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Новини
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У "Дії" скоро будуть доступні нотаріальні послуги

дія

У застосунку "Дія" можна буде перевірити справжність нотаріального документа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Мінцифри.

"Продовжуємо рухатися до нашої цілі – цифровізувати всі державні послуги. Скоро в застосунку будуть доступні нотаріальні послуги. Нещодавно Уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через Дію. Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", - йдеться у повідомленні.

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Зараз команда Мінцифри працює над технічним запуском сервісу. Про результат буде повідомлено додатково в соцмережах.

нотаріус (59) перевірка (1229) Мінцифри (1183) Дія (1123)


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Топ коментарі
+4
Запхніть всраку ту Дію.
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04.07.2022 15:54
+3
Це перевірка дійсності бланку, а не нотаріальна послуга.
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04.07.2022 16:00
+3
А ритуальні? Чи можна буде через "Дію" відспівати зелене стерво?
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04.07.2022 16:19
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Запхніть всраку ту Дію.
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04.07.2022 15:54 Відповісти
В сраку може і не влізе, а от аборти вони туди точно скоро добавлять)
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04.07.2022 16:02 Відповісти
Це перевірка дійсності бланку, а не нотаріальна послуга.
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04.07.2022 16:00 Відповісти
Зелебобики ще не розібрались що таке ноторіальні послуги і як побороти той бізнес, а може і не хочут
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04.07.2022 16:36 Відповісти
І тепер всі заповіти будуть на користь Федорова!
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04.07.2022 16:09 Відповісти
А ритуальні? Чи можна буде через "Дію" відспівати зелене стерво?
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04.07.2022 16:19 Відповісти
Не знаю ніякої дії. Персональний додаток "мій бандит" знаю. Хороший спосіб відстеження громадян.
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04.07.2022 16:24 Відповісти
сделайте наконец выписки из ЗАГС доступными!!!
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04.07.2022 16:31 Відповісти
А поїсти і полікуватись в Дії можна? Чи це просто відстежування кріпосних?
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04.07.2022 16:36 Відповісти
Фанати Залєсского стверджують: якщо телефон з увімкненою "Дією" прикласти до хворого місця - хвороба одразу йде.
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04.07.2022 16:56 Відповісти
Скільки можна е-батнею страждати
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04.07.2022 17:44 Відповісти
 
 