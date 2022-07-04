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В "Дії" начали тестировать пенсионные удостоверения и е-посвідки

дія

Министерство цифровой трансформации Украины запускает бета-тестирование в приложении "Дія" пенсионного удостоверения и виды на временное или постоянное проживание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минцифры сообщают в Telegram.

"Вскоре украинцы смогут воспользоваться двумя необходимыми документами в приложении Дія - пенсионным удостоверением и видом на временное или постоянное проживание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).

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Для тестирования е-посвідки нужно иметь вид на проживание в форме пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года и банковский счет для авторизации в Дії через BankID, а также смартфон с NFC.

Зарегистрироваться на бета-тестирование можно по ссылке.

тестирование (496) Минцифры (316) Дія (423)


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Топ комментарии
+2
Скажу мнение многих - Запустить "Дию" в Ощадбанке дистанционно - это фантастика. Голимый банк и "Дия" для него лишний геморрой.
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04.07.2022 10:10
+1
вау цифровые технологии )) ... чтобыпоиметь цировое - поимей пластиковое для начала )))))))
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04.07.2022 10:05
+1
Поиметь пенсионное пластиковое не проблема, проблема дожить до этого.
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04.07.2022 10:39
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вау цифровые технологии )) ... чтобыпоиметь цировое - поимей пластиковое для начала )))))))
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04.07.2022 10:05 Ответить
Поиметь пенсионное пластиковое не проблема, проблема дожить до этого.
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04.07.2022 10:39 Ответить
Скажу мнение многих - Запустить "Дию" в Ощадбанке дистанционно - это фантастика. Голимый банк и "Дия" для него лишний геморрой.
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04.07.2022 10:10 Ответить
Після приватизації Привату наш Ощадбанк треба було ліквідувати поглинанням. Бо чесно він не зручний і йому дуже далеко до Привату.

Хоча якщо дивитись на Приват, то він теж поступово деградує і це навіть по додатку помітно як він стає що раз гіршим та менше відпадає правилам хорошого тону.
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04.07.2022 12:17 Ответить
Ага, зараз якраз на часі і смартфони пенсіонерам роздавати.
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04.07.2022 10:21 Ответить
Так зараз саме на часі. Тому що якщо б держава втратила територію, то мала б можливість продовжити функціонування у віртуальності.
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04.07.2022 12:18 Ответить
Хто може сказати в яких країнах щось подібне на ДІЮ є і працює?
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04.07.2022 10:44 Ответить
Там великий список. Коли вони кажуть що ми перші то це такий піар і самореклама що ппц. Але вже нехай хоч так піаряться вони заслужили. Естонія з 1996. Південна Корея ще в 1990-х роках. Британія з 2005. США з 2017. Китай. Туреччина. Литва. І так далі.

Так у Дії є особливість вона взяла взагалі все від усіх в той час коли у більшості інших країн реалізовані окремі елементи, але є там такі що на даний момент навіть більший чим ми функціонал мають.
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04.07.2022 12:33 Ответить
Коли ж цей пітар Гетьманцев заспокоїться?
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04.07.2022 11:01 Ответить
Тупа Дія знову бреше
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04.07.2022 12:57 Ответить
 
 