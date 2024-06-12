РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10380 посетителей онлайн
Новости мобилизации
5 651 38

Военнообязанным могут ограничивать предоставление админуслуг без военно-учетных документов, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська

Военнообязанным украинцам без военного билета может быть отказано в предоставлении государственных услуг. Не будут предоставляться услуги, которые касаются самого военнообязанного, а не членов его семьи.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, государство имеет законные основания отказать в админуслугах. Закон об административных услугах с момента его принятия, еще задолго до войны, предусматривал, что государство может требовать от гражданина военно учетный документ как условие для предоставления такой услуги, пояснил он.

"То есть, надо, чтобы человек появился на радарах государства, чтобы было понятно, где такой человек находится, кто он, и какие средства связи. Это нормальный правильный естественный процесс. Процесс этот продолжается, я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такой механизм. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать такой документ, в частности, при пересечении границы", - подчеркнул министр.

Читайте также: Мобилизовать можно десять-двадцать тысяч осужденных. Это позволит разгрузить камеры, - министр юстиции Малюська

Малюська также отметил, что не стоит ожидать масштабной реформы, поскольку украинское законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет.

По словам главы Минюста, речь идет о "сотнях, если не тысячах" услуг, при предоставлении которых могут попросить предоставить военно-учетный документ.

Он отметил, что будет отказано в услугах, которые не являются критически важными.

"Я убежден, что на определенных услугах мы не будем вводить. Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не являются критически важными, а где они важны", - заверил глава Минюста.

Малюська добавил, что военно-учетные документы будут требовать при предоставлении услуг, необходимых для "хорошей жизни и личного комфорта" военнообязанного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1,48 млн военнообязанных, из них 220 тыс. - женщины, - Минобороны

Автор: 

мобилизация (2771) электронные документы (121) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Ухилянт обмежує надання послуг, не дивно. зелена влада-злочинна держава...Конституція не діє.
показать весь комментарий
12.06.2024 10:52
+17
показать весь комментарий
12.06.2024 10:50
+14
З огляду на те, що найбільш затребувана адмінпослуга - дозвіл звалити за кордон уже давно нікому не надається, то так собі загроза.

Бізнес із податками в тінь піде так само як і працівники
показать весь комментарий
12.06.2024 11:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.06.2024 10:50 Ответить
Іпотечні кредити поліціянтам, медикам, вчителям-під 3%, ветеранам війни, учасникам бойових дій, військовослужбовцям - під 7%. Як так?
показать весь комментарий
12.06.2024 11:05 Ответить
Ухилянт обмежує надання послуг, не дивно. зелена влада-злочинна держава...Конституція не діє.
показать весь комментарий
12.06.2024 10:52 Ответить
З огляду на те, що найбільш затребувана адмінпослуга - дозвіл звалити за кордон уже давно нікому не надається, то так собі загроза.

Бізнес із податками в тінь піде так само як і працівники
показать весь комментарий
12.06.2024 11:03 Ответить
Да? А если он сделают так что без их кода не купишь даже хлеба на кассе? Или вы сомневаетесь в уровне их неадекватности?
показать весь комментарий
12.06.2024 12:07 Ответить
Віиськовозобов"язаному всі плюшки
показать весь комментарий
12.06.2024 10:53 Ответить
Точно, відслужи на фронті й отримай право платити податки та внески до пенсійного фонду
показать весь комментарий
12.06.2024 11:04 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2024 10:53 Ответить
можна подавати в Європейський суд і постійно вигравати.
зеленим пох - Україна заплатить
показать весь комментарий
12.06.2024 10:54 Ответить
Та думаю, позовів у ЄПСЛ будуть десятки тисяч - і не лише через це, але й через порушення з боку ТЦК/ВЛК чи не пропуск на кордоні...
показать весь комментарий
12.06.2024 10:56 Ответить
Не буде. У нас, на жаль ,не дуже грамотний народ.
показать весь комментарий
12.06.2024 10:57 Ответить
Але є купа юристів, які з цього захочуть щось мати... Позов ж не народ готує!
показать весь комментарий
12.06.2024 11:04 Ответить
це відносно не дорого.
показать весь комментарий
12.06.2024 11:06 Ответить
Обмежте собі зарплати і крадійство! Довбаки зелені!
показать весь комментарий
12.06.2024 10:54 Ответить
і всі послуги будуть автоматично переводитись на перше коло осіб прибліжонних к ампіратору по версії 6.30 ))
показать весь комментарий
12.06.2024 10:55 Ответить
Геній юриспруденції! Особа, наближена до чотирикратного протермінованого юриста в законі. Жгі ісчьо!
показать весь комментарий
12.06.2024 11:03 Ответить
gslfh
показать весь комментарий
12.06.2024 11:04 Ответить
Громадянин ( чи фізична особа?) - стає військовозабов'язаним 👈якщо він вже відслужив в армії ( тобто знаходиться в запасі), або стоїть на обліку, пройшов "влк" і його визнали придатним) .
(Проходити "влк" - вас ніхто не може примушувати (Ст. Конст 28), в Україні армія - контракта.
А якщо вам просто від 18 - 60 років , то це не теж саме, що "військовозабов'язаний"
показать весь комментарий
12.06.2024 11:04 Ответить
Армія у нас не повністю контрактна, повністю на котракт її ніхто так і не перевів...

