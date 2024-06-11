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Минобороны запустило сайт "Будь собой" для поиска вакансий в армии

Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії

Министерство обороны запустило сайт с вакансиями в Силах обороны Украины. В поиске можно выбрать войска и специальность.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Забудьте о страхах и сомнениях - пришло время выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины", - говорится в сообщении.

Сайт Міноборони Будь собою

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1,48 млн военнообязанных, из них 220 тыс. - женщины, - Минобороны

На сайте также размещены условия рекрутинга в армию

Согласно разъяснению, если вы выбираете должность в воинской части, которая входит в перечень воинских частей приоритетного комплектования, и вам предоставлено соответствующее рекомендательное письмо от такой в/ч, вы попадаете в эту в/ч независимо от того, выбрали ли вы службу по контракту или желаете служить по призыву во время мобилизации, на особый период.

Если вы выбрали должность в воинской части, которая не входит в перечень воинских частей приоритетного комплектования, и вам предоставлено соответствующее рекомендательное письмо от такой в/ч, вы попадаете в эту в/ч при одновременном наличии двух условий: вы выбрали службу по контракту, и назначение вас на должность в выбранную в/ч согласовал Генеральный штаб ВСУ.

Рекламный слоган о возможности выбирать себе работу в армии разместил у себя на странице и министр обороны Рустем Умеров.

Сайт Міноборони Будь собою

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создадут электронный военный билет

Как сообщалось, в мае на сайте по поиску работы Work.ua появился отдельный раздел с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников.

Автор: 

армия (8496) Минобороны (9345) сайт (322)


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Топ комментарии
+23
Вся цьому вся зелень - гарна обгортка - а всередині гівенце ....

Хотілося б побачити закон чи нормативний акт який ЗОБОВ'ЯЗУЄ ДЕРЖАВУ ГАРАНТУВАТИ вибір ,який зробила людина . І КОНКРЕТНУ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення цього закону ...

Але такого закону немає ... Тобто рекомендаційним листом можна хіба підтертися ,якщо він звичайно не електронний ...

Збрехати і кинути - в кращих традиціях зеленого ОПГ...
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11.06.2024 15:45
+22
Прямо в бусе можно выбрать.
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11.06.2024 15:36
+17
А толку?
Все одно можуть будь-кого послати в штурмовики у будь-який час.
Читайте тут:
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11.06.2024 15:44
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Правила форума Совет форумчан
Прямо в бусе можно выбрать.
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11.06.2024 15:36 Ответить
Ага. Водієм в ТЦК.)
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11.06.2024 15:40 Ответить
А грошей вистачить?
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11.06.2024 16:19 Ответить
Це треба душу дияволу продати спочатку.
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11.06.2024 17:42 Ответить
ТЦК про резерв+ нічого не чули, а тут ще й сайт...
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11.06.2024 15:40 Ответить
А толку?
Все одно можуть будь-кого послати в штурмовики у будь-який час.
Читайте тут:
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11.06.2024 15:44 Ответить
Заснув оператором дронів, а прокинувся піхотинцем-штурмовиком. Не армія а казка.
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11.06.2024 16:04 Ответить
Рахіти там не потрібні.
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11.06.2024 22:06 Ответить
Вся цьому вся зелень - гарна обгортка - а всередині гівенце ....

Хотілося б побачити закон чи нормативний акт який ЗОБОВ'ЯЗУЄ ДЕРЖАВУ ГАРАНТУВАТИ вибір ,який зробила людина . І КОНКРЕТНУ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення цього закону ...

Але такого закону немає ... Тобто рекомендаційним листом можна хіба підтертися ,якщо він звичайно не електронний ...

