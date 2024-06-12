Военнообязанным могут ограничивать предоставление админуслуг без военно-учетных документов, - Малюська
Военнообязанным украинцам без военного билета может быть отказано в предоставлении государственных услуг. Не будут предоставляться услуги, которые касаются самого военнообязанного, а не членов его семьи.
Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, государство имеет законные основания отказать в админуслугах. Закон об административных услугах с момента его принятия, еще задолго до войны, предусматривал, что государство может требовать от гражданина военно учетный документ как условие для предоставления такой услуги, пояснил он.
"То есть, надо, чтобы человек появился на радарах государства, чтобы было понятно, где такой человек находится, кто он, и какие средства связи. Это нормальный правильный естественный процесс. Процесс этот продолжается, я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такой механизм. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать такой документ, в частности, при пересечении границы", - подчеркнул министр.
Малюська также отметил, что не стоит ожидать масштабной реформы, поскольку украинское законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет.
По словам главы Минюста, речь идет о "сотнях, если не тысячах" услуг, при предоставлении которых могут попросить предоставить военно-учетный документ.
Он отметил, что будет отказано в услугах, которые не являются критически важными.
"Я убежден, что на определенных услугах мы не будем вводить. Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не являются критически важными, а где они важны", - заверил глава Минюста.
Малюська добавил, что военно-учетные документы будут требовать при предоставлении услуг, необходимых для "хорошей жизни и личного комфорта" военнообязанного.
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Бізнес із податками в тінь піде так само як і працівники
зеленим пох - Україна заплатить
еній юриспруденції! Особа, наближена до чотирикратного протермінованого юриста в законі. Жгі ісчьо!
(Проходити "влк" - вас ніхто не може примушувати (Ст. Конст 28), в Україні армія - контракта.
А якщо вам просто від 18 - 60 років , то це не теж саме, що "військовозабов'язаний"
І так, у нас на облік ставили з 16-17 років усіх, крім непридатних та інвалідів з дитинства! Я у воєнкоматі ВЛК проходив і приписне отримував у 11 класі!
- Совпаденіє??
і ще введемо платну добровільну мобілізацію?
якщо так, то обмежте ще й платити податки, комунальні і все решта. Обмежувати так обмежувати.