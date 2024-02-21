Міноборони створює застосунок для військових "Армія+"

Міноборони створює застосунок для військових, який має оцифрувати "максимально все". Планується, що у новому застосунку під назвою "Армія+" можна буде зробити рапорт у "декілька кліків".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр Рустем Умєров каже: "Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все".

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У застосунку для військових планується об'єднати:

рапорт у декілька кліків,

посвідчення захисника,

відгуку щодо служби,

скарги та ідеї,

комплексна база знань онлайн,

можливість для самоосвіти.

Запуск застосунку очікується влітку.

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