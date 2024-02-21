Минобороны создает приложение для военных "Армия+"
Минобороны создает приложение для военных, которое должно оцифровать "максимально все". Планируется, что в новом приложении под названием "Армия+" можно будет сделать рапорт в "несколько кликов".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Министр Рустем Умеров говорит: "Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все".
В приложении для военных планируется объединить:
- рапорт в несколько кликов,
- удостоверение защитника,
- отзыв о службе,
- жалобы и идеи,
- комплексная база знаний онлайн,
- возможность самообразования.
Запуск приложения ожидается летом.
Топ комментарии
+9 alex #471802
показать весь комментарий21.02.2024 17:51
+5 Алекс Скела
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+5 Андрей Стадник #443039
показать весь комментарий21.02.2024 17:50
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Нє, в цьому плані з контрозвідкою абсолютно згоден. П***ри спокійно можуть хакнути і електронний ящик і гугглдиск, і що завгодно. Там теж недурні трапляються. А оці застосунки - точно хакнуть.
Паперових журналів дофігіща. В 22-му такого не було. Накорябав на туалетному папері, на телефон сфоткав, до старлінку дібрався - в штаб відправив фотку - зашибісь.
А зараз? УПА - Українська Паперова Армія. Журнал обліку журналів. В 22-му в ЗСУ на нулі мало було кадрових штатних офіцерів. Усі відсиджувалися по армійським полігонам Західної України. А От зараз їм же треба мати УБД? І вже не ЗСУ, а Радянська Армія в гіршому її варіанті.
Мені як ветерану пох на звання. Пригадую, попався якось особливо нарваний полковник замкомбрига. Повадки як у блатнюка-бандита з 90-х. Вистачило того полковника секунд на 30.
(як раз тільки з позиції приїхав у повній снарязі, навіть забув патронник з патронника розрядити ))) )
Давно нема вже замполітів. Є замкомбати з МПЗ. В мене це був чувак, що не знав, де кнопка Power на ноутбуці, що йому видали. Вічно приїжджав до мене, щоб допоміг з поданнями на нагородження.
Все ще роблять ці твої "замполіти" - подання на нагородження, бойові фотки в фейсбуках в повній снарязі з учбових полігонів та повідомлення близьких за загибель побратимів (от за це все інше вибачаю, бо то реальна жесть)
"замполіти" не займаються журналами. Бойовими та спороджень зацмаються секретчики. Тилові - тил. Облік в\с - строєвики.
Альтернативно обдаровані.
Зробіть безпечний зв'язок для війська спочатку!
оркам хана