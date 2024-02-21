Минобороны создает приложение для военных "Армия+"

Минобороны создает приложение для военных, которое должно оцифровать "максимально все". Планируется, что в новом приложении под названием "Армия+" можно будет сделать рапорт в "несколько кликов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Министр Рустем Умеров говорит: "Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все".

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В приложении для военных планируется объединить:

рапорт в несколько кликов,

удостоверение защитника,

отзыв о службе,

жалобы и идеи,

комплексная база знаний онлайн,

возможность самообразования.

Запуск приложения ожидается летом.

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