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В Украине создадут электронный военный билет

генштаб,війна,зсу

В Украине в ближайшее время будет создан электронный военный документ. Над его разработкой и введением работают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве рассказали, что над созданием электронного военного документа они работают вместе с партнерами.

"Это выписка из реестра, свидетельствующая об учетном статусе гражданина", - говорится в сообщении.

В документе будет информация о месте, где гражданин состоит на учете, пригоден ли он к военной службе, а также другая важная информация.

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Ранее Михаил Фёдоров заявлял, что Министерство цифровой трансформации работает над новым форматом электронного военного билета.

"Вместе с Минобороны работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії", – сообщил Федорова.

Кроме того, он заявил, что в "Дії" также не будет военного электронного кабинета. По его словам, для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны.

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Автор: 

армия (8503) Минобороны (9421) электронные документы (123) ВСУ (6692)


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Топ комментарии
+41
Сервера, я так розумію, будуть фсб-шні? Щоб виключити посередників?
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18.03.2024 17:39 Ответить
+40
Давайте оберемо електроного президента. Все одне дешевше буде, а ніж Зеля з його дермаком, гетманцевим, агрохамієй та іншими "фахівцями"
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18.03.2024 17:54 Ответить
+32
Ага. Чтоб ФСБ не заморачивались, не тратились на кротов и не рылись в бумагах.
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18.03.2024 17:41 Ответить
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Сервера, я так розумію, будуть фсб-шні? Щоб виключити посередників?
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18.03.2024 17:39 Ответить
От би ще цьому наріду електронну їжу утнути - ге ж, пани наші рідненькі?
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18.03.2024 17:41 Ответить
лучше добавить электронный воздух ещё
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19.03.2024 09:47 Ответить
Ага. Чтоб ФСБ не заморачивались, не тратились на кротов и не рылись в бумагах.
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18.03.2024 17:41 Ответить
Щоб потім оркам було зручно розстрілювати воїнів?
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18.03.2024 17:43 Ответить
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18.03.2024 17:46 Ответить
ну осталось электронного генерала солдатов армию технику и Глав гимно кумандувача о будет сразу игра реальность Калавдути реквием...
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18.03.2024 17:46 Ответить
Боюся навіть уявити, у скільки таке "щастя" обійдеться платникам податків і кількість офіційних "блатників", яких Федоров посадить у тепле, бюджетне місце з "бронею" для ніби-то забезпечення функціонування цього непотребу.
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18.03.2024 17:49 Ответить
і одним нажатієм клавіші брюки мєдлєнно прєвращаються в елегантного непридатного.

без всяких тцк і влк
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18.03.2024 18:20 Ответить
Над його розробкою та запровадженням наразі працюють


