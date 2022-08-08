В Україні з’явився застосунок з мінної безпеки MineFree
ДСНС запустила новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об’єкту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.
Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість:
- переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС.
- отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту.
- ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів.
- повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.
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