Міноборони запустило сайт "Будь собою" для пошуку вакансій в армії

Міністерство оборони запустило сайт із вакансіями в Силах оборони України. У пошуку можна обрати війська та спеціальність.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України", - йдеться у повідомленні.

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На сайті також розміщені умови рекрутингу в армію

Згідно з роз’ясненням, якщо ви обираєте посаду у військовій частині, яка входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч незалежно від того, чи ви обрали службу за контрактом, чи бажаєте служити за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Якщо ви обрали посаду у військовій частині, яка не входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч за одночасної наявності двох умов: ви обрали службу за контрактом, та призначення вас на посаду до обраної в/ч погодив Генеральний штаб ЗСУ.

Рекламний слоган про можливість обирати собі роботу в армії розмістив у себе на сторінці і міністр оборони Рустем Умєров.

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Як повідомлялося, у травні на сайті з пошуку роботи Work.ua з’явився окремий розділ з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.