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В парламенте зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков

ВР хоче забронювати перевізників

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предприятия в сфере автомобильного транспорта смогут бронировать военнообязанных работников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на законопроект № 11334.

На странице закона нет ни текста, ни сопроводительных документов.

Однако указывается автор - народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Также читайте: Вопрос экономического бронирования рассматривается, однако наработанных алгоритмов пока нет, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

ВР (29248) перевозки (519) бронирование (153) Крейденко Владимир (3)


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Топ комментарии
+13
Більше двадцяти процентів не воювали і воювати не будуть, розгон брехні про воюватимуть всі :це брехливі казочки, такого не було і не буде, пора професійним військовим, командирам до генерала включно, суддям прокурорам, службовцям ДБР, САП.. іти і особисто воювати а не ховались по ночам і кабінетах. Я сам знаю що частина так званих бойових офіцерів далі РОПа, чи ВОПа не визжали, а мають особистим прикладом показати. Це маразм уродство що трактористи, таксисти, менеджери... інваліди воюють а професійні віцськові ховаються за їхніми спинами
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12.06.2024 06:19
+9
Починається якась дурня. Щось на зразок "параду суверенітетів окремо взятих професій". Так можна зайти дуже далеко не туди... Потрібен прозорий закон про ротацію та демобілізацію.
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12.06.2024 02:30
+8
гілки влади не працюють, відбувається казна що, поки небуде відновлено ротації президента через вибори у нас будуть робити рашку№2.
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12.06.2024 02:45
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Ще б працівників сфери розваг виключити з бронювання - всіх циркачів, футболістів, гумористів і тд...
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12.06.2024 02:13 Ответить
Починається якась дурня. Щось на зразок "параду суверенітетів окремо взятих професій". Так можна зайти дуже далеко не туди... Потрібен прозорий закон про ротацію та демобілізацію.
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12.06.2024 02:30 Ответить
гілки влади не працюють, відбувається казна що, поки небуде відновлено ротації президента через вибори у нас будуть робити рашку№2.
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12.06.2024 02:45 Ответить
Не сміши, тут закони тільки для бідних.
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12.06.2024 06:10 Ответить
Саме тому потрібно уважно ставитись до прийняття законів і вимагати їх відповідності ******** реаліям. Зокрема відповідності законів моральним нормам та уявленням про справедливість які визнаються і приймаються супільством. Якщо не вимагати рівності перед законом тоді треба втікати з країни в якій якась група можновладців ставить себе понад законом.
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12.06.2024 11:32 Ответить
Кому ставитись? Ти чи я на щось впливаєм?, ні. Чи ти не бачиш що тут живуть подвійним життям, зверху одне а під низом зовсім інше. Ніяким вдаваним контролем чи виборами, навіть майданом організованим тими ж олігархами, нічого не змінити.
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12.06.2024 13:19 Ответить
Як це кому? Нам. Кожний хто не сприймає закон справедливим повинен його ігнорувати та критикувати, що завжди врешті призводить до відміни недіючого закону. Згадайте як зе наполягав що "кожен з нас Президент", тобто вища влада в країні, і посилайте всіх до біса. Саботуйте все що вас пригижує до стану "державного і бесправного раба".
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12.06.2024 17:09 Ответить
Я так розумію програмістів програли в карти.
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12.06.2024 03:54 Ответить
ТОВАРИЩИ, ВСІ ДО АВТОДОРУ!
ВДАРИМО БРОНЮВАННЯМ ПО МОБІЛІЗАЦІІ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ!
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12.06.2024 04:35 Ответить
...і не забудьте про Харона
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12.06.2024 04:52 Ответить
Більше двадцяти процентів не воювали і воювати не будуть, розгон брехні про воюватимуть всі :це брехливі казочки, такого не було і не буде, пора професійним військовим, командирам до генерала включно, суддям прокурорам, службовцям ДБР, САП.. іти і особисто воювати а не ховались по ночам і кабінетах. Я сам знаю що частина так званих бойових офіцерів далі РОПа, чи ВОПа не визжали, а мають особистим прикладом показати. Це маразм уродство що трактористи, таксисти, менеджери... інваліди воюють а професійні віцськові ховаються за їхніми спинами
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12.06.2024 06:19 Ответить
це такий вираз - воювати будуть всі... та дуже невдалий..., чомусь всі уявляють, що в армію потрібні виключно штурмовики..., це не так. в армії сильний дефіцит інших професій та взагалі в тилу потрібні сили, які працюють виключно на армію й це теж мобілізація, про це чомусь ніхто не говорить..., а тцк й поготів, його задача тебе схопити й відправити куди треба ближче до 0...
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12.06.2024 08:57 Ответить
Вообще логично. Слишком легко раздавать водителям повестки. Они тупо увольняются и не хотят больше ничего перевозить. Логистика страдает.
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12.06.2024 08:13 Ответить
Логично, логично.
Согласно логике водителей после увольнения они будут защищены от получения повесток
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12.06.2024 08:31 Ответить
Не защищены, а менее уязвимы. Если ты водитель то шансы получить повестку = 100%. Ты все время на виду, проезжаешь блокпосты и т.д.
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12.06.2024 08:45 Ответить
Ну как бы да.
После увольнения повестки выдавать будет только ТЦК, где они стоят на учете. А не кто нипопадя, выйдя на дорогу наловить бедолаг, потому что план горит.
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12.06.2024 08:48 Ответить
Ну толку якби ну дуже то і багато з того. Ну як людина може зараз забронюватись, якщо перед подачею документів на броню, вимагають щоб особа пройшла ВЛК, інакше бронювання не світить. Після ВЛК в кращому випадку дають бойову повістку на найближчу дату, в гіршому мобілізують одразу, це все вчора довели на власному прикладі працівники швидкої допомоги Одеси
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12.06.2024 10:07 Ответить
Бронировать смогут сразу на фронт? Учитывая как у нас тцк работает и после влк сразу боевую вручают то удачи найти водил
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12.06.2024 11:05 Ответить
 
 