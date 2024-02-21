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Минобороны создает приложение для военных "Армия+"

додаток,застосунок,армія+

Минобороны создает приложение для военных, которое должно оцифровать "максимально все". Планируется, что в новом приложении под названием "Армия+" можно будет сделать рапорт в "несколько кликов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Министр Рустем Умеров говорит: "Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все".

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В приложении для военных планируется объединить:

  • рапорт в несколько кликов,
  • удостоверение защитника,
  • отзыв о службе,
  • жалобы и идеи,
  • комплексная база знаний онлайн,
  • возможность самообразования.

Запуск приложения ожидается летом.

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Автор: 

армия (8496) Минобороны (9333) военнослужащие (6139) приложение (170)


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Топ комментарии
+9
замість снарядів - застосунки,браво,покидьки
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21.02.2024 17:51
+5
Опція "збагатитись у два кліки" доступна тільки VIP-користувачам.
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21.02.2024 17:48
+5
Контрачам - велике вітання )))) А як же категоровані компи з флешками? А як же БЧС що ранку в паперовому вигляді від руки особисто в штаб за 20км під обстрілами?

Нє, в цьому плані з контрозвідкою абсолютно згоден. П***ри спокійно можуть хакнути і електронний ящик і гугглдиск, і що завгодно. Там теж недурні трапляються. А оці застосунки - точно хакнуть.

Паперових журналів дофігіща. В 22-му такого не було. Накорябав на туалетному папері, на телефон сфоткав, до старлінку дібрався - в штаб відправив фотку - зашибісь.

А зараз? УПА - Українська Паперова Армія. Журнал обліку журналів. В 22-му в ЗСУ на нулі мало було кадрових штатних офіцерів. Усі відсиджувалися по армійським полігонам Західної України. А От зараз їм же треба мати УБД? І вже не ЗСУ, а Радянська Армія в гіршому її варіанті.

Мені як ветерану пох на звання. Пригадую, попався якось особливо нарваний полковник замкомбрига. Повадки як у блатнюка-бандита з 90-х. Вистачило того полковника секунд на 30.
(як раз тільки з позиції приїхав у повній снарязі, навіть забув патронник з патронника розрядити ))) )
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21.02.2024 17:50
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Яка чудова ідея! Назва тільки неповна. Має бути Армияросии+
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21.02.2024 17:40 Ответить
А де ж той чудо- мальчик Федоров ? Куди він дивився 2 роки? Грався в Дію ?
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21.02.2024 17:40 Ответить
Опція "збагатитись у два кліки" доступна тільки VIP-користувачам.
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21.02.2024 17:48 Ответить
В течение скольких минут это окажется в ФСБ?
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21.02.2024 17:50 Ответить
ФСБ підключать ще на етапі розробки. Консультантами.
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21.02.2024 18:02 Ответить
Контрачам - велике вітання )))) А як же категоровані компи з флешками? А як же БЧС що ранку в паперовому вигляді від руки особисто в штаб за 20км під обстрілами?

Нє, в цьому плані з контрозвідкою абсолютно згоден. П***ри спокійно можуть хакнути і електронний ящик і гугглдиск, і що завгодно. Там теж недурні трапляються. А оці застосунки - точно хакнуть.

Паперових журналів дофігіща. В 22-му такого не було. Накорябав на туалетному папері, на телефон сфоткав, до старлінку дібрався - в штаб відправив фотку - зашибісь.

А зараз? УПА - Українська Паперова Армія. Журнал обліку журналів. В 22-му в ЗСУ на нулі мало було кадрових штатних офіцерів. Усі відсиджувалися по армійським полігонам Західної України. А От зараз їм же треба мати УБД? І вже не ЗСУ, а Радянська Армія в гіршому її варіанті.

Мені як ветерану пох на звання. Пригадую, попався якось особливо нарваний полковник замкомбрига. Повадки як у блатнюка-бандита з 90-х. Вистачило того полковника секунд на 30.
(як раз тільки з позиції приїхав у повній снарязі, навіть забув патронник з патронника розрядити ))) )
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21.02.2024 17:50 Ответить
Да ,дружище так и есть. Сейчас замполит тягает два пластиковых ящика с журналами,а в начале все было в одной тетрадке. И старший сержант какому-то подполковнику поджопников надавал за то что лез без очереди,это было нормально. А сейчас внатуре превратились в советскую армию.
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21.02.2024 18:25 Ответить
Друже, особисто ти ще далі від реалій ЗСУ в бойових, ніж тоді, коли був в "совєтской армії".
Давно нема вже замполітів. Є замкомбати з МПЗ. В мене це був чувак, що не знав, де кнопка Power на ноутбуці, що йому видали. Вічно приїжджав до мене, щоб допоміг з поданнями на нагородження.

Все ще роблять ці твої "замполіти" - подання на нагородження, бойові фотки в фейсбуках в повній снарязі з учбових полігонів та повідомлення близьких за загибель побратимів (от за це все інше вибачаю, бо то реальна жесть)

"замполіти" не займаються журналами. Бойовими та спороджень зацмаються секретчики. Тилові - тил. Облік в\с - строєвики.
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21.02.2024 18:33 Ответить
спостережень
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21.02.2024 18:35 Ответить
замість снарядів - застосунки,браво,покидьки
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21.02.2024 17:51 Ответить
Бліа, красота)))
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21.02.2024 17:53 Ответить
Кто будет реагировать на эти рапорта жалобы и т д
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21.02.2024 18:01 Ответить
Відповідну службу при Генштабі створять. Людей на 200. Із зп, преміями.
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21.02.2024 18:04 Ответить
І як зробити, щоб орки ций додаток не встановили, ви думали?
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21.02.2024 18:07 Ответить
Военные вообще не должны пользоваться смартфонами, только спецсвязью шифрованной. Особенно учитывая, что у нас все мобильные операторы принадлежать россиянам и они уже полностью положили оператора Киевстар.
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21.02.2024 18:46 Ответить
ну вот. теперь персональные данные всех военнослужащих будут доступны оркам. Так же орки смогут будут читать все рапорта.
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21.02.2024 19:11 Ответить
Застосунок роб-лять.
Альтернативно обдаровані.
Зробіть безпечний зв'язок для війська спочатку!
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21.02.2024 21:22 Ответить
крутое приложение

оркам хана
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21.02.2024 22:49 Ответить
АдмIном мабуть ермак буде?
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21.02.2024 23:13 Ответить
 
 