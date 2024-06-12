В парламенте зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предприятия в сфере автомобильного транспорта смогут бронировать военнообязанных работников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на законопроект № 11334.
На странице закона нет ни текста, ни сопроводительных документов.
Однако указывается автор - народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.
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ВДАРИМО БРОНЮВАННЯМ ПО МОБІЛІЗАЦІІ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ!
Согласно логике водителей после увольнения они будут защищены от получения повесток
После увольнения повестки выдавать будет только ТЦК, где они стоят на учете. А не кто нипопадя, выйдя на дорогу наловить бедолаг, потому что план горит.