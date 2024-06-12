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Новини Війна
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Питання демобілізації виключили із законопроєкту на прохання Сирського й Умєрова через зміну ситуації на фронті, - "слуга народу" Завітневич

Демобілізація в Україні

Демобілізацію виключили з розгляду законопроєкту про мобілізацію, бо коли закон розроблявся у 2023 році, на фронті була одна ситуація, а коли прийшов час його ухвалювати - зовсім інша. Про це писали в листі головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

Про це в інтерв'ю BBC повідомив голова комітету з нацбезпеки, оборони й розвідки, депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, ми дослухалися до головкома, до міністра оборони. Так, було велике бажання прописати демобілізацію, ми це розуміємо. Під час поїздок на фронт ми бачили, що воювати понад два роки – це дуже-дуже тяжко. Тим більше деякі бригади в силу різних причин не мали можливості зробити повноцінну ротацію", - зазначив він.

За словами Завітневича, якби це ухвалили, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент.

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"Уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні", - зауважив нардеп.

За його словами, законопроєкт про демобілізацію почнуть обговорювати не раніше ніж через 2-3 місяці.

"Цей законопроєкт готує міністерство оборони разом з Генеральним штабом. У нас він не готується поки що. Але потрібно постійно бути у контакті з ними й подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці. І тоді вже можна буде говорити про терміни демобілізації. Це дійсно потрібно", - додав Завітневич.

Читайте також: "Слуга народу" Грищук: Положення про демобілізацію все одно прибрали б - якщо не Рада, то Генштаб у 2025 році 

Демобілізація військових

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада прибрала правку щодо демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію.

Водночас представники Міноборони України та Генштабу ЗСУ працюють над законопроєктом про демобілізацію, найближчими місяцями з’явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту.

Автор: 

мобілізація (3070) демобілізація (110) Завітневич Олександр (55)


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Топ коментарі
+21
Тобто, узаконили пожиттєве рабство?
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12.06.2024 11:40
+16
Лапша на уши.... Зе як була Зе так ы буде брехати....
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12.06.2024 11:38
+13
російський бізнесмен з бізнесом зареєстрованим в Криму.
Брав участь в сходці в Туреччині в Стамбулі ы в Прип'яті на початку вторгнення 22 року і скоріше за все , щось ***** понапідписував.
Тепер треба виконувати.
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12.06.2024 11:49
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Лапша на уши.... Зе як була Зе так ы буде брехати....
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12.06.2024 11:38 Відповісти
Тобто, узаконили пожиттєве рабство?
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12.06.2024 11:40 Відповісти
Пожиттєве не будет. Вже зараз останніх вигрібають з вулиць
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12.06.2024 11:44 Відповісти
До останніх ще далеко. То в кремлі размєчталісь.
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12.06.2024 11:47 Відповісти
Не ІПСОньте! ))
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12.06.2024 12:13 Відповісти
лише для бідних - "економічєским бронірованієм"

не вистачає матюків!
бійці не будуть мати бодай ротації чи відпустки, бо хтось вже забашляв аби не сидіти на нулі під обстрілом

і у скільки гривень ЗЄлєнський оцінить життя Українського Воїна ?

Курва!👿
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12.06.2024 11:47 Відповісти
Скажу так, - демобілізація тільки для обраних. Нещодавно сина сусідки демобілізували. До цього пристроїли "айтішніком" у штаб, після року "служби" - демобілізували за скромну сумму. Ще й УБД отримає.
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12.06.2024 11:55 Відповісти
Так ти ж не хочеш йти воювати, а хтось повинен Україну боронити.
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12.06.2024 12:47 Відповісти
Закон як дишло? То що ж то за "закон" який приймається "на сьогодні" на прохання тих "зацікавлених", хто під його дію не підпадає? Це профанація і нахабне зловживання принципами Права. Такі закони люди не вважають легітимними і тому порушують.
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12.06.2024 11:40 Відповісти
Хлопці писали - якшо ми "дембельнемось" - тои фронт піде за нами
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12.06.2024 11:41 Відповісти
при Залужному було что-то одно, а

при сирському что-то другоє...

