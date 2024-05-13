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Від мобілізації забронювали 5% водіїв міжнародних рейсів, решта відмовляється їхати, – АсМАП

фура,фури

Міжнародні перевізники забронювали від мобілізації менше 5% працівників, перед набуттям чинності закону про посилення мобілізаціі 18 травня водії відмовляються виконувати міжнародні рейси.

Про це віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України (АсМАП) Володимир Балін розповів під час пресконференції, передає Укрінформ.

За його інформацією, станом на 6 травня до Міністерства з розвитку громад, територій та інфраструктури звернулося 18 компаній, з яких статус критично важливого отримали тільки 5. За оцінками учасників ринку автоперевезень, наразі заброньовані від мобілізації менше 5% працівників галузі.

За словами Баліна, через недосконалу систему бронювання та посилання відповідальності за порушення правил військового обліку водії відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.

"В "Є-черзі", незважаючи на сезон, зменшується кількість реєстрацій. Водії відмовляються виходити в рейси, бо бояться, що їх зупинять на пунктах пропуску, а такі випадки вже є, або, перетнувши кордон, кидають транспортні засоби, вантаж і не повертаються в Україну", – розповів віцепрезидент АсМАП.

Він спрогнозував, що ситуація ускладниться з 18 травня, коли набере чинності новий закон про мобілізацію.

"Нібито прикордонники на пунктах пропуску вже попереджають водіїв, що з 18 травня без відмітки в облікових документах вони не будуть їх випускати за кордон. На сьогодні таких вказівок немає, але ми всі розуміємо, що з 18 травня у прикордонників з'явиться право вимагати ці документи у будь-якої людини", – додав Балін.

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Як повідомлялося, раніше Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) заявила, що співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мобілізовують водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні рейси.

Зокрема, перевізники повідомляють про численні випадки затримання водіїв, після чого їх примусово доставляли до приміщення ТЦК, де швидко мобілізували і одразу ж направили для проходження військової служби до військових частин. Водночас вантажівки залишились без нагляду.

Автор: 

вантажі (1296) перевезення (644) водії (69)


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Топ коментарі
+27
це навіть крутіше ніж блокада ролниками пунктів пропуску.
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13.05.2024 18:10
+26
Тоді вони зберуть останні чемодани і злиняють через "залізні кордони" до своїх сімей Марбельї та Монако.
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13.05.2024 18:20
+24
Правильно роблять. Коли все на..й зупинеться в країні, може тоді зелені одупляться
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13.05.2024 18:15
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це навіть крутіше ніж блокада ролниками пунктів пропуску.
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13.05.2024 18:10 Відповісти
Это то, что и было надо дерьмачатине и его кураторам на параше.
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13.05.2024 18:40 Відповісти
бо для зелених повні кабінети молодих здорових уібанів важливіще ніж поставка необхідних для економіки та фронту вантажів.
головне електорат.
десь, скоро, ще пара міністерств з"явиться, замість одного Кубракового.
чиновників побільшає
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13.05.2024 18:44 Відповісти
трускавецький університет державного управління.
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13.05.2024 18:48 Відповісти
Що ви від клоунів хочете?