І так, у нас на облік ставили з 16-17 років усіх, крім непридатних та інвалідів з дитинства! Я у воєнкоматі ВЛК проходив і приписне отримував у 11 класі!
показать весь комментарий
12.06.2024 11:11 Ответить
Я в воєнкоматі на припісне проходив теж мабуть в 1 6років ( так це було ще в сссср)👈, а "тцк" - це ні "воєнкомат" а рекрутінгове агентство.
показать весь комментарий
12.06.2024 11:14 Ответить
Вас послухати так чотиричі ухилянт - то є опція для кандидата в президенти, а не вимога.
показать весь комментарий
12.06.2024 11:12 Ответить
Можливо ви правий , якщо до цього підходити з такого боку , що сама назва "УКРАЇНА"( "Україна" повинно бути написано - ( подивиться на свій паспорт ) - насправді ні є державою, а є корпорацією ( звернить увагу , що при Зеленському кудись , начебто випадково(?) зникла "адміністрація президента" , а з'явився "офіс президента"

- Совпаденіє??
показать весь комментарий
12.06.2024 11:23 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2024 11:12 Ответить
І ще лавочки на зупинках позначити - "Тільки для патріотів, громадян з бронню і платників податків. " )))
показать весь комментарий
12.06.2024 11:19 Ответить
Ще можна зробити,щоб "ухилянти" ходили тільки по краю проїзжої частини і не мали права заходити на тротуар.Ну і якусь фігуру, складної форми ,свтловідбивну,щоб мали на одязі.Та можна що завгодно зробити.Безкарний політ фантазії не має меж.
показать весь комментарий
12.06.2024 11:32 Ответить
А ті, хто це з ОПи прислав Малюсці, не заморочувались тим, що це порушення конституційних прав громадян, які не при владі?
показать весь комментарий
12.06.2024 11:19 Ответить
А це вже Європа? Чи буде ще краще?
показать весь комментарий
12.06.2024 11:49 Ответить
а може ми їх всіх відправимо на нуль і виберемо собі більш розумну владу?

і ще введемо платну добровільну мобілізацію?
показать весь комментарий
12.06.2024 12:04 Ответить
тогда я имею право отказать в уплате налогов
показать весь комментарий
12.06.2024 12:06 Ответить
Шо жил то даром.
показать весь комментарий
12.06.2024 21:15 Ответить
О, знову бовдури зеленожопі про якісь обмеження заспівали. Все чого їх навчили за три дні в Трускавці це красти, на народ кЛасти і обмежувати той самий народ.
якщо так, то обмежте ще й платити податки, комунальні і все решта. Обмежувати так обмежувати.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:28 Ответить
Не зря мусульмане запрещали писать портрет человека, а христиане тавро!
показать весь комментарий
12.06.2024 13:30 Ответить
Начхати. Житло знищене, рахунків в банках немає, здоров'я нікудишнє і при 40+ "гарне життя та особистий комфорт" в цьому концтаборі мені вже не загрожують в будь-якому випадку. Незабаром стане недійсним паспорт - навіть не стану оновлювати, як і решту даних. Неможливо залякати того, кому нічого втрачати.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:32 Ответить
Эту пид*расину с накрученными усами, следовало повесить, лучше всего за яйца вздёрнуть.
показать весь комментарий
12.06.2024 15:31 Ответить
Ви дуже демократичні якось. Воно - просто воно, розмовлялка. Копайте глибше, а не гнобіть неповноцінних
показать весь комментарий
12.06.2024 15:54 Ответить
 
 