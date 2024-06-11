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Міноборони запустило сайт "Будь собою" для пошуку вакансій в армії

Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії

Міністерство оборони запустило сайт із вакансіями в Силах оборони України. У пошуку можна обрати війська та спеціальність.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України", - йдеться у повідомленні.

Сайт Міноборони Будь собою

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1,48 млн військовозобов’язаних, з них 220 тис. - жінки, - Міноборони

На сайті також розміщені умови рекрутингу в армію

Згідно з роз’ясненням, якщо ви обираєте посаду у військовій частині, яка входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч незалежно від того, чи ви обрали службу за контрактом, чи бажаєте служити за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Якщо ви обрали посаду у військовій частині, яка не входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч за одночасної наявності двох умов: ви обрали службу за контрактом, та призначення вас на посаду до обраної в/ч погодив Генеральний штаб ЗСУ.

Рекламний слоган про можливість обирати собі роботу в армії розмістив у себе на сторінці і міністр оборони Рустем Умєров.

Сайт Міноборони Будь собою

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні створять електронний військовий квиток 

Як повідомлялося, у травні на сайті з пошуку роботи Work.ua з’явився окремий розділ з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.

Автор: 

армія (3772) Міноборони (7395) сайт (274)


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Топ коментарі
+23
Вся цьому вся зелень - гарна обгортка - а всередині гівенце ....

Хотілося б побачити закон чи нормативний акт який ЗОБОВ'ЯЗУЄ ДЕРЖАВУ ГАРАНТУВАТИ вибір ,який зробила людина . І КОНКРЕТНУ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення цього закону ...

Але такого закону немає ... Тобто рекомендаційним листом можна хіба підтертися ,якщо він звичайно не електронний ...

Збрехати і кинути - в кращих традиціях зеленого ОПГ...
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11.06.2024 15:45
+22
Прямо в бусе можно выбрать.
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11.06.2024 15:36
+17
А толку?
Все одно можуть будь-кого послати в штурмовики у будь-який час.
Читайте тут:
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11.06.2024 15:44
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Прямо в бусе можно выбрать.
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11.06.2024 15:36 Відповісти
Ага. Водієм в ТЦК.)
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11.06.2024 15:40 Відповісти
А грошей вистачить?
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11.06.2024 16:19 Відповісти
Це треба душу дияволу продати спочатку.
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11.06.2024 17:42 Відповісти
ТЦК про резерв+ нічого не чули, а тут ще й сайт...
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11.06.2024 15:40 Відповісти
А толку?
Все одно можуть будь-кого послати в штурмовики у будь-який час.
Читайте тут:
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11.06.2024 15:44 Відповісти
Заснув оператором дронів, а прокинувся піхотинцем-штурмовиком. Не армія а казка.
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11.06.2024 16:04 Відповісти
Рахіти там не потрібні.
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11.06.2024 22:06 Відповісти
Вся цьому вся зелень - гарна обгортка - а всередині гівенце ....

Хотілося б побачити закон чи нормативний акт який ЗОБОВ'ЯЗУЄ ДЕРЖАВУ ГАРАНТУВАТИ вибір ,який зробила людина . І КОНКРЕТНУ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення цього закону ...

Але такого закону немає ... Тобто рекомендаційним листом можна хіба підтертися ,якщо він звичайно не електронний ...

Збрехати і кинути - в кращих традиціях зеленого ОПГ...
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11.06.2024 15:45 Відповісти
У пошуку можна обрати війська та спеціальність. Джерело:

а можно сразу стать тцкашником что б метелить работников скорой ,как сегодня в Одессе.?
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11.06.2024 15:52 Відповісти
Тим часом в Одесі бусифікують водіїв швидкої допомоги, ті приїхали відбивати своїх. Бунт.
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11.06.2024 15:53 Відповісти
мажоры с маями выбрали?
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11.06.2024 16:00 Відповісти
Як писав один классік:" Я б в тцк-ашніки пошьол пусть мєня науча...")
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11.06.2024 16:00 Відповісти
Посади на вибір:
1. Штурмовик
2. Штурмовик
3. Штурмовик.
Вибирай яку бажаєш.
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11.06.2024 16:02 Відповісти
Ага, уперед. Потім вас заднім числом запишуть в ухилянти, бо увійшли до лав ЗСУ не через бусик ТЦК, а це не рахується.
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11.06.2024 16:37 Відповісти
ГАРНІ ПРОГРАМИ...АЛЕ МАЛО ХТО ВІРИТЬ ТОМУ ..Я НЕ ПРО ЗДОРОВИХ...РОЗПОВІЛИ СЬОГОДНІ ПРО ЧОЛОВІКА , 29 РОКІВ..З НАРОДЖЕННЯ ВІН СУПЕР ВПОВІЛНЕНИЙ..ПРАЦЮВАВ У ФЕРМЕРА... ПОКИ ФЕРМЕР БУВ У ЛІКАРНІ ХЛОАЧИНУ ЗАБРАЛИ, НЕЗАБАРОМ ЗАГИНУВ.У ВОЄНКОМАТІ ЗНАЛИ ПРО ЙОГО ВАДИ..БО ФЕРМЕР ЙОГО ВІДВОЙОВУВАВ РАЗ ЗА РАЗОМ.
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11.06.2024 16:47 Відповісти
Відірване та відокремлене від ЗСУ блатне та козирне міністерство оборони, вигадуе такіж самі невідповідаючи дійсності слогани " будь собою'. Довбойоби педікообразні! В армії неможливо "бути собою'".
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11.06.2024 16:56 Відповісти
це для цивільних така назв. Військова назва «Я говно!».
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11.06.2024 17:57 Відповісти
Не слишком ли, что б солдата или даже майора или подполковника согласовывал Генеральный штаб, понятно, что такого согласования не будет и вы не попадете в нужную вам часть. Кругом обман.
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11.06.2024 18:02 Відповісти
Краще б вирішили проблему що цивільні спеціалісти не можуть добровольно зайняти певні посади, не маючи офіцерського звання. При всьому бажанні і командира вч, і самого спеціаліста укласти контракт
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11.06.2024 18:13 Відповісти
Будь собою в штурмовой бригадi!
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11.06.2024 18:53 Відповісти
Ніхто вам пі*сам вже не вірить. Які гарантії що попадеш саме туди куди хочеш? А якщо попадеш то що потім через місяц не переведуть "куди треба"? Отож. Гоняйтесь за ухилянтами і далі кончені довб*би.
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11.06.2024 20:59 Відповісти
Усі вони вирішили приєднатися до підрозділу охорони Зеленського
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11.06.2024 22:22 Відповісти
Посмотрел. Lobby X пожалуй получше будет
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11.06.2024 22:31 Відповісти
А потім вас переведуть в іншу частину в відправлять на 0 😂😂😂😂 Бо Оіфс економить гроші і нормальний штат частини ,- це для них крапка кипіння
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12.06.2024 01:18 Відповісти
Work.ua - тільки мілітарі стайл.
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12.06.2024 01:25 Відповісти
Та ви здуріли. Це той самий Лоббі Х, який вже давно працює. Навіть перенаправляє на нього. Все як завжди.
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12.06.2024 02:22 Відповісти
Я никаму, ничего не должен ***** цаца
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12.06.2024 07:41 Відповісти
голосували за всі ми президенти, а ви явилось що всіх нас на війну
поржали троха, посмажили шашликів - дуйте тепер в окопи
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12.06.2024 08:24 Відповісти
 
 