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Новини Мобілізація
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Військовозобов’язаним можуть обмежувати надання адмінпослуг без військово-облікових документів, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська

Військовозобов'язаним українцям без військового квитка може бути відмовлено в наданні державних послуг. Не надаватимуться послуги, які стосуються самого військовозобов'язаного, а не членів його сім’ї.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, держава має законні підстави відмовити в адмінпослугах. Закон про адміністративні послуги з моменту його ухвалення, ще задовго до війни, передбачав, що держава може вимагати від громадянина військово обліковий документ як умову для надання такої послуги, пояснив він.

"Тобто, треба, щоб людина з’явилася на радарах держави, щоб було зрозуміло, де така людина знаходиться, хто вона, і які засоби зв’язку. Це нормальний правильний природний процес. Процес цей триває, я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати такий документ, зокрема, при перетині кордону", - наголосив міністр.

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Малюська також зазначив, що не варто очікувати масштабної реформи, оскільки українське законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток.

За словами глави Мін'юсту, йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-обліковий документ.

Він зауважив, що буде відмовлено у послугах, які не є критично важливими.

"Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", - запевнив голова Мін’юсту.

Малюська додав, що військово-облікові документи вимагатимуть під час надання послуг, потрібних для "гарного життя та особистого комфорту" військовозобов'язаного.

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Автор: 

мобілізація (3070) електронні документи (448) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+19
Ухилянт обмежує надання послуг, не дивно. зелена влада-злочинна держава...Конституція не діє.
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12.06.2024 10:52
+17
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12.06.2024 10:50
+14
З огляду на те, що найбільш затребувана адмінпослуга - дозвіл звалити за кордон уже давно нікому не надається, то так собі загроза.

Бізнес із податками в тінь піде так само як і працівники
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12.06.2024 11:03
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12.06.2024 10:50 Відповісти
Іпотечні кредити поліціянтам, медикам, вчителям-під 3%, ветеранам війни, учасникам бойових дій, військовослужбовцям - під 7%. Як так?
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12.06.2024 11:05 Відповісти
Ухилянт обмежує надання послуг, не дивно. зелена влада-злочинна держава...Конституція не діє.
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12.06.2024 10:52 Відповісти
З огляду на те, що найбільш затребувана адмінпослуга - дозвіл звалити за кордон уже давно нікому не надається, то так собі загроза.

Бізнес із податками в тінь піде так само як і працівники
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12.06.2024 11:03 Відповісти
Да? А если он сделают так что без их кода не купишь даже хлеба на кассе? Или вы сомневаетесь в уровне их неадекватности?
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12.06.2024 12:07 Відповісти
Віиськовозобов"язаному всі плюшки
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12.06.2024 10:53 Відповісти
Точно, відслужи на фронті й отримай право платити податки та внески до пенсійного фонду
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12.06.2024 11:04 Відповісти
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12.06.2024 10:53 Відповісти
можна подавати в Європейський суд і постійно вигравати.
зеленим пох - Україна заплатить
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12.06.2024 10:54 Відповісти
Та думаю, позовів у ЄПСЛ будуть десятки тисяч - і не лише через це, але й через порушення з боку ТЦК/ВЛК чи не пропуск на кордоні...
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12.06.2024 10:56 Відповісти
Не буде. У нас, на жаль ,не дуже грамотний народ.
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12.06.2024 10:57 Відповісти
Але є купа юристів, які з цього захочуть щось мати... Позов ж не народ готує!
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12.06.2024 11:04 Відповісти
це відносно не дорого.
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12.06.2024 11:06 Відповісти
Обмежте собі зарплати і крадійство! Довбаки зелені!
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12.06.2024 10:54 Відповісти
і всі послуги будуть автоматично переводитись на перше коло осіб прибліжонних к ампіратору по версії 6.30 ))
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12.06.2024 10:55 Відповісти
Геній юриспруденції! Особа, наближена до чотирикратного протермінованого юриста в законі. Жгі ісчьо!
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12.06.2024 11:03 Відповісти
gslfh
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12.06.2024 11:04 Відповісти
Громадянин ( чи фізична особа?) - стає військовозабов'язаним 👈якщо він вже відслужив в армії ( тобто знаходиться в запасі), або стоїть на обліку, пройшов "влк" і його визнали придатним) .
(Проходити "влк" - вас ніхто не може примушувати (Ст. Конст 28), в Україні армія - контракта.
А якщо вам просто від 18 - 60 років , то це не теж саме, що "військовозабов'язаний"
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12.06.2024 11:04 Відповісти
Армія у нас не повністю контрактна, повністю на котракт її ніхто так і не перевів...

