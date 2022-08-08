В Україні з’явився застосунок з мінної безпеки MineFree

ДСНС запустила новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об’єкту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість:

переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС.

отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту.

ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів.

повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У застосунку "Повітряна тривога" попереджатимуть про хімічну та радіаційну небезпеку, - Мінцифри