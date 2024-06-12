Економічне бронювання в Україні точно буде. Шукатимемо баланс, щоб "не ділили на бідних і багатих", - "слуга народу" Завітневич

Ідея економічного бронювання від мобілізації точно буде запроваджена в Україні. У якому форматі - поки що невідомо.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич в інтерв’ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"В якомусь вигляді, я думаю, воно точно буде", - зазначив він.

Завітневич зауважив, що суспільство розкололося в питанні економічного бронювання, "щоб ми не ділили на бідних і багатих".

"Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт", - додав "слуга народу".

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Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.