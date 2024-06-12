Економічне бронювання в Україні точно буде. Шукатимемо баланс, щоб "не ділили на бідних і багатих", - "слуга народу" Завітневич
Ідея економічного бронювання від мобілізації точно буде запроваджена в Україні. У якому форматі - поки що невідомо.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич в інтерв’ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
"В якомусь вигляді, я думаю, воно точно буде", - зазначив він.
Завітневич зауважив, що суспільство розкололося в питанні економічного бронювання, "щоб ми не ділили на бідних і багатих".
"Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт", - додав "слуга народу".
Економічне бронювання
Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.
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1. запровадити "економічну" таксу в судах, щоб не було хабарів. Наприклад, один рік позбавлення волі - 5000 грн. Сплатив, і ти вільний!
2. запровадити "економічну" формулу в усіх державних органах для вирішення усіх питань. От немає у людини прав на керування ТЗ, сплатив, наприклад 1000 грн. на місяць, і їдь собі спокійно.
3. відродити інститут індульгенцій. Щоб була зрозуміла такса на звільненя від будь-чого. Хоча, ні, помиляюся, дозвіл на відстріл Слуг не слід впроваджувати.
А саме головне - слід створити СпецФондОборони, куди будуть йти всі надходження від "економічностей" і цим Фондом буде керувати Єрмак, чесно та справедливо! Іноді буде щось перепадати і Вові.
Який моральний стан буде в армії загалом? А тим,бхто вже мобілізований будуть надавати можливість відкупитися?
Крокуємо до катастрофи..
навіщо зеленський влаштував цю примусову мобілізацію?
в росії, наприклад, платять 10 000 доларів за мобілізацію. і все тихо спокійно.
щоб в україні мобілізувати 300 000 чоловік це потрібно всього навсього 3 млрд доларів.
гроші є! євросоюз має перевести 3 млрд від прибутків з російських активів.
і не треба ніякого економічного бронювання.
Логіка просота маєш бабки - давай бабки, немаєш бабок - давай компетенції (робота на ВПК та ін. стат. підприємства), немаєш ні того ні іншого - іди воюй.
Всё как всегда- богатые воюют деньгами, а бедные своими жизнями.
Что планируется:
▪️каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор 20 000 грн/месяц за работника, имеет возможность его забронировать. Оплата производится не работником, а самим бизнесом.
▪️ФОП могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.
▪️процент забронированных и процедуру будет определять Кабмин.
Натомість, пропонувалась зовсім інша концепція нормативної бази стосовно мобілізації.
Зокрема була пропозиція узаконити той стан суспільних відносин, який вже стихійно склався в умовах дії режиму воєнного стану впродовж більше двох років, а саме: законодавчо визначити правовий статус "воїна" в порівнянні з іншими. Тобто оголосити всіх військовозобов'язаних під час дії режиму воєнного стану, які з різних причин не мають статусу військовослужбовця (тобто "воїна") - мобілізованими в статусі "робітників/службовців" за трудовою повинністю (умовного "сервісу").
Таким чином, всі ті, хто має офіційну роботу працівника від роботодавця або є самозайнятою особою, залишаються на своїх місцях, але мають сплачувати військовий збір в розмірі до 50% від свого заробітку/доходу але не нижче мінімальної зарплати (крім працівників підприємств, що виконують оборонні замовлення).
Це правило мало б стосуватись всіх без виключення, включно із суддями, прокурорами, поліцією, іншими силовиками, а також чиновниками всіх рангів.
Всі решта, що не мають роботи чи потрібного доходу (працюють в тіньовому секторі) і які пройшли ВЛК з висновком "придатний", можуть в будь-який момент бути відряджені на підприємства, установи і організації в любій з контрольованих українською владою областей України для виконання потрібних Україні оборонних функцій у складі "трудової армії", а ухилення від даної трудової повинності вважатиметься дезертирством.
Отже, проведення такої мобілізаційної реформи одразу вивільне надпотужну потенціалтну фінансову й людську енергію "сервісу", що накопичилась за роки війни та миттєво оздоровить всі суспільні механізми, а також:
1) знизить до мінімуму тіньовий бізнес;
2) додасть до дохідної частини бюджету як мінімум 40 млрд. грн. щомісячно або по курсу $12 млрд. в рік.;
3) стимулюватиме масштабуванню виробництв озброєння і військового спорядження;
4) відсіє до набуття статусу "воїна" всіх немотивованих і слабодухих;
5) забезпечить суспільну справедливість і порядок в питанні мобілізації.
Журналисты проверили, принимают ли дети израильских министров участие в боевых действиях Они обнаружили, что в частности в армию были призваны сын премьера Нетаньяху, сын президента Герцога, сыновья генерал-лейтенанта Армии обороны Израиля Ганца, двое детей министра обороны Галланта, а также четверо детей министра поселений Струк.
А у нас хоть кто-то из детей министров-депутатов-судей-прокуроров воюют? Теперь готовят для них официальную откупную от войны.