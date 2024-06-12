Вопрос демобилизации исключили из законопроекта по просьбе Сырского и Умерова из-за изменения ситуации на фронте, - "слуга народа" Завитневич

Демобилизацию исключили из рассмотрения законопроекта о мобилизации, потому что когда закон разрабатывался в 2023 году, на фронте была одна ситуация, а когда пришло время его принимать - совсем другая. Об этом писали в письме главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

Об этом в интервью BBC сообщил председатель комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы прислушивались к главкому, к министру обороны. Да, было большое желание прописать демобилизацию, мы это понимаем. Во время поездок на фронт мы видели, что воевать более двух лет - это очень-очень тяжело. Тем более некоторые бригады, в силу разных причин, не имели возможности сделать полноценную ротацию", - отметил он.

По словам Завитневича, если бы это приняли, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент.

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"Представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться? Поэтому риски были огромные", - отметил нардеп.

По его словам, законопроект о демобилизации начнут обсуждать не ранее чем через 2-3 месяца.

"Этот законопроект готовит министерство обороны вместе с Генеральным штабом. У нас он не готовится пока что. Но нужно постоянно быть в контакте с ними и посмотреть на результаты мобилизации, которые будут через 2-3 месяца. И тогда уже можно будет говорить о сроках демобилизации. Это действительно нужно", - добавил Завитневич.

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Демобилизация военных

Ранее сообщалось, что Верховная Рада убрала поправку о демобилизации из правительственного законопроекта о мобилизации.

В то же время представители Минобороны Украины и Генштаба ВСУ работают над законопроектом о демобилизации, в ближайшие месяцы появится его версия, которую затем подадут в парламент.