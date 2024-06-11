Минобороны запустило сайт "Будь собой" для поиска вакансий в армии

Министерство обороны запустило сайт с вакансиями в Силах обороны Украины. В поиске можно выбрать войска и специальность.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Забудьте о страхах и сомнениях - пришло время выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины", - говорится в сообщении.

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На сайте также размещены условия рекрутинга в армию

Согласно разъяснению, если вы выбираете должность в воинской части, которая входит в перечень воинских частей приоритетного комплектования, и вам предоставлено соответствующее рекомендательное письмо от такой в/ч, вы попадаете в эту в/ч независимо от того, выбрали ли вы службу по контракту или желаете служить по призыву во время мобилизации, на особый период.

Если вы выбрали должность в воинской части, которая не входит в перечень воинских частей приоритетного комплектования, и вам предоставлено соответствующее рекомендательное письмо от такой в/ч, вы попадаете в эту в/ч при одновременном наличии двух условий: вы выбрали службу по контракту, и назначение вас на должность в выбранную в/ч согласовал Генеральный штаб ВСУ.

Рекламный слоган о возможности выбирать себе работу в армии разместил у себя на странице и министр обороны Рустем Умеров.

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Как сообщалось, в мае на сайте по поиску работы Work.ua появился отдельный раздел с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников.