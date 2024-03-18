В Украине создадут электронный военный билет

В Украине в ближайшее время будет создан электронный военный документ. Над его разработкой и введением работают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве рассказали, что над созданием электронного военного документа они работают вместе с партнерами.

"Это выписка из реестра, свидетельствующая об учетном статусе гражданина", - говорится в сообщении.

В документе будет информация о месте, где гражданин состоит на учете, пригоден ли он к военной службе, а также другая важная информация.

Читайте также: Минобороны создает приложение для военных "Армия+"

Ранее Михаил Фёдоров заявлял, что Министерство цифровой трансформации работает над новым форматом электронного военного билета.

"Вместе с Минобороны работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії", – сообщил Федорова.

Кроме того, он заявил, что в "Дії" также не будет военного электронного кабинета. По его словам, для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны.

Читайте также: Минобороны в феврале предотвратило поставки 264 т некачественных продуктов питания в воинские части