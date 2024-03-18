В Украине создадут электронный военный билет
В Украине в ближайшее время будет создан электронный военный документ. Над его разработкой и введением работают.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве рассказали, что над созданием электронного военного документа они работают вместе с партнерами.
"Это выписка из реестра, свидетельствующая об учетном статусе гражданина", - говорится в сообщении.
В документе будет информация о месте, где гражданин состоит на учете, пригоден ли он к военной службе, а также другая важная информация.
Ранее Михаил Фёдоров заявлял, что Министерство цифровой трансформации работает над новым форматом электронного военного билета.
"Вместе с Минобороны работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії", – сообщил Федорова.
Кроме того, он заявил, что в "Дії" также не будет военного электронного кабинета. По его словам, для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны.
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без всяких тцк і влк
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Тобто, поки що працюють.
А коли облишать працювати?
1 закон не про моьілізацію а про тих кого треба відмазати.
закини є вже давно але вони не діють бо їх не хочуть виконувати і влада і тцк
достатнь ввести стан війни і 2 ляма в строю але це не варіант для влади та алігархів.
2 військо стало робочо-селянським, крім добровольців
3як тцк викидає гроші на вітер та послаблює ЗСУ разом з економікою???
піймуть мене, відправлять для плану служити....
мені 58, 2 операції на хребті, гіпертонія 2 ступ, всі сустави гавно, болюче гавно, сильне плоскостопіє, судороги, ГІНЕКОЛОГ!!! в Ладижині голова ВЛК, зачеркує непридатність від терапевта і пише придатний. хоч лікарі пишуть без навантажень, мене відправлять в вч, дадуть форму, зброю, харчі, житло на 2 місяця+-.
за цей час я 100% відмовлюсь від якоїсь важкої роботи, бо не зможу її виконати, чи зляжу в госпіталь, тож мене або посадять або кинуть поза штат. ітого: бійця так і нема, 100к вилетіли на вітер накуй, мною зайняті лікарі або прокурори.... я ні дома ні на війні, як і гроші, я в повітрі.
таких вояк, які здохнуть недобігши навіть до позиції а не з позиції
і таких як я призивають (ловлять) половина+- від всіх
в той же час, вся відмазана писдота, це здорові, крепкі бугаї..
ось і весь куй та вся , РЕАЛЬНА правда про мобілізацію яку я бачу.
стою на обліку тцк, вчасно прохожу ВЛК, лиш не знаю, НАКУЯ я потрібен ЗСУ
зять, 3 ОШБ, каже:
як що Вас призовуть то хай ручку пришиють щоб легше було Вас носити.
кажу цим підарам що у моїх рідних онучок четверо батьків УБД АТО ООС
які з 2014 і досі служать та мають по 8-12 ротацій
донька має іменний годинник за збитий безпілотник, від боневтіка а тоді ще лиш янелоха, 2019
онучки живуть зімною, а вони всі служать.
ПОЧИТАЙ УВАЖНО відповіль.
1 а Вам хто, дочки та зяті? це зовсім другі родини
2 для онучок у Вас ще є бабуся...
тож їздив я в тцк а попав в ****
знайди відео з топорами та нивою.
подивись на інвалідів з тцк та на тих хто на них напав
знайди як запихують в буса четверо одного
я не бачив там інвалідів.
а по 1,8-2м хлопців без зовнішніх вад
так, я недобачаю, але не на стільки...
і дуже добре бачу коли зустрічаю тендерщиків, блатну писдоту та різних ділків
яких тупо не призивають.
доречі, нічого не маю проти призова, навпаки за!!!!
але щоб закон для всіх!!!!!
а подивись що накуярили ці підари в новий про мобілізацію.
про інвалідів вони ще вирішують
а про мусарів, категорію А, і блатних вже вирішено та затвержено в комітеті.
вже ***** вирішено!!!
ось про що я.
це самі некультурні слова, тому питання.
а де Ви бачете мати, шановний Василь.?
це нелітературні слова.
"сервер висить, даних немає, на тобі під дих. поїхали на влк"
Ні, все життя пішки.
Мавпа фьодоров, відповість за **Дію.