ми так і зрозуміли, бо люди не дурні - марафон не дивляться
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12.06.2024 11:41 Відповісти
Дивно, але я точно пам'ятаю, що пункт про демобілізацію вичеркивали ще зимово-весною, коли ситуація на фронті інша була Куда ви взагалі цих людей деваете, якщо вже згрібаєте останніх хворих і кому за 50 років?
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12.06.2024 11:42 Відповісти
це бізнес, щоб дембельнутись шукають всілякі шляхи, зазвичай вони дуже багато уе вартують... Чи Ви думаєте гребуть усіх підряд бо втрати великі, ні просто багато людей зрозуміли що дембеля не буде і прийдеться башляти щоб звільнитись з рабства.
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12.06.2024 12:23 Відповісти
Ідете на найближчий цвинтар та дивитесь на кількість могил під прапорами. Отам більшість з них, бо всі ті розмови, що у нас бережуть людей це абсолютна маячня. Бережуть тільки в окремих підрозділах, якими командують не "совки", але туди прості мобілізовані не часто попадають, бо їх командири не хочуть брати хворих, старих та слабких.
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12.06.2024 12:38 Відповісти
Зермакам головне перекласти весь негатив на ЗСУ.
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12.06.2024 11:44 Відповісти
Все погане - то ЗСУ, все для народа - то Найвеличніший Зенелох зі своїми менеджерами.

За мобілізацію відповідає президент, це його обовязок!
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12.06.2024 12:38 Відповісти
Умэров це хто? Чим знаменитий?
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12.06.2024 11:45 Відповісти
російський бізнесмен з бізнесом зареєстрованим в Криму.
Брав участь в сходці в Туреччині в Стамбулі ы в Прип'яті на початку вторгнення 22 року і скоріше за все , щось ***** понапідписував.
Тепер треба виконувати.
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12.06.2024 11:49 Відповісти
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12.06.2024 11:50 Відповісти
Конституційний Суд в країні абсолютно недієздатний. Це збіговисько корумпованих ворогів народу для яких власна дупа в теплі дорожча за все на світі включаючи Державу і майбутнє народу. Будь який закон в країні має прийматися тільки після доведеної відповідності Конституції. ПРийнятий кулуарно закон про мобілізацію не відповідає основним положенням Конституції.
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12.06.2024 11:47 Відповісти
Дайош бур'яну безкутную на міністра оборони!
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12.06.2024 11:48 Відповісти
Так вона ним і є
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12.06.2024 11:52 Відповісти
А хто тоді головнокоМАНДУвач???
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12.06.2024 11:54 Відповісти
в Печерському борделі вже пересуванням кроватєй не обійтись ...👿
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12.06.2024 11:51 Відповісти
Снимайте бронь с держслужбы,пусть повоюют,отпустите домой тех,кто два года честно воевал за Родину.
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12.06.2024 11:52 Відповісти
а за что воюют кацапы в чужой стране?
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12.06.2024 12:08 Відповісти
Виходить, насрали на голову тим, хто тут місяцями волав що "хлопцям потрібна ротація".
Ротацію зробили, але від слова "рот".
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12.06.2024 11:54 Відповісти
Ці не українці, навмисне демотивують людей, щоб не бажали йти захищати
на фронті умови напружені, надскладні, люди повинні відпочивати,
стомлена людина гірше виконує завдання
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12.06.2024 11:56 Відповісти
Ни в танк не влезть, ни на штурм пойти... Остается только в ТЦК служить, по состоянию здоровья.

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12.06.2024 12:00 Відповісти
Я не прихильник влади але ніхто під час таких складних воєн не демобілізовував в історії військових з бойовим досвідом...

