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Новости Война
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Вопрос демобилизации исключили из законопроекта по просьбе Сырского и Умерова из-за изменения ситуации на фронте, - "слуга народа" Завитневич

Демобілізація в Україні

Демобилизацию исключили из рассмотрения законопроекта о мобилизации, потому что когда закон разрабатывался в 2023 году, на фронте была одна ситуация, а когда пришло время его принимать - совсем другая. Об этом писали в письме главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

Об этом в интервью BBC сообщил председатель комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы прислушивались к главкому, к министру обороны. Да, было большое желание прописать демобилизацию, мы это понимаем. Во время поездок на фронт мы видели, что воевать более двух лет - это очень-очень тяжело. Тем более некоторые бригады, в силу разных причин, не имели возможности сделать полноценную ротацию", - отметил он.

По словам Завитневича, если бы это приняли, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент.

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"Представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться? Поэтому риски были огромные", - отметил нардеп.

По его словам, законопроект о демобилизации начнут обсуждать не ранее чем через 2-3 месяца.

"Этот законопроект готовит министерство обороны вместе с Генеральным штабом. У нас он не готовится пока что. Но нужно постоянно быть в контакте с ними и посмотреть на результаты мобилизации, которые будут через 2-3 месяца. И тогда уже можно будет говорить о сроках демобилизации. Это действительно нужно", - добавил Завитневич.

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Демобилизация военных

Ранее сообщалось, что Верховная Рада убрала поправку о демобилизации из правительственного законопроекта о мобилизации.

В то же время представители Минобороны Украины и Генштаба ВСУ работают над законопроектом о демобилизации, в ближайшие месяцы появится его версия, которую затем подадут в парламент.

Автор: 

мобилизация (2771) демобилизация (155) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+21
Тобто, узаконили пожиттєве рабство?
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12.06.2024 11:40
+16
Лапша на уши.... Зе як була Зе так ы буде брехати....
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12.06.2024 11:38
+13
російський бізнесмен з бізнесом зареєстрованим в Криму.
Брав участь в сходці в Туреччині в Стамбулі ы в Прип'яті на початку вторгнення 22 року і скоріше за все , щось ***** понапідписував.
Тепер треба виконувати.
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12.06.2024 11:49
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Лапша на уши.... Зе як була Зе так ы буде брехати....
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12.06.2024 11:38 Ответить
Тобто, узаконили пожиттєве рабство?
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12.06.2024 11:40 Ответить
Пожиттєве не будет. Вже зараз останніх вигрібають з вулиць
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12.06.2024 11:44 Ответить
До останніх ще далеко. То в кремлі размєчталісь.
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12.06.2024 11:47 Ответить
Не ІПСОньте! ))
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12.06.2024 12:13 Ответить
лише для бідних - "економічєским бронірованієм"

не вистачає матюків!
бійці не будуть мати бодай ротації чи відпустки, бо хтось вже забашляв аби не сидіти на нулі під обстрілом

і у скільки гривень ЗЄлєнський оцінить життя Українського Воїна ?

Курва!👿
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12.06.2024 11:47 Ответить
Скажу так, - демобілізація тільки для обраних. Нещодавно сина сусідки демобілізували. До цього пристроїли "айтішніком" у штаб, після року "служби" - демобілізували за скромну сумму. Ще й УБД отримає.
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12.06.2024 11:55 Ответить
Так ти ж не хочеш йти воювати, а хтось повинен Україну боронити.
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12.06.2024 12:47 Ответить
Закон як дишло? То що ж то за "закон" який приймається "на сьогодні" на прохання тих "зацікавлених", хто під його дію не підпадає? Це профанація і нахабне зловживання принципами Права. Такі закони люди не вважають легітимними і тому порушують.
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12.06.2024 11:40 Ответить
Хлопці писали - якшо ми "дембельнемось" - тои фронт піде за нами
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12.06.2024 11:41 Ответить
при Залужному було что-то одно, а

при сирському что-то другоє...

