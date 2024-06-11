Минобороны запустило сайт "Будь собой" для поиска вакансий в армии
Министерство обороны запустило сайт с вакансиями в Силах обороны Украины. В поиске можно выбрать войска и специальность.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Забудьте о страхах и сомнениях - пришло время выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины", - говорится в сообщении.
На сайте также размещены условия рекрутинга в армию
Согласно разъяснению, если вы выбираете должность в воинской части, которая входит в перечень воинских частей приоритетного комплектования, и вам предоставлено соответствующее рекомендательное письмо от такой в/ч, вы попадаете в эту в/ч независимо от того, выбрали ли вы службу по контракту или желаете служить по призыву во время мобилизации, на особый период.
Если вы выбрали должность в воинской части, которая не входит в перечень воинских частей приоритетного комплектования, и вам предоставлено соответствующее рекомендательное письмо от такой в/ч, вы попадаете в эту в/ч при одновременном наличии двух условий: вы выбрали службу по контракту, и назначение вас на должность в выбранную в/ч согласовал Генеральный штаб ВСУ.
Рекламный слоган о возможности выбирать себе работу в армии разместил у себя на странице и министр обороны Рустем Умеров.
Как сообщалось, в мае на сайте по поиску работы Work.ua появился отдельный раздел с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все одно можуть будь-кого послати в штурмовики у будь-який час.
Читайте тут:
Хотілося б побачити закон чи нормативний акт який ЗОБОВ'ЯЗУЄ ДЕРЖАВУ ГАРАНТУВАТИ вибір ,який зробила людина . І КОНКРЕТНУ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення цього закону ...
Але такого закону немає ... Тобто рекомендаційним листом можна хіба підтертися ,якщо він звичайно не електронний ...
Збрехати і кинути - в кращих традиціях зеленого ОПГ...
а можно сразу стать тцкашником что б метелить работников скорой ,как сегодня в Одессе.?
1. Штурмовик
2. Штурмовик
3. Штурмовик.
Вибирай яку бажаєш.
поржали троха, посмажили шашликів - дуйте тепер в окопи