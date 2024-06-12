У парламенті зареєстрували законопроєкт про бронювання перевізників

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким підприємства у сфері автомобільного транспорту зможуть бронювати військовозобов’язаних працівників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням законопроєкт № 11334.

На сторінці закону немає ані тексту, ані супровідних документів.

Однак вказується автор - народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

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