____________________

Тобто, поки що працюють.
А коли облишать працювати?
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18.03.2024 17:52 Ответить
А какая разніца? Наразі працює МО, потім буде працювати фсб. Так норм?
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18.03.2024 18:01 Ответить
Ніколи ,це велике електронне будівництво)
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18.03.2024 18:22 Ответить
Ну да... геніально... не буде обов'язком типу реєструватися в електронному якомусь там кабінеті... натомість створять якийсь електронний квиток. Це при тому, що не у всіх є просто військові квитки. Якесь дивне та непереборне бажання впарити наймудрєйшему наріду у період війни єдину електронну базу.
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18.03.2024 17:54 Ответить
Давайте оберемо електроного президента. Все одне дешевше буде, а ніж Зеля з його дермаком, гетманцевим, агрохамієй та іншими "фахівцями"
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18.03.2024 17:54 Ответить
Погоджуюсь. Навіть безкоштовна версія ChatGPT буде більш ефективна чим вся зелена пліснява.
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18.03.2024 17:57 Ответить
Буде не лише дешевше, а й в рази менше шкоди для країни та людей.
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18.03.2024 18:09 Ответить
Одні вже казали, що «хуже нє будєт»…
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18.03.2024 19:04 Ответить
Це типу замість хабарів у ТЦК будуть башляти хакерам, щоб зті зламували квиток і писали там, що громадянин непридатний?
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18.03.2024 17:58 Ответить
а давайте я розкажу про справжню мобілізацію та навий закон про неї.....
1 закон не про моьілізацію а про тих кого треба відмазати.
закини є вже давно але вони не діють бо їх не хочуть виконувати і влада і тцк
достатнь ввести стан війни і 2 ляма в строю але це не варіант для влади та алігархів.
2 військо стало робочо-селянським, крім добровольців
3як тцк викидає гроші на вітер та послаблює ЗСУ разом з економікою???
піймуть мене, відправлять для плану служити....
мені 58, 2 операції на хребті, гіпертонія 2 ступ, всі сустави гавно, болюче гавно, сильне плоскостопіє, судороги, ГІНЕКОЛОГ!!! в Ладижині голова ВЛК, зачеркує непридатність від терапевта і пише придатний. хоч лікарі пишуть без навантажень, мене відправлять в вч, дадуть форму, зброю, харчі, житло на 2 місяця+-.
за цей час я 100% відмовлюсь від якоїсь важкої роботи, бо не зможу її виконати, чи зляжу в госпіталь, тож мене або посадять або кинуть поза штат. ітого: бійця так і нема, 100к вилетіли на вітер накуй, мною зайняті лікарі або прокурори.... я ні дома ні на війні, як і гроші, я в повітрі.
таких вояк, які здохнуть недобігши навіть до позиції а не з позиції
і таких як я призивають (ловлять) половина+- від всіх
в той же час, вся відмазана писдота, це здорові, крепкі бугаї..
ось і весь куй та вся , РЕАЛЬНА правда про мобілізацію яку я бачу.
стою на обліку тцк, вчасно прохожу ВЛК, лиш не знаю, НАКУЯ я потрібен ЗСУ
зять, 3 ОШБ, каже:
як що Вас призовуть то хай ручку пришиють щоб легше було Вас носити.
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18.03.2024 18:00 Ответить
ви є самі цінні воїни для ТЦК. з сильними, організованими та впливовими бугаями вони не впораються
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18.03.2024 18:09 Ответить
додам ще одну куйню!
кажу цим підарам що у моїх рідних онучок четверо батьків УБД АТО ООС
які з 2014 і досі служать та мають по 8-12 ротацій
донька має іменний годинник за збитий безпілотник, від боневтіка а тоді ще лиш янелоха, 2019
онучки живуть зімною, а вони всі служать.
ПОЧИТАЙ УВАЖНО відповіль.
1 а Вам хто, дочки та зяті? це зовсім другі родини
2 для онучок у Вас ще є бабуся...
тож їздив я в тцк а попав в ****
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18.03.2024 18:17 Ответить
Ніхто вас не візьме служити якщо у вас поганий стан здоров'я та ви не вмотивовані. Оскаржуйте ВЛК, незаконні дії, якщо ваші права порушують. А не поливайте лайном ТЦК, де більшість штату це поранені воїни з передової, переведені з бойових частин.
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18.03.2024 19:11 Ответить
честь, хвала та повага воїнам, УБД, інвалідам...
знайди відео з топорами та нивою.
подивись на інвалідів з тцк та на тих хто на них напав
знайди як запихують в буса четверо одного
я не бачив там інвалідів.
а по 1,8-2м хлопців без зовнішніх вад
так, я недобачаю, але не на стільки...
і дуже добре бачу коли зустрічаю тендерщиків, блатну писдоту та різних ділків
яких тупо не призивають.
доречі, нічого не маю проти призова, навпаки за!!!!
але щоб закон для всіх!!!!!
а подивись що накуярили ці підари в новий про мобілізацію.
