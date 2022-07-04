У "Дії" почали тестувати пенсійні посвідчення та е-посвідки
Міністерство цифрової трансформації України запускає бета-тестування у застосунку "Дія" пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мінцифри повідомляють у Telegram.
"Невдовзі українці зможуть скористатися двома необхідними документами в застосунку Дія — пенсійним посвідченням та посвідкою на тимчасове або постійне проживання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки).
Для тестування посвідки потрібно мати посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року та банківський рахунок для авторизації в Дії через BankID, а також смартфон із NFC.
Зареєструватись на бета-тестування можна за посиланням.
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Хоча якщо дивитись на Приват, то він теж поступово деградує і це навіть по додатку помітно як він стає що раз гіршим та менше відпадає правилам хорошого тону.
Так у Дії є особливість вона взяла взагалі все від усіх в той час коли у більшості інших країн реалізовані окремі елементи, але є там такі що на даний момент навіть більший чим ми функціонал мають.