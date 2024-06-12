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Новини
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У парламенті зареєстрували законопроєкт про бронювання перевізників

ВР хоче забронювати перевізників

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким підприємства у сфері автомобільного транспорту зможуть бронювати військовозобов’язаних працівників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням законопроєкт № 11334.

На сторінці закону немає ані тексту, ані супровідних документів.

Однак вказується автор - народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Читайте: Від мобілізації забронювали 5% водіїв міжнародних рейсів, решта відмовляється їхати, – АсМАП

Автор: 

ВР (14992) перевезення (1009) бронювання (339) Крейденко (4)


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Топ коментарі
+13
Більше двадцяти процентів не воювали і воювати не будуть, розгон брехні про воюватимуть всі :це брехливі казочки, такого не було і не буде, пора професійним військовим, командирам до генерала включно, суддям прокурорам, службовцям ДБР, САП.. іти і особисто воювати а не ховались по ночам і кабінетах. Я сам знаю що частина так званих бойових офіцерів далі РОПа, чи ВОПа не визжали, а мають особистим прикладом показати. Це маразм уродство що трактористи, таксисти, менеджери... інваліди воюють а професійні віцськові ховаються за їхніми спинами
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12.06.2024 06:19
+9
Починається якась дурня. Щось на зразок "параду суверенітетів окремо взятих професій". Так можна зайти дуже далеко не туди... Потрібен прозорий закон про ротацію та демобілізацію.
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12.06.2024 02:30
+8
гілки влади не працюють, відбувається казна що, поки небуде відновлено ротації президента через вибори у нас будуть робити рашку№2.
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12.06.2024 02:45
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Ще б працівників сфери розваг виключити з бронювання - всіх циркачів, футболістів, гумористів і тд...
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12.06.2024 02:13 Відповісти
Починається якась дурня. Щось на зразок "параду суверенітетів окремо взятих професій". Так можна зайти дуже далеко не туди... Потрібен прозорий закон про ротацію та демобілізацію.
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12.06.2024 02:30 Відповісти
гілки влади не працюють, відбувається казна що, поки небуде відновлено ротації президента через вибори у нас будуть робити рашку№2.
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12.06.2024 02:45 Відповісти
Не сміши, тут закони тільки для бідних.
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12.06.2024 06:10 Відповісти
Саме тому потрібно уважно ставитись до прийняття законів і вимагати їх відповідності ******** реаліям. Зокрема відповідності законів моральним нормам та уявленням про справедливість які визнаються і приймаються супільством. Якщо не вимагати рівності перед законом тоді треба втікати з країни в якій якась група можновладців ставить себе понад законом.
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12.06.2024 11:32 Відповісти
Кому ставитись? Ти чи я на щось впливаєм?, ні. Чи ти не бачиш що тут живуть подвійним життям, зверху одне а під низом зовсім інше. Ніяким вдаваним контролем чи виборами, навіть майданом організованим тими ж олігархами, нічого не змінити.
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12.06.2024 13:19 Відповісти
Як це кому? Нам. Кожний хто не сприймає закон справедливим повинен його ігнорувати та критикувати, що завжди врешті призводить до відміни недіючого закону. Згадайте як зе наполягав що "кожен з нас Президент", тобто вища влада в країні, і посилайте всіх до біса. Саботуйте все що вас пригижує до стану "державного і бесправного раба".
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12.06.2024 17:09 Відповісти
Я так розумію програмістів програли в карти.
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12.06.2024 03:54 Відповісти
ТОВАРИЩИ, ВСІ ДО АВТОДОРУ!
ВДАРИМО БРОНЮВАННЯМ ПО МОБІЛІЗАЦІІ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ!
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12.06.2024 04:35 Відповісти
...і не забудьте про Харона
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12.06.2024 04:52 Відповісти
Більше двадцяти процентів не воювали і воювати не будуть, розгон брехні про воюватимуть всі :це брехливі казочки, такого не було і не буде, пора професійним військовим, командирам до генерала включно, суддям прокурорам, службовцям ДБР, САП.. іти і особисто воювати а не ховались по ночам і кабінетах. Я сам знаю що частина так званих бойових офіцерів далі РОПа, чи ВОПа не визжали, а мають особистим прикладом показати. Це маразм уродство що трактористи, таксисти, менеджери... інваліди воюють а професійні віцськові ховаються за їхніми спинами
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12.06.2024 06:19 Відповісти
це такий вираз - воювати будуть всі... та дуже невдалий..., чомусь всі уявляють, що в армію потрібні виключно штурмовики..., це не так. в армії сильний дефіцит інших професій та взагалі в тилу потрібні сили, які працюють виключно на армію й це теж мобілізація, про це чомусь ніхто не говорить..., а тцк й поготів, його задача тебе схопити й відправити куди треба ближче до 0...
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12.06.2024 08:57 Відповісти
Вообще логично. Слишком легко раздавать водителям повестки. Они тупо увольняются и не хотят больше ничего перевозить. Логистика страдает.
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12.06.2024 08:13 Відповісти
Логично, логично.
Согласно логике водителей после увольнения они будут защищены от получения повесток
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12.06.2024 08:31 Відповісти
Не защищены, а менее уязвимы. Если ты водитель то шансы получить повестку = 100%. Ты все время на виду, проезжаешь блокпосты и т.д.
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12.06.2024 08:45 Відповісти
Ну как бы да.
После увольнения повестки выдавать будет только ТЦК, где они стоят на учете. А не кто нипопадя, выйдя на дорогу наловить бедолаг, потому что план горит.
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12.06.2024 08:48 Відповісти
Ну толку якби ну дуже то і багато з того. Ну як людина може зараз забронюватись, якщо перед подачею документів на броню, вимагають щоб особа пройшла ВЛК, інакше бронювання не світить. Після ВЛК в кращому випадку дають бойову повістку на найближчу дату, в гіршому мобілізують одразу, це все вчора довели на власному прикладі працівники швидкої допомоги Одеси
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12.06.2024 10:07 Відповісти
Бронировать смогут сразу на фронт? Учитывая как у нас тцк работает и после влк сразу боевую вручают то удачи найти водил
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12.06.2024 11:05 Відповісти
 
 