У застосунку "Повітряна тривога" попереджатимуть про хімічну та радіаційну небезпеку, - Мінцифри

Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме користувачів про хімічну та радіаційну небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

В міністерстві зазначили, що затосунок сповіщатиме про початок та завершення 5 типів тривог:



- повітряна тривога;

- артилерійський обстріл;

- вуличні бої;

- хімічна загроза;

- радіаційна небезпека.

"Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", - пояснили в Мінцифри.

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