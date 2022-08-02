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У застосунку "Повітряна тривога" попереджатимуть про хімічну та радіаційну небезпеку, - Мінцифри

тривога

Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме користувачів про хімічну та радіаційну небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

В міністерстві зазначили, що затосунок сповіщатиме про початок та завершення 5 типів тривог:

- повітряна тривога;
- артилерійський обстріл;
- вуличні бої;
- хімічна загроза;
- радіаційна небезпека.

"Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", - пояснили в Мінцифри.

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02.08.2022 14:14 Відповісти
да уж
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02.08.2022 14:23 Відповісти
Пзд планеті , зараз кругом такі заворушення що до третьої не далеко . Земля перенаселенна ідіотами
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02.08.2022 14:24 Відповісти
Давно пора, не только Украина должна страдать
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02.08.2022 14:25 Відповісти
Ще б прив'язати сповіщення до ймовірності обстрілу, хоча б в межах міста.
А в діючему варіанті - дезінформація для більшості населення.
Як наслідок, тотальне ігнорування.
зевлада! - імітація діяльності, а наслідки їм байдужі
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02.08.2022 14:27 Відповісти
да, приплыли...или еще приплывем...
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02.08.2022 14:51 Відповісти
Ідіотський застосунок, як і само мінцифри. Від самого початку стоїть, налаштовано, оновлено. За весь час лиш 2 рази спрацювало. Відкриваю - показує тривогу, а повідомлення (звуку) нема, хоча всі налаштування включені!
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02.08.2022 16:45 Відповісти
Хороший застосунок. У вашому випадку, думаю, проблема в телефоні (налаштування). Пишу це з власного досвіду.
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26.10.2022 13:11 Відповісти
 
 