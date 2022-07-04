У "Дії" скоро будуть доступні нотаріальні послуги
У застосунку "Дія" можна буде перевірити справжність нотаріального документа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Мінцифри.
"Продовжуємо рухатися до нашої цілі – цифровізувати всі державні послуги. Скоро в застосунку будуть доступні нотаріальні послуги. Нещодавно Уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через Дію. Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", - йдеться у повідомленні.
Зараз команда Мінцифри працює над технічним запуском сервісу. Про результат буде повідомлено додатково в соцмережах.
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