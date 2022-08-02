У застосунку "Повітряна тривога" попереджатимуть про хімічну та радіаційну небезпеку, - Мінцифри
Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме користувачів про хімічну та радіаційну небезпеку.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.
В міністерстві зазначили, що затосунок сповіщатиме про початок та завершення 5 типів тривог:
- повітряна тривога;
- артилерійський обстріл;
- вуличні бої;
- хімічна загроза;
- радіаційна небезпека.
"Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС", - пояснили в Мінцифри.
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А в діючему варіанті - дезінформація для більшості населення.
Як наслідок, тотальне ігнорування.
зевлада! - імітація діяльності, а наслідки їм байдужі