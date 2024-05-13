Від мобілізації забронювали 5% водіїв міжнародних рейсів, решта відмовляється їхати, – АсМАП

Міжнародні перевізники забронювали від мобілізації менше 5% працівників, перед набуттям чинності закону про посилення мобілізаціі 18 травня водії відмовляються виконувати міжнародні рейси.

Про це віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України (АсМАП) Володимир Балін розповів під час пресконференції, передає Укрінформ.

За його інформацією, станом на 6 травня до Міністерства з розвитку громад, територій та інфраструктури звернулося 18 компаній, з яких статус критично важливого отримали тільки 5. За оцінками учасників ринку автоперевезень, наразі заброньовані від мобілізації менше 5% працівників галузі.

За словами Баліна, через недосконалу систему бронювання та посилання відповідальності за порушення правил військового обліку водії відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.

"В "Є-черзі", незважаючи на сезон, зменшується кількість реєстрацій. Водії відмовляються виходити в рейси, бо бояться, що їх зупинять на пунктах пропуску, а такі випадки вже є, або, перетнувши кордон, кидають транспортні засоби, вантаж і не повертаються в Україну", – розповів віцепрезидент АсМАП.

Він спрогнозував, що ситуація ускладниться з 18 травня, коли набере чинності новий закон про мобілізацію.

"Нібито прикордонники на пунктах пропуску вже попереджають водіїв, що з 18 травня без відмітки в облікових документах вони не будуть їх випускати за кордон. На сьогодні таких вказівок немає, але ми всі розуміємо, що з 18 травня у прикордонників з'явиться право вимагати ці документи у будь-якої людини", – додав Балін.

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Як повідомлялося, раніше Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) заявила, що співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мобілізовують водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні рейси.

Зокрема, перевізники повідомляють про численні випадки затримання водіїв, після чого їх примусово доставляли до приміщення ТЦК, де швидко мобілізували і одразу ж направили для проходження військової служби до військових частин. Водночас вантажівки залишились без нагляду.