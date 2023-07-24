Запрацював вебзастосунок Derm Guard для дерматологічної допомоги військовим

Дерматовенерологічна гвардія України запустила вебзастосунок "Derm Guard". У ньому військові та їхні родини можуть отримати безоплатну лікарську допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, у МОЗ повідомили, що через умови, в яких перебувають захисники на передовій, зокрема високе психологічне навантаження та проблеми, пов’язані з постійним носінням берців, кількість бійців із так званою "траншейною стопою", псоріазом, вітиліго та алергією невпинно збільшується.

Військовим достатньо зайти на сайт, заповнити коротку форму, додати до неї кілька фотографій ураженої ділянки й натиснути кнопку "Відправити". Протягом 12-24 годин лікарі підготують розгорнуту відповідь із діагнозом та схемою лікування.

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Якщо є потреба в ліках, пацієнти є можливість безоплатно отримати все необхідне від "Derm Guard". Також будь-який військовий або член його родини може відвідати один із медзакладів, що співпрацює з проєктом, для проходження лікування офлайн. Усі послуги надаватимуться безоплатно.

Як зазначили в МОЗ, представники "Derm Guard" закінчують комплектування так званого подологічного кіту – набору лікарських препаратів для лікування та профілактики захворювань ніг.

Також, якщо ви – лікар-дерматовенеролог та бажаєте доєднатись до команди "Derm Guard", щоб допомогти українським військовим – перейдіть за посиланням та натисніть кнопку "Приєднатися".

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