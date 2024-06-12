Питання демобілізації виключили із законопроєкту на прохання Сирського й Умєрова через зміну ситуації на фронті, - "слуга народу" Завітневич
Демобілізацію виключили з розгляду законопроєкту про мобілізацію, бо коли закон розроблявся у 2023 році, на фронті була одна ситуація, а коли прийшов час його ухвалювати - зовсім інша. Про це писали в листі головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.
Про це в інтерв'ю BBC повідомив голова комітету з нацбезпеки, оборони й розвідки, депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич, інформує Цензор.НЕТ.
"Звісно, ми дослухалися до головкома, до міністра оборони. Так, було велике бажання прописати демобілізацію, ми це розуміємо. Під час поїздок на фронт ми бачили, що воювати понад два роки – це дуже-дуже тяжко. Тим більше деякі бригади в силу різних причин не мали можливості зробити повноцінну ротацію", - зазначив він.
За словами Завітневича, якби це ухвалили, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент.
"Уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні", - зауважив нардеп.
За його словами, законопроєкт про демобілізацію почнуть обговорювати не раніше ніж через 2-3 місяці.
"Цей законопроєкт готує міністерство оборони разом з Генеральним штабом. У нас він не готується поки що. Але потрібно постійно бути у контакті з ними й подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці. І тоді вже можна буде говорити про терміни демобілізації. Це дійсно потрібно", - додав Завітневич.
Демобілізація військових
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада прибрала правку щодо демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію.
Водночас представники Міноборони України та Генштабу ЗСУ працюють над законопроєктом про демобілізацію, найближчими місяцями з’явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту.
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не вистачає матюків!
бійці не будуть мати бодай ротації чи відпустки, бо хтось вже забашляв аби не сидіти на нулі під обстрілом
і у скільки гривень ЗЄлєнський оцінить життя Українського Воїна ?
Курва!👿
при сирському что-то другоє...
ми так і зрозуміли, бо люди не дурні - марафон не дивляться
За мобілізацію відповідає президент, це його обовязок!
Брав участь в сходці в Туреччині в Стамбулі ы в Прип'яті на початку вторгнення 22 року і скоріше за все , щось ***** понапідписував.
Тепер треба виконувати.
Ротацію зробили, але від слова "рот".
на фронті умови напружені, надскладні, люди повинні відпочивати,
стомлена людина гірше виконує завдання
По перше ті що попадають новачки вони не маєть ніяких реальних знань щоб діяти в бойовій ситуації... і ще й за словами Наливайченка зараз скоротили період навчання до 1.5 місяці ... хоча навіть в совку 3 місяці готували і змішування з бійцями з бойовим досвідом дає їм більше сміливості, знань і шанс вижити взагалі... це правила воєн і ніхто їх нових не придумує
По друге уже не секрет що бажаючих воювати в тилу вже немає... ті що пишуть про патріотизм в соцмережах в реальності ніколи не підуть... і новобранці попадають тільки під примусом... якщо хтось йде добровільно то тільки на тилові посади або на дронщиків... І мотивація в людей яких силою загнали у військо нульова.... і якщо зібрати повністю підрозділ з таких то їх ефективність буде низькою виконувати бойові задачі...
Тому перемішування із старожилами трохи змінює мотивацію тих новобранців... хоча як говорять... тепер багато військових в соцмережах то нічого не змінює... але військове керівництво вважає по іншому...