ми так і зрозуміли, бо люди не дурні - марафон не дивляться
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12.06.2024 11:41 Ответить
Дивно, але я точно пам'ятаю, що пункт про демобілізацію вичеркивали ще зимово-весною, коли ситуація на фронті інша була Куда ви взагалі цих людей деваете, якщо вже згрібаєте останніх хворих і кому за 50 років?
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12.06.2024 11:42 Ответить
це бізнес, щоб дембельнутись шукають всілякі шляхи, зазвичай вони дуже багато уе вартують... Чи Ви думаєте гребуть усіх підряд бо втрати великі, ні просто багато людей зрозуміли що дембеля не буде і прийдеться башляти щоб звільнитись з рабства.
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12.06.2024 12:23 Ответить
Ідете на найближчий цвинтар та дивитесь на кількість могил під прапорами. Отам більшість з них, бо всі ті розмови, що у нас бережуть людей це абсолютна маячня. Бережуть тільки в окремих підрозділах, якими командують не "совки", але туди прості мобілізовані не часто попадають, бо їх командири не хочуть брати хворих, старих та слабких.
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12.06.2024 12:38 Ответить
Зермакам головне перекласти весь негатив на ЗСУ.
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12.06.2024 11:44 Ответить
Все погане - то ЗСУ, все для народа - то Найвеличніший Зенелох зі своїми менеджерами.

За мобілізацію відповідає президент, це його обовязок!
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12.06.2024 12:38 Ответить
Умэров це хто? Чим знаменитий?
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12.06.2024 11:45 Ответить
російський бізнесмен з бізнесом зареєстрованим в Криму.
Брав участь в сходці в Туреччині в Стамбулі ы в Прип'яті на початку вторгнення 22 року і скоріше за все , щось ***** понапідписував.
Тепер треба виконувати.
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12.06.2024 11:49 Ответить
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12.06.2024 11:50 Ответить
Конституційний Суд в країні абсолютно недієздатний. Це збіговисько корумпованих ворогів народу для яких власна дупа в теплі дорожча за все на світі включаючи Державу і майбутнє народу. Будь який закон в країні має прийматися тільки після доведеної відповідності Конституції. ПРийнятий кулуарно закон про мобілізацію не відповідає основним положенням Конституції.
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12.06.2024 11:47 Ответить
Дайош бур'яну безкутную на міністра оборони!
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12.06.2024 11:48 Ответить
Так вона ним і є
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12.06.2024 11:52 Ответить
А хто тоді головнокоМАНДУвач???
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12.06.2024 11:54 Ответить
в Печерському борделі вже пересуванням кроватєй не обійтись ...👿
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12.06.2024 11:51 Ответить
Снимайте бронь с держслужбы,пусть повоюют,отпустите домой тех,кто два года честно воевал за Родину.
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12.06.2024 11:52 Ответить
а за что воюют кацапы в чужой стране?
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12.06.2024 12:08 Ответить
Виходить, насрали на голову тим, хто тут місяцями волав що "хлопцям потрібна ротація".
Ротацію зробили, але від слова "рот".
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12.06.2024 11:54 Ответить
Ці не українці, навмисне демотивують людей, щоб не бажали йти захищати
на фронті умови напружені, надскладні, люди повинні відпочивати,
стомлена людина гірше виконує завдання
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12.06.2024 11:56 Ответить
Ни в танк не влезть, ни на штурм пойти... Остается только в ТЦК служить, по состоянию здоровья.

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12.06.2024 12:00 Ответить
Я не прихильник влади але ніхто під час таких складних воєн не демобілізовував в історії військових з бойовим досвідом...

