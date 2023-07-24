Заработало веб-приложение Derm Guard для дерматологической помощи военным

Дерматовенерологическая гвардия Украины запустила веб-приложение "Derm Guard". В нем военные и их семьи могут получить бесплатную врачебную помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Минздраве сообщили, что из-за условий, в которых находятся защитники на передовой, в том числе высокая психологическая нагрузка и проблемы, связанные с постоянным ношением берцев, количество бойцов с так называемой "траншейной стопой", псориазом, витилиго и аллергией постоянно увеличивается.

Военным достаточно зайти на сайт, заполнить короткую форму, добавить в нее несколько фотографий пораженного участка и нажать кнопку "Отправить". В течение 12-24 часов врачи подготовят развернутый ответ с диагнозом и схемой лечения.

Если есть потребность в лекарстве, пациенты имеют возможность бесплатно получить все необходимое от "Derm Guard". Также любой военный или член его семьи может посетить одно из сотрудничающих с проектом медучреждений для прохождения лечения офлайн. Все услуги будут предоставляться бесплатно.

Как отметили в Минздраве, представители "Derm Guard" заканчивают комплектование так называемого подологического кита – набора лекарственных препаратов для лечения и профилактики заболеваний ног.

Также, если вы - врач-дерматовенеролог и хотите присоединиться к команде "Derm Guard", чтобы помочь украинским военным - перейдите по ссылке и нажмите кнопку "Присоединиться".

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