Військовозобов’язаним можуть обмежувати надання адмінпослуг без військово-облікових документів, - Малюська
Військовозобов'язаним українцям без військового квитка може бути відмовлено в наданні державних послуг. Не надаватимуться послуги, які стосуються самого військовозобов'язаного, а не членів його сім’ї.
Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, держава має законні підстави відмовити в адмінпослугах. Закон про адміністративні послуги з моменту його ухвалення, ще задовго до війни, передбачав, що держава може вимагати від громадянина військово обліковий документ як умову для надання такої послуги, пояснив він.
"Тобто, треба, щоб людина з’явилася на радарах держави, щоб було зрозуміло, де така людина знаходиться, хто вона, і які засоби зв’язку. Це нормальний правильний природний процес. Процес цей триває, я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати такий документ, зокрема, при перетині кордону", - наголосив міністр.
Малюська також зазначив, що не варто очікувати масштабної реформи, оскільки українське законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток.
За словами глави Мін'юсту, йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-обліковий документ.
Він зауважив, що буде відмовлено у послугах, які не є критично важливими.
"Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", - запевнив голова Мін’юсту.
Малюська додав, що військово-облікові документи вимагатимуть під час надання послуг, потрібних для "гарного життя та особистого комфорту" військовозобов'язаного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бізнес із податками в тінь піде так само як і працівники
зеленим пох - Україна заплатить
еній юриспруденції! Особа, наближена до чотирикратного протермінованого юриста в законі. Жгі ісчьо!
(Проходити "влк" - вас ніхто не може примушувати (Ст. Конст 28), в Україні армія - контракта.
А якщо вам просто від 18 - 60 років , то це не теж саме, що "військовозабов'язаний"
І так, у нас на облік ставили з 16-17 років усіх, крім непридатних та інвалідів з дитинства! Я у воєнкоматі ВЛК проходив і приписне отримував у 11 класі!
- Совпаденіє??
і ще введемо платну добровільну мобілізацію?
якщо так, то обмежте ще й платити податки, комунальні і все решта. Обмежувати так обмежувати.