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Міноборони створює застосунок для військових "Армія+"

додаток,застосунок,армія+

Міноборони створює застосунок для військових, який має оцифрувати "максимально все". Планується, що у новому застосунку під назвою "Армія+" можна буде зробити рапорт у "декілька кліків".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр Рустем Умєров каже: "Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все".

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У застосунку для військових планується об'єднати:

  • рапорт у декілька кліків,
  • посвідчення захисника,
  • відгуку щодо служби,
  • скарги та ідеї,
  • комплексна база знань онлайн,
  • можливість для самоосвіти.

Запуск застосунку очікується влітку.

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Автор: 

армія (3771) Міноборони (7371) військовослужбовці (4753) додаток (477)


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Топ коментарі
+9
замість снарядів - застосунки,браво,покидьки
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21.02.2024 17:51
+5
Опція "збагатитись у два кліки" доступна тільки VIP-користувачам.
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21.02.2024 17:48
+5
Контрачам - велике вітання )))) А як же категоровані компи з флешками? А як же БЧС що ранку в паперовому вигляді від руки особисто в штаб за 20км під обстрілами?

Нє, в цьому плані з контрозвідкою абсолютно згоден. П***ри спокійно можуть хакнути і електронний ящик і гугглдиск, і що завгодно. Там теж недурні трапляються. А оці застосунки - точно хакнуть.

Паперових журналів дофігіща. В 22-му такого не було. Накорябав на туалетному папері, на телефон сфоткав, до старлінку дібрався - в штаб відправив фотку - зашибісь.

А зараз? УПА - Українська Паперова Армія. Журнал обліку журналів. В 22-му в ЗСУ на нулі мало було кадрових штатних офіцерів. Усі відсиджувалися по армійським полігонам Західної України. А От зараз їм же треба мати УБД? І вже не ЗСУ, а Радянська Армія в гіршому її варіанті.

Мені як ветерану пох на звання. Пригадую, попався якось особливо нарваний полковник замкомбрига. Повадки як у блатнюка-бандита з 90-х. Вистачило того полковника секунд на 30.
(як раз тільки з позиції приїхав у повній снарязі, навіть забув патронник з патронника розрядити ))) )
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21.02.2024 17:50
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Яка чудова ідея! Назва тільки неповна. Має бути Армияросии+
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21.02.2024 17:40 Відповісти
А де ж той чудо- мальчик Федоров ? Куди він дивився 2 роки? Грався в Дію ?
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21.02.2024 17:40 Відповісти
Опція "збагатитись у два кліки" доступна тільки VIP-користувачам.
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21.02.2024 17:48 Відповісти
В течение скольких минут это окажется в ФСБ?
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21.02.2024 17:50 Відповісти
ФСБ підключать ще на етапі розробки. Консультантами.
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21.02.2024 18:02 Відповісти
Контрачам - велике вітання )))) А як же категоровані компи з флешками? А як же БЧС що ранку в паперовому вигляді від руки особисто в штаб за 20км під обстрілами?

Нє, в цьому плані з контрозвідкою абсолютно згоден. П***ри спокійно можуть хакнути і електронний ящик і гугглдиск, і що завгодно. Там теж недурні трапляються. А оці застосунки - точно хакнуть.

Паперових журналів дофігіща. В 22-му такого не було. Накорябав на туалетному папері, на телефон сфоткав, до старлінку дібрався - в штаб відправив фотку - зашибісь.

А зараз? УПА - Українська Паперова Армія. Журнал обліку журналів. В 22-му в ЗСУ на нулі мало було кадрових штатних офіцерів. Усі відсиджувалися по армійським полігонам Західної України. А От зараз їм же треба мати УБД? І вже не ЗСУ, а Радянська Армія в гіршому її варіанті.

Мені як ветерану пох на звання. Пригадую, попався якось особливо нарваний полковник замкомбрига. Повадки як у блатнюка-бандита з 90-х. Вистачило того полковника секунд на 30.
(як раз тільки з позиції приїхав у повній снарязі, навіть забув патронник з патронника розрядити ))) )
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21.02.2024 17:50 Відповісти
Да ,дружище так и есть. Сейчас замполит тягает два пластиковых ящика с журналами,а в начале все было в одной тетрадке. И старший сержант какому-то подполковнику поджопников надавал за то что лез без очереди,это было нормально. А сейчас внатуре превратились в советскую армию.
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21.02.2024 18:25 Відповісти
Друже, особисто ти ще далі від реалій ЗСУ в бойових, ніж тоді, коли був в "совєтской армії".
Давно нема вже замполітів. Є замкомбати з МПЗ. В мене це був чувак, що не знав, де кнопка Power на ноутбуці, що йому видали. Вічно приїжджав до мене, щоб допоміг з поданнями на нагородження.

Все ще роблять ці твої "замполіти" - подання на нагородження, бойові фотки в фейсбуках в повній снарязі з учбових полігонів та повідомлення близьких за загибель побратимів (от за це все інше вибачаю, бо то реальна жесть)

"замполіти" не займаються журналами. Бойовими та спороджень зацмаються секретчики. Тилові - тил. Облік в\с - строєвики.
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21.02.2024 18:33 Відповісти
спостережень
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21.02.2024 18:35 Відповісти
замість снарядів - застосунки,браво,покидьки
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21.02.2024 17:51 Відповісти
Бліа, красота)))
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21.02.2024 17:53 Відповісти
Кто будет реагировать на эти рапорта жалобы и т д
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21.02.2024 18:01 Відповісти
Відповідну службу при Генштабі створять. Людей на 200. Із зп, преміями.
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21.02.2024 18:04 Відповісти
І як зробити, щоб орки ций додаток не встановили, ви думали?
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21.02.2024 18:07 Відповісти
Военные вообще не должны пользоваться смартфонами, только спецсвязью шифрованной. Особенно учитывая, что у нас все мобильные операторы принадлежать россиянам и они уже полностью положили оператора Киевстар.
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21.02.2024 18:46 Відповісти
ну вот. теперь персональные данные всех военнослужащих будут доступны оркам. Так же орки смогут будут читать все рапорта.
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21.02.2024 19:11 Відповісти
Застосунок роб-лять.
Альтернативно обдаровані.
Зробіть безпечний зв'язок для війська спочатку!
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21.02.2024 21:22 Відповісти
крутое приложение

оркам хана
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21.02.2024 22:49 Відповісти
АдмIном мабуть ермак буде?
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21.02.2024 23:13 Відповісти
 
 