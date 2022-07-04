В "Дії" скоро будут доступны нотариальные услуги
В приложении "Дія" можно будет проверить подлинность нотариального документа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минцифры.
"Продолжаем двигаться к нашей цели - цифровизировать все государственные услуги. Скоро в приложении будут доступны нотариальные услуги. Недавно Правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через Дію. Поэтому первым будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" начали тестировать пенсионные удостоверения и е-посвідки
Сейчас команда Минцифры работает над техническим запуском сервиса. О результате будет сообщено дополнительно в соцсетях.
Топ комментарии
+4 5 копійок
показать весь комментарий04.07.2022 15:54
+3 MausMike
показать весь комментарий04.07.2022 16:00
+3 Олександр Карін
показать весь комментарий04.07.2022 16:19
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий04.07.2022 15:54 Ответить Мне нравится 4
SergTranscarpathian
показать весь комментарий04.07.2022 16:02 Ответить Мне нравится 1
MausMike
показать весь комментарий04.07.2022 16:00 Ответить Мне нравится 3
Obolon Jet
показать весь комментарий04.07.2022 16:36 Ответить Мне нравится 1
Oleksandr Pohribnyi
показать весь комментарий04.07.2022 16:09 Ответить Мне нравится 2
Олександр Карін
показать весь комментарий04.07.2022 16:19 Ответить Мне нравится 3
Саша Паш
показать весь комментарий04.07.2022 16:24 Ответить Мне нравится 2
Николай Ворошилов
показать весь комментарий04.07.2022 16:31 Ответить Мне нравится 0
Алекс Морган
показать весь комментарий04.07.2022 16:36 Ответить Мне нравится 1
Олександр Карін
показать весь комментарий04.07.2022 16:56 Ответить Мне нравится 2
Цинічний Бандера #524497
показать весь комментарий04.07.2022 17:44 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль