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В Україні з’явився застосунок з мінної безпеки MineFree

міни

ДСНС запустила новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об’єкту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  ДСНС.

Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість:

  • переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС.
  • отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту.
  • ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів.
  • повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У застосунку "Повітряна тривога" попереджатимуть про хімічну та радіаційну небезпеку, - Мінцифри

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отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту. Джерело: Це як?
Чи кацапи нам разом з мінами, скидують карти мінних полів?
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08.08.2022 18:38 Відповісти
Догадатись де все заміновано є не важко. Ось ДСНС виклало свою карту у вільний доступ.
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09.08.2022 01:26 Відповісти
Застосунок непогании --дивлячись на те скільки вони нашпигували заліза
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08.08.2022 18:42 Відповісти
 
 