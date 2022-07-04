В "Дії" скоро будут доступны нотариальные услуги

В приложении "Дія" можно будет проверить подлинность нотариального документа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минцифры.

"Продолжаем двигаться к нашей цели - цифровизировать все государственные услуги. Скоро в приложении будут доступны нотариальные услуги. Недавно Правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через Дію. Поэтому первым будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", - говорится в сообщении.

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Сейчас команда Минцифры работает над техническим запуском сервиса. О результате будет сообщено дополнительно в соцсетях.