про інвалідів вони ще вирішують
а про мусарів, категорію А, і блатних вже вирішено та затвержено в комітеті.
вже ***** вирішено!!!
ось про що я.
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18.03.2024 19:27 Ответить
з такою риторикою, ви схожі на путіна. Ми тебе будем пи-ти та знущатися в застінках ТЦК, а якщо тобі щось не подобається, то пиши скарги. Якщо доживеш і зможеш писати
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18.03.2024 19:56 Ответить
Да плюс минус схожа ситуація. Це найкращі воїни. Еліта) Зразу у ДШБ))
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18.03.2024 18:25 Ответить
Все непогано,але чому одні мати? Ви що кацап.? В такому віці вже можна навчитись якоїсь культури спілкування.
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19.03.2024 09:19 Ответить
куй, накуй і писдота.......
це самі некультурні слова, тому питання.
а де Ви бачете мати, шановний Василь.?
це нелітературні слова.
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19.03.2024 18:28 Ответить
бусики незламності оцінять нововведення:
"сервер висить, даних немає, на тобі під дих. поїхали на влк"
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18.03.2024 18:01 Ответить
Бусик незламності це п'ят
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18.03.2024 19:00 Ответить
цифровий концтабір - те чого боялися антивакцинатори
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18.03.2024 18:06 Ответить
Пох. Геть айтішників!
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18.03.2024 18:09 Ответить
геть! геть! на вила))
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18.03.2024 19:57 Ответить
ТАК! Геть багатіїв!!!
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18.03.2024 22:29 Ответить
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18.03.2024 18:52 Ответить
Коллега, что значит твое фото?
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18.03.2024 20:40 Ответить
Напевно що на машину так і не заробив за 35 років )
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18.03.2024 20:56 Ответить
Геть багатіїв!!!
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18.03.2024 22:48 Ответить
На ровері їздиш?
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18.03.2024 22:51 Ответить
а це що? самокат?
Ні, все життя пішки.
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18.03.2024 23:20 Ответить
Ну в детстве такие были и что?
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18.03.2024 21:59 Ответить
Дуже зручна та потрібна іновація. А кацапоботи та ухилянти як завжди усім не задоволені, чекають срускій мір за чужими спинами
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18.03.2024 18:56 Ответить
Гарно лизнув непряпці. Піди пиріжок з полиці візьми.
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18.03.2024 19:01 Ответить
Я нікому не лижу. Зеленський і ко, будуть відповідати перед суспільством за свої злочини. А такі як ти, сіючи розбрат у суспільстві, грають на руку кацапам.
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18.03.2024 19:06 Ответить
Називаючи людей ухильними, та ще обізвавши їх ждунамт, ви звісно ж не сіяте розбрат у суспільстві.
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18.03.2024 19:26 Ответить
кончені зєБІЛИ, та вже в відкриту здають данні українців кацапні.
Мавпа фьодоров, відповість за **Дію.
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18.03.2024 19:22 Ответить
Ви думаєте,коли цей режим буде падати, хтось з них ще буде в країни? Та більшість з них вже будуть на рашці, нові звання обмвати.
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18.03.2024 19:28 Ответить
чума на вас, блаЗЄнські виродки!
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18.03.2024 19:47 Ответить
Доступ авжеж буде за ЕЦП. Найбільший державний банк ПриватБанк примушує клієнтів створювати "хмарний ЕЦП", ніби заради безпеки, і де ключ зберігається фактично - а уй його зна, не пояснюють. Цікавий пазл складається...
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18.03.2024 20:21 Ответить
І чіп в сраку )
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18.03.2024 20:57 Ответить
а потім всю цю хрін хакнуть як хакнули дію і портновам не прийдеться створювати розстрільні списки вони будуть готові у них на руках
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19.03.2024 08:59 Ответить
то це китайози ті "партнери" які помагали кібер концтабір з України робити
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19.03.2024 09:07 Ответить
Все робиться для того,щоб можна було легко і швидко передати дані московії. А іще,щоб легко сфальсифікувати і змахлювати любе питання,від виборів до заволодіння власністю.
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19.03.2024 09:12 Ответить
 
 