І так, у нас на облік ставили з 16-17 років усіх, крім непридатних та інвалідів з дитинства! Я у воєнкоматі ВЛК проходив і приписне отримував у 11 класі!
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12.06.2024 11:11 Відповісти
Я в воєнкоматі на припісне проходив теж мабуть в 1 6років ( так це було ще в сссср)👈, а "тцк" - це ні "воєнкомат" а рекрутінгове агентство.
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12.06.2024 11:14 Відповісти
Вас послухати так чотиричі ухилянт - то є опція для кандидата в президенти, а не вимога.
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12.06.2024 11:12 Відповісти
Можливо ви правий , якщо до цього підходити з такого боку , що сама назва "УКРАЇНА"( "Україна" повинно бути написано - ( подивиться на свій паспорт ) - насправді ні є державою, а є корпорацією ( звернить увагу , що при Зеленському кудись , начебто випадково(?) зникла "адміністрація президента" , а з'явився "офіс президента"

- Совпаденіє??
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12.06.2024 11:23 Відповісти
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12.06.2024 11:12 Відповісти
І ще лавочки на зупинках позначити - "Тільки для патріотів, громадян з бронню і платників податків. " )))
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12.06.2024 11:19 Відповісти
Ще можна зробити,щоб "ухилянти" ходили тільки по краю проїзжої частини і не мали права заходити на тротуар.Ну і якусь фігуру, складної форми ,свтловідбивну,щоб мали на одязі.Та можна що завгодно зробити.Безкарний політ фантазії не має меж.
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12.06.2024 11:32 Відповісти
А ті, хто це з ОПи прислав Малюсці, не заморочувались тим, що це порушення конституційних прав громадян, які не при владі?
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12.06.2024 11:19 Відповісти
А це вже Європа? Чи буде ще краще?
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12.06.2024 11:49 Відповісти
а може ми їх всіх відправимо на нуль і виберемо собі більш розумну владу?

і ще введемо платну добровільну мобілізацію?
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12.06.2024 12:04 Відповісти
тогда я имею право отказать в уплате налогов
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12.06.2024 12:06 Відповісти
Шо жил то даром.
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12.06.2024 21:15 Відповісти
О, знову бовдури зеленожопі про якісь обмеження заспівали. Все чого їх навчили за три дні в Трускавці це красти, на народ кЛасти і обмежувати той самий народ.
якщо так, то обмежте ще й платити податки, комунальні і все решта. Обмежувати так обмежувати.
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12.06.2024 12:28 Відповісти
Не зря мусульмане запрещали писать портрет человека, а христиане тавро!
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12.06.2024 13:30 Відповісти
Начхати. Житло знищене, рахунків в банках немає, здоров'я нікудишнє і при 40+ "гарне життя та особистий комфорт" в цьому концтаборі мені вже не загрожують в будь-якому випадку. Незабаром стане недійсним паспорт - навіть не стану оновлювати, як і решту даних. Неможливо залякати того, кому нічого втрачати.
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12.06.2024 13:32 Відповісти
Эту пид*расину с накрученными усами, следовало повесить, лучше всего за яйца вздёрнуть.
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12.06.2024 15:31 Відповісти
Ви дуже демократичні якось. Воно - просто воно, розмовлялка. Копайте глибше, а не гнобіть неповноцінних
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12.06.2024 15:54 Відповісти
 
 