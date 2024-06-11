Міноборони запустило сайт "Будь собою" для пошуку вакансій в армії
Міністерство оборони запустило сайт із вакансіями в Силах оборони України. У пошуку можна обрати війська та спеціальність.
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України", - йдеться у повідомленні.
На сайті також розміщені умови рекрутингу в армію
Згідно з роз’ясненням, якщо ви обираєте посаду у військовій частині, яка входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч незалежно від того, чи ви обрали службу за контрактом, чи бажаєте служити за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Якщо ви обрали посаду у військовій частині, яка не входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч за одночасної наявності двох умов: ви обрали службу за контрактом, та призначення вас на посаду до обраної в/ч погодив Генеральний штаб ЗСУ.
Рекламний слоган про можливість обирати собі роботу в армії розмістив у себе на сторінці і міністр оборони Рустем Умєров.
Як повідомлялося, у травні на сайті з пошуку роботи Work.ua з’явився окремий розділ з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.
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Все одно можуть будь-кого послати в штурмовики у будь-який час.
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Хотілося б побачити закон чи нормативний акт який ЗОБОВ'ЯЗУЄ ДЕРЖАВУ ГАРАНТУВАТИ вибір ,який зробила людина . І КОНКРЕТНУ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення цього закону ...
Але такого закону немає ... Тобто рекомендаційним листом можна хіба підтертися ,якщо він звичайно не електронний ...
Збрехати і кинути - в кращих традиціях зеленого ОПГ...
а можно сразу стать тцкашником что б метелить работников скорой ,как сегодня в Одессе.?
1. Штурмовик
2. Штурмовик
3. Штурмовик.
Вибирай яку бажаєш.
поржали троха, посмажили шашликів - дуйте тепер в окопи