По перше ті що попадають новачки вони не маєть ніяких реальних знань щоб діяти в бойовій ситуації... і ще й за словами Наливайченка зараз скоротили період навчання до 1.5 місяці ... хоча навіть в совку 3 місяці готували і змішування з бійцями з бойовим досвідом дає їм більше сміливості, знань і шанс вижити взагалі... це правила воєн і ніхто їх нових не придумує

По друге уже не секрет що бажаючих воювати в тилу вже немає... ті що пишуть про патріотизм в соцмережах в реальності ніколи не підуть... і новобранці попадають тільки під примусом... якщо хтось йде добровільно то тільки на тилові посади або на дронщиків... І мотивація в людей яких силою загнали у військо нульова.... і якщо зібрати повністю підрозділ з таких то їх ефективність буде низькою виконувати бойові задачі...

Тому перемішування із старожилами трохи змінює мотивацію тих новобранців... хоча як говорять... тепер багато військових в соцмережах то нічого не змінює... але військове керівництво вважає по іншому...
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12.06.2024 12:01 Ответить
30 дней в учебке, человеку который не служил и сразу на 0. 3 месяца учебки скорее всего сказка. Или для своих
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12.06.2024 12:15 Ответить
Всі на фронт! Чи ви думаєте відсидітися, тварюки бздливі?!
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12.06.2024 12:28 Ответить
Знову все суспільство вводять в оману. Є одна проста причина. Нинішній склад як міністерств, як верховної ради, як склади всіх рівнів всіх штабів просто не взмозі виконати завдання з демобілізації. Вся сукупна маса мозкових нейронів непридатна для вирішення такої задачі. Тобто всіх нафіг на смітник. При любих демобілізації ніколи і ніде одномоментно всіх не звільняють. У кожній партії звільняючихся свій термін. Штабісти, наприклад, ніколи не звільняться. Лише тоді коли їх примусово звільнять. Чого звільнятися з штабів? Безвідповідальність там тотальна. І як стверджують вони ж самі у штабах найдосвідченіші військовослужбовці. Тоді не звільняйте штабіста і він "підтягне" новоприбулих солдат. В чому проблема? А якщо досвідченіші солдати, а не штабісти, то чому не поміняти досвідченого солдата на недосвідченого штабіста? Неможна. А чому? Тому що солдати в більшості випадків це обслуга для цих штабів. Штаби це просто говоряча роти для доповідей. А всі задачі про які трендять штабні роти виконують солдати. Тому всі штаби проти демобілізацій завжди. І обставини на фронті зовсім не впливають на вирішення поставлених задач. Просто штабам не треба ніяких рішень ні по яким питанням. Всіх влаштовує совкова система. А цивільним брешуть, брешуть і брешуть. Ха ха ха.
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12.06.2024 13:18 Ответить
Гасло Зельоних "Все вали на папєрєдніков!"
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12.06.2024 13:19 Ответить
То тепер будемо змінювати закони під кожного генерала/міністра/директора ?
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12.06.2024 14:08 Ответить
а як у другій світовій війні воювали 4 роки, і нічого, то що, розпустити армію зараз?
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12.06.2024 14:26 Ответить
Чому розпустити? Є реальні задачі, які можна реально вирішити. В штабах, наприклад, при демобілізації по своїй волі піде невеликий відсоток. Не треба рівняти першу і другу світові. Зараз війна виходить зовсім на інший рівень. Війна дронів, артилерії, реактивної артилерії, точного БК , нормальних фортифікацій, мінування і таке інше. Вся влада військова і не військова не готова і не хоче відмовлятися від ведення війни по типу першої і другої світових. У них є все прописане на всі випадки по старих совкових підручниках. Для чого вмикати мізки і воювати якістю? Більше солдатів значить більше штабів, значить більше фінансування. Більше дронів значить менше солдатів, значить менше штабів. Є багато дивних посад офіцерів. Якому виконати свої якісь функції потрібні солдати, водії, кухарі та інше. Скільки вже можна слухати про те що всі солдати підуть в один день? Це брехня. Такого ніколи не було і не буде. Штаби і міністерства переживають за себе особисто, а не за фронти. А без солдата, для чого тоді штаб. Вони там вже не годні навіть в наряди ходити, які самі ж і вигадали. Ха ха ха.
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12.06.2024 15:37 Ответить
 
 