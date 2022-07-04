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Новини
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У "Дії" почали тестувати пенсійні посвідчення та е-посвідки

дія

Міністерство цифрової трансформації України запускає бета-тестування у застосунку "Дія" пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мінцифри повідомляють у Telegram.

"Невдовзі українці зможуть скористатися двома необхідними документами в застосунку Дія — пенсійним посвідченням та посвідкою на тимчасове або постійне проживання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки).

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Для тестування посвідки потрібно мати посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року та банківський рахунок для авторизації в Дії через BankID, а також смартфон із NFC.

Зареєструватись на бета-тестування можна за посиланням.

тестування (456) Мінцифри (1182) Дія (1122)


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Топ коментарі
+2
Скажу мнение многих - Запустить "Дию" в Ощадбанке дистанционно - это фантастика. Голимый банк и "Дия" для него лишний геморрой.
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04.07.2022 10:10
+1
вау цифровые технологии )) ... чтобыпоиметь цировое - поимей пластиковое для начала )))))))
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04.07.2022 10:05
+1
Поиметь пенсионное пластиковое не проблема, проблема дожить до этого.
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04.07.2022 10:39
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вау цифровые технологии )) ... чтобыпоиметь цировое - поимей пластиковое для начала )))))))
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04.07.2022 10:05 Відповісти
Поиметь пенсионное пластиковое не проблема, проблема дожить до этого.
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04.07.2022 10:39 Відповісти
Скажу мнение многих - Запустить "Дию" в Ощадбанке дистанционно - это фантастика. Голимый банк и "Дия" для него лишний геморрой.
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04.07.2022 10:10 Відповісти
Після приватизації Привату наш Ощадбанк треба було ліквідувати поглинанням. Бо чесно він не зручний і йому дуже далеко до Привату.

Хоча якщо дивитись на Приват, то він теж поступово деградує і це навіть по додатку помітно як він стає що раз гіршим та менше відпадає правилам хорошого тону.
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04.07.2022 12:17 Відповісти
Ага, зараз якраз на часі і смартфони пенсіонерам роздавати.
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04.07.2022 10:21 Відповісти
Так зараз саме на часі. Тому що якщо б держава втратила територію, то мала б можливість продовжити функціонування у віртуальності.
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04.07.2022 12:18 Відповісти
Хто може сказати в яких країнах щось подібне на ДІЮ є і працює?
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04.07.2022 10:44 Відповісти
Там великий список. Коли вони кажуть що ми перші то це такий піар і самореклама що ппц. Але вже нехай хоч так піаряться вони заслужили. Естонія з 1996. Південна Корея ще в 1990-х роках. Британія з 2005. США з 2017. Китай. Туреччина. Литва. І так далі.

Так у Дії є особливість вона взяла взагалі все від усіх в той час коли у більшості інших країн реалізовані окремі елементи, але є там такі що на даний момент навіть більший чим ми функціонал мають.
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04.07.2022 12:33 Відповісти
Коли ж цей пітар Гетьманцев заспокоїться?
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04.07.2022 11:01 Відповісти
Тупа Дія знову бреше
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04.07.2022 12:57 Відповісти
 
 