Збрехати і кинути - в кращих традиціях зеленого ОПГ...
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11.06.2024 15:45 Ответить
У пошуку можна обрати війська та спеціальність. Джерело:

а можно сразу стать тцкашником что б метелить работников скорой ,как сегодня в Одессе.?
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11.06.2024 15:52 Ответить
Тим часом в Одесі бусифікують водіїв швидкої допомоги, ті приїхали відбивати своїх. Бунт.
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11.06.2024 15:53 Ответить
мажоры с маями выбрали?
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11.06.2024 16:00 Ответить
Як писав один классік:" Я б в тцк-ашніки пошьол пусть мєня науча...")
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11.06.2024 16:00 Ответить
Посади на вибір:
1. Штурмовик
2. Штурмовик
3. Штурмовик.
Вибирай яку бажаєш.
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11.06.2024 16:02 Ответить
Ага, уперед. Потім вас заднім числом запишуть в ухилянти, бо увійшли до лав ЗСУ не через бусик ТЦК, а це не рахується.
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11.06.2024 16:37 Ответить
ГАРНІ ПРОГРАМИ...АЛЕ МАЛО ХТО ВІРИТЬ ТОМУ ..Я НЕ ПРО ЗДОРОВИХ...РОЗПОВІЛИ СЬОГОДНІ ПРО ЧОЛОВІКА , 29 РОКІВ..З НАРОДЖЕННЯ ВІН СУПЕР ВПОВІЛНЕНИЙ..ПРАЦЮВАВ У ФЕРМЕРА... ПОКИ ФЕРМЕР БУВ У ЛІКАРНІ ХЛОАЧИНУ ЗАБРАЛИ, НЕЗАБАРОМ ЗАГИНУВ.У ВОЄНКОМАТІ ЗНАЛИ ПРО ЙОГО ВАДИ..БО ФЕРМЕР ЙОГО ВІДВОЙОВУВАВ РАЗ ЗА РАЗОМ.
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11.06.2024 16:47 Ответить
Відірване та відокремлене від ЗСУ блатне та козирне міністерство оборони, вигадуе такіж самі невідповідаючи дійсності слогани " будь собою'. Довбойоби педікообразні! В армії неможливо "бути собою'".
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11.06.2024 16:56 Ответить
це для цивільних така назв. Військова назва «Я говно!».
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11.06.2024 17:57 Ответить
Не слишком ли, что б солдата или даже майора или подполковника согласовывал Генеральный штаб, понятно, что такого согласования не будет и вы не попадете в нужную вам часть. Кругом обман.
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11.06.2024 18:02 Ответить
Краще б вирішили проблему що цивільні спеціалісти не можуть добровольно зайняти певні посади, не маючи офіцерського звання. При всьому бажанні і командира вч, і самого спеціаліста укласти контракт
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11.06.2024 18:13 Ответить
Будь собою в штурмовой бригадi!
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11.06.2024 18:53 Ответить
Ніхто вам пі*сам вже не вірить. Які гарантії що попадеш саме туди куди хочеш? А якщо попадеш то що потім через місяц не переведуть "куди треба"? Отож. Гоняйтесь за ухилянтами і далі кончені довб*би.
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11.06.2024 20:59 Ответить
Усі вони вирішили приєднатися до підрозділу охорони Зеленського
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11.06.2024 22:22 Ответить
Посмотрел. Lobby X пожалуй получше будет
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11.06.2024 22:31 Ответить
А потім вас переведуть в іншу частину в відправлять на 0 😂😂😂😂 Бо Оіфс економить гроші і нормальний штат частини ,- це для них крапка кипіння
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12.06.2024 01:18 Ответить
Work.ua - тільки мілітарі стайл.
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12.06.2024 01:25 Ответить
Та ви здуріли. Це той самий Лоббі Х, який вже давно працює. Навіть перенаправляє на нього. Все як завжди.
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12.06.2024 02:22 Ответить
Я никаму, ничего не должен ***** цаца
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12.06.2024 07:41 Ответить
голосували за всі ми президенти, а ви явилось що всіх нас на війну
поржали троха, посмажили шашликів - дуйте тепер в окопи
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12.06.2024 08:24 Ответить
 
 