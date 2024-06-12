Військовозобов’язаним можуть обмежувати надання адмінпослуг без військово-облікових документів, - Малюська

Військовозобов'язаним українцям без військового квитка може бути відмовлено в наданні державних послуг. Не надаватимуться послуги, які стосуються самого військовозобов'язаного, а не членів його сім’ї.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, держава має законні підстави відмовити в адмінпослугах. Закон про адміністративні послуги з моменту його ухвалення, ще задовго до війни, передбачав, що держава може вимагати від громадянина військово обліковий документ як умову для надання такої послуги, пояснив він.

"Тобто, треба, щоб людина з’явилася на радарах держави, щоб було зрозуміло, де така людина знаходиться, хто вона, і які засоби зв’язку. Це нормальний правильний природний процес. Процес цей триває, я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати такий документ, зокрема, при перетині кордону", - наголосив міністр.

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Малюська також зазначив, що не варто очікувати масштабної реформи, оскільки українське законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток.

За словами глави Мін'юсту, йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-обліковий документ.

Він зауважив, що буде відмовлено у послугах, які не є критично важливими.

"Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", - запевнив голова Мін’юсту.

Малюська додав, що військово-облікові документи вимагатимуть під час надання послуг, потрібних для "гарного життя та особистого комфорту" військовозобов'язаного.

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