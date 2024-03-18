В Україні створять електронний військовий квиток

В Україні ближчим часом буде створений електронний військовий документ. Над його розробкою та запровадженням наразі працюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві розповіли, що створенням електронного військового документа вони займаються спільно із партнерами.

"Це виписка з реєстру, яка свідчитиме про обліковий статус громадянина", - йдеться в повідомленні.

У документі буде інформація про місце, де громадянин стоїть на обліку, чи придатний він до військової служби, а також інша важлива інформація.

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Раніше Михайло Федоров заявляв, що Міністерство цифрової трансформації працює над новим форматом електронного військового квитка.

"Разом з Міноборони працюємо над введенням військового квитка. Він буде не в "Дії", - повідомив Федорова.

Крім того, він заявив, що в "Дії" також не буде військового електронного кабінету. За його словами, для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони.

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