Там аби гроші красти!
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13.05.2024 19:07 Відповісти
Що " крутіше"? Чим водії фур відрізняються від тракториста, чи фермера, чи будівельника? У водіїв фур фейси обличчя рівніші?
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13.05.2024 21:11 Відповісти
добре. Використав недоречне слово. Точніше було сказати - "ефективніше".
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13.05.2024 21:26 Відповісти
Правильно роблять. Коли все на..й зупинеться в країні, може тоді зелені одупляться
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13.05.2024 18:15 Відповісти
Тоді вони зберуть останні чемодани і злиняють через "залізні кордони" до своїх сімей Марбельї та Монако.
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13.05.2024 18:20 Відповісти
У головного клоуна і квартирка уже прикуплена у Лондоні для такого випадку.
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13.05.2024 18:22 Відповісти
В Британії його 100% пристрелять. Якраз там зєленій шмарклі нічого не світить крім смерті. Воно ж тупе і не знає що там насправді відбувається. А там дуже багато дуже злих українців і навіть є памятник князю Володимиру...
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13.05.2024 18:47 Відповісти
Ну що пристрелять - це спірно. Охорони у нього навіть у Британії буде не мало.
До речі судячи про нього і його оточення можна сказати що його і в Україні більшість народу ненавидить не менше, ніж Пуйла. Але ще ніхто не пристрілив.
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13.05.2024 18:51 Відповісти
Тут проблема легітимності. Спершу сміття треба вимести, а вже потім розвіяти...
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13.05.2024 18:53 Відповісти
Його приберуть кацапи , раніше , чи пізніше , як використаний презерватив , як свідка , як дурня , що взяв гроші в Омані .
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13.05.2024 19:23 Відповісти
Злі язика подейкують що зє взяв амазами а не грошима...
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13.05.2024 22:47 Відповісти
Не квартира ( квартиру давно мав ) , а особняк , і не прикуплений , а побудований . Щодо квартири , то зелений квартал майже повністю вулицю у Лондоні викупив .
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13.05.2024 19:26 Відповісти
Думаю Израиль это говно и приютит....там политика такая,укрывать у себя все "свое" воровитое дерьмо с баблом,которые они грабят по другим странам.А потом оказывается чудесным образом еврейский паспорт,а евреи "своих" типа не выдают.Откатанная схема...Уже сколько раз такое было.А в случае чего,можно сразу начинать визжать об антисемитизме.Усе продумано до мелочей
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13.05.2024 19:31 Відповісти
Світовий досвід свідчить, що в таких умовах (коли нема кому возити) першим зупиняється перевезення життєво необхідних вантажів, останнім - предметів розкошів.
Перевезення заборонених вантажів (зброї, наркоти, паленого алкоголю тощо) не зупиняєтбся ні при яких умовах.
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13.05.2024 18:25 Відповісти
Саджайте за кермо червонопиких ТаЦаКів.
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13.05.2024 18:17 Відповісти
Розкрадуть вантаж і так само залишаться за кордоном, тим паче, що на гарне та безбідне життя більшість з них вже назбирали.
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13.05.2024 18:29 Відповісти
Зе-бардак
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13.05.2024 18:20 Відповісти
Скоро перестане вистачати в магазинах продуктів, одягу в магазинах. Сировини на фабриках і заводах, які ще працюють.
Плюс з України агропродуція яка йде в ЄС перестане транспортуватись.
Зе-шобла і тут себе показала дуже мудро, хоча її обрали 73% мудрого наріду.
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13.05.2024 18:21 Відповісти
Про мудного 73% це я вітаю,жеріть тепер по пріколу,прікольно чи ще не зовсім?
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13.05.2024 22:36 Відповісти
Я щось не врубився, так з грудня 2023 без відмітки в військово-облікових документах навіть багатодітних батьків не випускають. Хіба водіїв випускали?
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13.05.2024 18:27 Відповісти
Схоже, що випускали. Система "Шлях".
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13.05.2024 18:34 Відповісти
Дивно, я думав Шлях Шляхом, а бронь та відмітки у воєєніку однак потрібні...
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13.05.2024 18:41 Відповісти
Походу де як. На кого нарвешся. Зовсім нещодавно дальній родич з дружиною-інвалідом виїхав взагалі без проблем. Навіть нічого не перевіряли. Глянули документи МСЕК, посвідчення військовозобов'язаного і все. Нікуди не дзвонили, не перевіряли. Наліпок і штрихкодів не вимагали.
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13.05.2024 18:54 Відповісти
І от навіщо поляки блокували кордон? Питання вирішилось. А оскільки возити треба, вони спокійно зайдуть на наш ринок.
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13.05.2024 18:33 Відповісти
У польських транспортних компаніях чимало водіїв українці, які зі зрозумілих причин сюди не поїдуть, а от їх колеги, які є громадянами Польщі мають непогану нагоду заробити на тупості української влади і точно нею скористаються.
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13.05.2024 18:38 Відповісти
Через кордон завезуть, а далі їх точно ніхто не пустить. То ж будуть перевантажувати в мобілізовані фури з мобілізованими водіями, а угоди укладати з Умєровим... От так зелені кризові менеджери вирішать кризу яку самі і створили. Прибарахляться...
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13.05.2024 18:58 Відповісти
Там водіїв - поляків меншість. Поляки - пани, власники компанії. А водії, робоче бидло - це якраз українці. Які не поїдуть через кордон. Але, головні гроші - це перевезення в Західній Європі.
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14.05.2024 11:28 Відповісти
Українська асоціація перевізників два роки грала членом на роялі, вірили що 2023 стане роком перемоги. А от на підприємстві на якому я працюю жінок з водійськими посвідченнями почали набирати ще у лютому 23р. На цей момент вже понад 60% водіїв у нас це жінки. От у чому полягає різниця між зеленими довбнями та німецькими інвесторами.
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13.05.2024 18:36 Відповісти
Та можна і багатодітних набирати, і 60+. Але дивно, що бронювати важко.
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13.05.2024 18:42 Відповісти
Думаю що проблема з бронюванням має декілька складових:1) це те що зелені недоумки перше щось роблять і тільки через місяць починають розуміти що зробили, 2) це те що ці імбецили можуть прогнозувати розвиток ситуації максимум на 3-и секунди вперед, 3) ну й останнє це те що зелені кретини ніколи не виходять з найгіршого варіанту розвитку ситуації, а вперто і на постійній основі вірять в чудо.
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13.05.2024 19:07 Відповісти
Чесно ще не бачив жінку на фурі... цікаво як вони колесо замінять? або якусь запчастину якщо фура стане
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13.05.2024 18:50 Відповісти
Для цього є технічна служба підтримки.
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14.05.2024 11:29 Відповісти
або, перетнувши кордон, кидають транспортні засоби, вантаж і не повертаються в Україну", Джерело: https://biz.censor.net/n3489210 Тобто є і такі, що влаштовуються на роботу тільки на дорогу до кордону?
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13.05.2024 18:36 Відповісти
По негласному согласию работодателя
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13.05.2024 19:12 Відповісти
Зате кловани на сцені ********** розводять не боячись-вони броньовані.
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13.05.2024 18:39 Відповісти
Вже привезли коробку кацапських патронів з чорними головками...
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13.05.2024 18:51 Відповісти
Так руйнувати економіку України "узеленськи" почали ще до КОВІДу. Зараз просто добивають...
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13.05.2024 18:41 Відповісти
Ринок міжнародних перевезень відійде полякам, румунам, угорцям, чехам і словакам. А нам? *** вам! Нарада закінчена, всі по домам...
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13.05.2024 18:49 Відповісти
Саме цікаве, що берегти життя солдатів на фронті, такий варіант клоуни взагалі не розглядають!
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13.05.2024 19:13 Відповісти
Розглядають, але у них все по дебільному.
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13.05.2024 22:51 Відповісти
Цей ринок ніколи нам не належав. Більше того, ми ввійшли на цей ринок лише в 2022 році.
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14.05.2024 11:31 Відповісти
До війни такого ринку перевезень в Україну в таких великих обсягах як такого не існувало.
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14.05.2024 13:18 Відповісти
Важливо щоб клоуни та поліцаї були заброньовані.
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13.05.2024 19:16 Відповісти

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