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В "Дії" скоро будут доступны нотариальные услуги

дія

В приложении "Дія" можно будет проверить подлинность нотариального документа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минцифры.

"Продолжаем двигаться к нашей цели - цифровизировать все государственные услуги. Скоро в приложении будут доступны нотариальные услуги. Недавно Правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через Дію. Поэтому первым будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" начали тестировать пенсионные удостоверения и е-посвідки

Сейчас команда Минцифры работает над техническим запуском сервиса. О результате будет сообщено дополнительно в соцсетях.

нотариус (53) проверка (819) Минцифры (316) Дія (423)


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Топ комментарии
+4
Запхніть всраку ту Дію.
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04.07.2022 15:54
+3
Це перевірка дійсності бланку, а не нотаріальна послуга.
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04.07.2022 16:00
+3
А ритуальні? Чи можна буде через "Дію" відспівати зелене стерво?
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04.07.2022 16:19
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Запхніть всраку ту Дію.
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04.07.2022 15:54 Ответить
В сраку може і не влізе, а от аборти вони туди точно скоро добавлять)
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04.07.2022 16:02 Ответить
Це перевірка дійсності бланку, а не нотаріальна послуга.
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04.07.2022 16:00 Ответить
Зелебобики ще не розібрались що таке ноторіальні послуги і як побороти той бізнес, а може і не хочут
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04.07.2022 16:36 Ответить
І тепер всі заповіти будуть на користь Федорова!
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04.07.2022 16:09 Ответить
А ритуальні? Чи можна буде через "Дію" відспівати зелене стерво?
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04.07.2022 16:19 Ответить
Не знаю ніякої дії. Персональний додаток "мій бандит" знаю. Хороший спосіб відстеження громадян.
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04.07.2022 16:24 Ответить
сделайте наконец выписки из ЗАГС доступными!!!
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04.07.2022 16:31 Ответить
А поїсти і полікуватись в Дії можна? Чи це просто відстежування кріпосних?
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04.07.2022 16:36 Ответить
Фанати Залєсского стверджують: якщо телефон з увімкненою "Дією" прикласти до хворого місця - хвороба одразу йде.
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04.07.2022 16:56 Ответить
Скільки можна е-батнею страждати
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04.07.2022 17:44 Ответить
 
 