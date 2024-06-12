Вопрос демобилизации исключили из законопроекта по просьбе Сырского и Умерова из-за изменения ситуации на фронте, - "слуга народа" Завитневич
Демобилизацию исключили из рассмотрения законопроекта о мобилизации, потому что когда закон разрабатывался в 2023 году, на фронте была одна ситуация, а когда пришло время его принимать - совсем другая. Об этом писали в письме главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.
Об этом в интервью BBC сообщил председатель комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.
"Конечно, мы прислушивались к главкому, к министру обороны. Да, было большое желание прописать демобилизацию, мы это понимаем. Во время поездок на фронт мы видели, что воевать более двух лет - это очень-очень тяжело. Тем более некоторые бригады, в силу разных причин, не имели возможности сделать полноценную ротацию", - отметил он.
По словам Завитневича, если бы это приняли, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент.
"Представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться? Поэтому риски были огромные", - отметил нардеп.
По его словам, законопроект о демобилизации начнут обсуждать не ранее чем через 2-3 месяца.
"Этот законопроект готовит министерство обороны вместе с Генеральным штабом. У нас он не готовится пока что. Но нужно постоянно быть в контакте с ними и посмотреть на результаты мобилизации, которые будут через 2-3 месяца. И тогда уже можно будет говорить о сроках демобилизации. Это действительно нужно", - добавил Завитневич.
Демобилизация военных
Ранее сообщалось, что Верховная Рада убрала поправку о демобилизации из правительственного законопроекта о мобилизации.
В то же время представители Минобороны Украины и Генштаба ВСУ работают над законопроектом о демобилизации, в ближайшие месяцы появится его версия, которую затем подадут в парламент.
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не вистачає матюків!
бійці не будуть мати бодай ротації чи відпустки, бо хтось вже забашляв аби не сидіти на нулі під обстрілом
і у скільки гривень ЗЄлєнський оцінить життя Українського Воїна ?
Курва!👿
при сирському что-то другоє...
ми так і зрозуміли, бо люди не дурні - марафон не дивляться
За мобілізацію відповідає президент, це його обовязок!
Брав участь в сходці в Туреччині в Стамбулі ы в Прип'яті на початку вторгнення 22 року і скоріше за все , щось ***** понапідписував.
Тепер треба виконувати.
Ротацію зробили, але від слова "рот".
на фронті умови напружені, надскладні, люди повинні відпочивати,
стомлена людина гірше виконує завдання
По перше ті що попадають новачки вони не маєть ніяких реальних знань щоб діяти в бойовій ситуації... і ще й за словами Наливайченка зараз скоротили період навчання до 1.5 місяці ... хоча навіть в совку 3 місяці готували і змішування з бійцями з бойовим досвідом дає їм більше сміливості, знань і шанс вижити взагалі... це правила воєн і ніхто їх нових не придумує
По друге уже не секрет що бажаючих воювати в тилу вже немає... ті що пишуть про патріотизм в соцмережах в реальності ніколи не підуть... і новобранці попадають тільки під примусом... якщо хтось йде добровільно то тільки на тилові посади або на дронщиків... І мотивація в людей яких силою загнали у військо нульова.... і якщо зібрати повністю підрозділ з таких то їх ефективність буде низькою виконувати бойові задачі...
Тому перемішування із старожилами трохи змінює мотивацію тих новобранців... хоча як говорять... тепер багато військових в соцмережах то нічого не змінює... але військове керівництво вважає по іншому...