ВІЙСЬКОВУ ПРОДУКЦІЮ,ЧИ БУВ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ І немає значення --його зарплата. Така форма держиться до останнього А коли фронт потребує живу силу--забирають і відправляють на фронт і із броні. Причому робиться це без шуму і піару. До речі ,мого рідного дядька,який працював на бронетанковому заводі і мав бронь .осінню 1944р ,коли потрібно було більше мяса.зняли з броні і відправили на фронт в Прибалтику. Через місяць там він і загинув і там похований . Це говорить ,що потрібен час для підготовки бійців, і друге--ніякої броні ЧЕРЕЗ ГРОШІ,
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12.06.2024 14:35 Ответить
Збирався реєструватись в Резерві, проходити ВЛК і будь, що буде, а тепер - ЙДІТЬ НА ЙУХ, ЗЄБ.ЛЯДІ!!!
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12.06.2024 18:08 Ответить
Ви, зелені ******, насрали на Конституцію? На основний закон країни? То на постанови всіляких дебілів мені тепер ПО.Х.уй!!!
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12.06.2024 18:09 Ответить
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