По перше ті що попадають новачки вони не маєть ніяких реальних знань щоб діяти в бойовій ситуації... і ще й за словами Наливайченка зараз скоротили період навчання до 1.5 місяці ... хоча навіть в совку 3 місяці готували і змішування з бійцями з бойовим досвідом дає їм більше сміливості, знань і шанс вижити взагалі... це правила воєн і ніхто їх нових не придумує

По друге уже не секрет що бажаючих воювати в тилу вже немає... ті що пишуть про патріотизм в соцмережах в реальності ніколи не підуть... і новобранці попадають тільки під примусом... якщо хтось йде добровільно то тільки на тилові посади або на дронщиків... І мотивація в людей яких силою загнали у військо нульова.... і якщо зібрати повністю підрозділ з таких то їх ефективність буде низькою виконувати бойові задачі...

Тому перемішування із старожилами трохи змінює мотивацію тих новобранців... хоча як говорять... тепер багато військових в соцмережах то нічого не змінює... але військове керівництво вважає по іншому...
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12.06.2024 12:01 Відповісти
30 дней в учебке, человеку который не служил и сразу на 0. 3 месяца учебки скорее всего сказка. Или для своих
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12.06.2024 12:15 Відповісти
Всі на фронт! Чи ви думаєте відсидітися, тварюки бздливі?!
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12.06.2024 12:28 Відповісти
Знову все суспільство вводять в оману. Є одна проста причина. Нинішній склад як міністерств, як верховної ради, як склади всіх рівнів всіх штабів просто не взмозі виконати завдання з демобілізації. Вся сукупна маса мозкових нейронів непридатна для вирішення такої задачі. Тобто всіх нафіг на смітник. При любих демобілізації ніколи і ніде одномоментно всіх не звільняють. У кожній партії звільняючихся свій термін. Штабісти, наприклад, ніколи не звільняться. Лише тоді коли їх примусово звільнять. Чого звільнятися з штабів? Безвідповідальність там тотальна. І як стверджують вони ж самі у штабах найдосвідченіші військовослужбовці. Тоді не звільняйте штабіста і він "підтягне" новоприбулих солдат. В чому проблема? А якщо досвідченіші солдати, а не штабісти, то чому не поміняти досвідченого солдата на недосвідченого штабіста? Неможна. А чому? Тому що солдати в більшості випадків це обслуга для цих штабів. Штаби це просто говоряча роти для доповідей. А всі задачі про які трендять штабні роти виконують солдати. Тому всі штаби проти демобілізацій завжди. І обставини на фронті зовсім не впливають на вирішення поставлених задач. Просто штабам не треба ніяких рішень ні по яким питанням. Всіх влаштовує совкова система. А цивільним брешуть, брешуть і брешуть. Ха ха ха.
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12.06.2024 13:18 Відповісти
Гасло Зельоних "Все вали на папєрєдніков!"
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12.06.2024 13:19 Відповісти
То тепер будемо змінювати закони під кожного генерала/міністра/директора ?
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12.06.2024 14:08 Відповісти
а як у другій світовій війні воювали 4 роки, і нічого, то що, розпустити армію зараз?
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12.06.2024 14:26 Відповісти
Чому розпустити? Є реальні задачі, які можна реально вирішити. В штабах, наприклад, при демобілізації по своїй волі піде невеликий відсоток. Не треба рівняти першу і другу світові. Зараз війна виходить зовсім на інший рівень. Війна дронів, артилерії, реактивної артилерії, точного БК , нормальних фортифікацій, мінування і таке інше. Вся влада військова і не військова не готова і не хоче відмовлятися від ведення війни по типу першої і другої світових. У них є все прописане на всі випадки по старих совкових підручниках. Для чого вмикати мізки і воювати якістю? Більше солдатів значить більше штабів, значить більше фінансування. Більше дронів значить менше солдатів, значить менше штабів. Є багато дивних посад офіцерів. Якому виконати свої якісь функції потрібні солдати, водії, кухарі та інше. Скільки вже можна слухати про те що всі солдати підуть в один день? Це брехня. Такого ніколи не було і не буде. Штаби і міністерства переживають за себе особисто, а не за фронти. А без солдата, для чого тоді штаб. Вони там вже не годні навіть в наряди ходити, які самі ж і вигадали. Ха ха ха.
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12.06.2024 15:37 Відповісти
 
 